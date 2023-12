L’oroscopo del 11 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 11 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 11 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Se ne avete la possibilità, per oggi concedetevi una pausa: liberate la mente da situazioni che non possono o non devono essere cambiate e riflettete a come migliorare veramente la vostra vita. Anche se avere punti di vista diversi con chi vi circonda è un fatto che accade quotidianamente, oggi vi irriteranno parecchio, non sarete disposti a mollare ma, al contrario, impuntarvi e scatenare un discussione! Amore: in coppia, non vi sentite in forma ma non durerà a lungo. Cercate di avere pazienza e soprattutto evitate di cadere nella trappola della provocazione. Soli: una situazione vi destabilizza: una persona vi attrae ma temete di sbagliare. Osate e provate senza porvi domande.

Oroscopo 11 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

State lavorando sodo e da impegni, progetti e obbiettivi oggi o nei prossimi giorni ne trarrete dei vantaggi! Non è esclusa la firma di un contratto o che concluderete con successo un accordo. In ogni caso, anche se con i colleghi o collaboratori, c’è un’intesa cordiale, trovate un modo per preoccuparvi di meno di ciò che fanno o pensano gli altri così da poter valorizzare al massimo il vostro potenziale! Amore: in coppia, vi sentite un po’ soffocati dal partner che vi farà notare l’atteggiamento un po’ distante. Soli: chiusi a riccio, per oggi non avete intenzione di conquistare o essere conquistati né di andare oltre se state vivendo un flirt. Domani vedrete le cose più chiaramente.

Oroscopo 11 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una giornata in cui potreste dare il via ad alcune conversazioni di lavoro molto costruttive: rappresentano un’opportunità interessante per parlare di idee che potrebbero concretizzarsi in qualcosa di promettente. E’ il momento ideale per il lavoro di gruppo e in generale per la collaborazione, all’insegna dell’unione fa la forza ma al contempo è perfetto per ampliare la cerchia delle conoscenze anche on line. Amore: in coppia, è una giornata dal doppio volto: potreste avere dei dubbi, peraltro infondati, riguardo alla relazione o, al contrario, provare una passione senza fine per la dolce metà, sentirla vicina sia nell’eros che affettivamente. Soli: avete voglia di vivere una storia? In questo caso diffidate da paroline dolci o dai profili falsi che girano sui social media.

Oroscopo 11 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ un lunedì impegnativo ma gratificante: affronterete qualsiasi questione lasciata in sospeso, compiti di lavoro che si sono accumulati. Tuttavia, evitate di farvi carico di troppi impegni poiché le vostre energie non sono inesauribili! Se, inoltre, se avvertite il bisogno improvviso di fare qualcosa o di recarvi in qualche posto, seguitelo poiché non ve ne pentirete. Sicuramente nasconde qualcosa di positivo! Amore: in coppia, se lo desiderate, oggi prendete in considerazione la possibilità di portare avanti con la dolce metà alcuni progetti in modo più concreto così da poterli finalmente realizzare! Soli: se state pensando di incontrare dal vivo una persona conosciuta online è il lunedì perfetto per lanciare un invito. L’altro/a accetterà e sarà un incontro molto promettente.

Oroscopo 11 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Una conversazione con un amico o un collega potrebbe mettere in luce delle possibilità che non avete mai preso in considerazione e che vi permetteranno di trasformare un progetto in un successo. L’importante è evitare di pensare troppo in grande: domani, con la dissonanza Sole-Nettuno il rischio è quello di imboccare la direzione sbagliata. Cercate dunque di essere realistici, anche riguardo il denaro. Amore: in coppia, è giusto ammettere i vostri desideri e fare in modo di realizzarli ma senza destabilizzare il partner. Missione difficile ma possibile se direte chiaramente ciò che vi pesa e vi preparate a ciò che avverrà. Soli: è il momento perfetto per andare alla ricerca dell’anima gemella ma per conquistarla dovrete osare: sguardi intriganti, discorsi passionali e gesti sensuali. Buona caccia!

Oroscopo 11 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Nel settore delle relazioni di lavoro o personali potrebbero esserci delle turbolenze e sarete agitati. Potrebbe trattarsi di un problema ricorrente, che conoscete bene e che in questi giorni si ripresenterà seppure temporaneamente. Probabilmente a questo punto avete trovato una soluzione. Ma non vi soddisferà poiché vi sentirete ancora un po’ indifesi nei confronti di chi scatena il problema. Amore: in coppia, nella relazione potrebbero esserci alti e bassi. Per evitare qualsiasi malinteso è fondamentale comunicare chiaramente. Per superare le vibrazioni astrali mutevoli è necessaria pazienza e tenerezza. Soli: non esitate ad approfondire una conoscenza anche se provate incertezza. Fate bene a essere un po’ cauti ma provateci e mantenete l’ottimismo. Vivrete momenti interessanti e romantici.

Oroscopo 11 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

I passaggi odierni valorizzano la vostra capacità di comunicare e avrà un impatto positivo sulla professione. E’ un’ottima giornata per dare il via alle conversazioni di lavoro, agli incontri, alle trattative e non ultimo anche a creare una società. Oggi sarà molto più semplice concludere buoni affari! Impegnatevi a tutto campo così da sfruttare al massimo e rendere redditizia una grande opportunità. Amore: in coppia, dolci conversazioni con il partner, è inoltre un buon momento per parlare di progetti a due. Avete entrambi il desiderio di migliorare la vita quotidiana e sostenervi reciprocamente. Soli: i passaggi odierni vi rendono più eloquenti e carismatici, il che vi sarà molto utile se avete un primo appuntamento. Ma non solo, i pianeti accrescono le possibilità di stringere nuove relazioni.

Oroscopo 11 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ una giornata in cui rallentare il ritmo, concentrarvi su ciò che dovete svolgere ma con calma, un passo alla volta. In caso contrario, rischiate di concludere ben poco. Al momento pensate che nel lavoro non stiate facendo i progressi che vorreste ma anziché provare frustrazione, dedicate la vostra attenzione a cercare un migliore equilibrio tra professione e vita personale, amicizie comprese. Amore: in coppia, potreste avere alcuni dubbi e desiderare delle spiegazioni ma nel complesso le conversazioni con il partner non si addentreranno in un territorio pericoloso. Soli: anche se in questo momento desiderate ardentemente incontrare l’anima gemella, oggi avrete voglia di trascorrere dei momenti piacevoli con le persone care. E in questo modo rafforzerete i legami d’affetto.

Oroscopo 11 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna nel vostro segno amplifica le emozioni, la sensazione di aver lasciato delle questioni in sospeso, il che può portare a stress inutile. Prima del Novilunio in Sagittario, domani, la cosa migliore è apportare piccoli aggiustamenti anziché cambiamenti radicali. Se oggi avvertite stanchezza o siete demotivati, concedetevi un po’ di riposo extra, eliminate il più possibile le distrazioni. Amore: in coppia, la relazione oggi è al centro dei vostri pensieri. Contate le ore che vi separano dalla dolce metà, sarete felici di tornare a casa e ricoprirla di baci e abbracci. Soli: se una persona vi attrae fate pure il primo passo ma siate voi stessi! La sincerità ha la precedenza sul gioco di seduzione. Il vero amore bussa alla porta di chi è autentico e, soprattutto, non fa promesse da marinaio…

Oroscopo 11 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Per oggi mantenete la distanza di sicurezza da chi chiede con insistenza consigli, un aiuto per risolvere i suoi problemi, anche se il vostro “no” dovesse comportare inevitabilmente dei sensi di colpa. Non avete tempo né energie da dedicare alla questione. E’ importante saper gestire le situazioni per conto proprio ma per alcune persone l’unico modo per imparare è essere costrette a farlo. Amore: in coppia, bella giornata, all’insegna dell’armonia, nella relazione c’è reciproca fiducia e complicità, due parole che a voi piacciono molto. In compagnia della dolce metà vi sentite rassicurati e molto in sintonia, Soli: cercate di avere più sicurezza in voi stessi, soprattutto questo lunedì. Esprimetevi, mettetevi al centro della scena: non avete nulla da perdere ma tutto fa guadagnare!

Oroscopo 11 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Avete energie inesauribili! Giove in Toro vi dà la carica e vi rende ottimisti mentre Mercurio in Capricorno vi spinge a trasmettere a chi vi circonda il buonumore. Il buon aspetto tra i due pianeti indica che sarà una giornata molto piacevole e se avete qualche richiesta da fare, ad esempio al boss per un aumento di stipendio, è un lunedì positivo ma ciò vale anche se avete in corso una trattativa. Amore: in coppia, tutto va bene, in casa circola la felicità, con il partner il sostegno è reciproco. In programma ci sono progetti importanti: l’acquisto di una casa o il trasloco in una nuova abitazione oppure un viaggio. Soli: affascinanti, sorridenti e darete il via alla conquista. Non è escluso che con una persona che conoscete da tempo potreste dare il via a una storia d’amore. In ogni caso, piedi per terra.

Oroscopo 11 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Essere elastici vi garantirà una splendida giornata. Evitate dunque di pianificare e invece concedervi più margine di manovra. Per una volta anziché rimanere chiusi nelle solite cose, provate a vedere dove vi portano i vostri desideri, le aspirazioni. Prendete in considerazione l’idea di fare qualcosa di diverso che attiri la vostra curiosità e vi regali una bella sferzata di energia. Non ve ne pentirete. Amore: in coppia, volete aggiungere un po’ di pepe nella relazione, cambiare qualcosa? Evitate di pressare il partner: probabilmente non ha come voi la sensazione di vivere al rallentatore e potrebbe irritarsi. Soli: se avete intenzione di uscire con gli amici, prima riposate per ricaricare le batterie. Siete ultra dinamici ed è possibile che non andrete a letto presto. Siete dei nottambuli!