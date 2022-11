L’oroscopo del 12 novembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 12 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 12 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Cancro scatena un po’ di nostalgia, dei ricordi che ritenete più piacevoli dell’attuale realtà. Al contempo, riguardo a una situazione che ha raggiunto il punto di non ritorno, potreste chiedervi cosa fare per rendere meno stressante la vostra vita e alla fine trovare le risposte giuste. Meno problemi avrete nel quotidiano e più, ovviamente, vivrete meglio! Amore: in coppia, sfruttate questo fine settimana: puntate sull’amore, la generosità e il buonumore. Tenete sotto controllo l’impazienza. Soli: e se cambiaste la modalità di conquista? La ricerca dell’amore deve essere spontanea e naturale, mostrate dunque il lato tenero.

Oroscopo 12 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Rilassatevi e uscite con gli amici, soprattutto se avete bisogno di ricaricare le batterie dopo un’intensa settimana di lavoro. Oggi e domani avete la possibilità di evadere, vorrete cambiare aria e niente vi fermerà! Con gli attuali transiti, inoltre, siete in grado di sistemare eventuali problemi presenti nelle relazioni e vedere la situazione in una prospettiva diversa! Amore: in coppia, circola romanticismo, gli incontri con gli amici regalano a entrambi belle energie e vitalità! Soli: l’aria profuma di cambiamento, la promessa di una relazione intensa e appassionata! Potrebbe, chissà?!, essere per sempre.

Oroscopo 12 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Potreste essere pronti a chiedere scusa a una persona ma prima chiedetevi se sarà disposta ad accettare e vi accoglierà a braccia aperte oppure avere una reazione aggressiva. Prima di mettervi in una posizione che vi renderebbe vulnerabili cercate di capire bene le sue ragioni e cosa ha portato entrambi a questo punto! Amore: in coppia, i pianeti accendono il desiderio di amare ed essere amati. E’ perfetto per una giornata romantica solo per voi due. Soli: siete attraenti, simpatici ma non per questo tutto vi è concesso. Nella conquista ci sono dei limiti che non vanno superati.

Oroscopo 12 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Esaminare con distacco una questione importante sarà d’aiuto a vederla in un’ottica più chiara. Potrebbe anche significare che cambierete idea riguardo una decisione che sapete essere rischiosa. Anziché agire con il pilota automatico, vale la pena di riflettere su ciò che sperate di ottenere: imboccherete la strada giusta .Amore: in coppia, l’amore per il partner è inesauribile, volete sentire sempre la sua presenza. Occhio a non soffocare la dolce metà! Soli: rifiutate gli inviti, ogni scusa è buona pur di non uscire. E’ una giornata in cui volete stare per conto vostro e limitare i contatti esterni.

Oroscopo 12 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la Luna in Cancro che sosta alle spalle del vostro segno, fate in modo che sia un sabato all’insegna del relax: evitate di impegnarvi troppo in casa o per un familiare e pensate prima di tutto a voi! È un buon momento invece per riportare un po’ di ordine nelle vostre relazioni e ricordare alle persone care le loro responsabilità nei vostri confronti! Amore: in coppia, voglia di fare qualcosa che vi permetta di spezzare il quotidiano. Pianificare un viaggetto romantico potrebbe essere una buona idea. Soli: se non avete una relazione stabile, ci sono belle possibilità per impegnarvi seriamente con una persona che conoscete o che incontrerete oggi.

Oroscopo 12 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Per oggi evitate di prendere decisioni, a meno che in seguito abbiate la possibilità di fare un passo indietro. Non dovete lanciarvi in qualcosa che potrebbe mettere a repentaglio la vostra sicurezza! I passaggi odierni, rappresentano inoltre un’opportunità per chiarire con il boss o un superiore eventuali problemi di lavoro. Amore: in coppia, l’atmosfera è idilliaca, insieme al partner, apporterete piccoli cambiamenti necessari per vivere in piena armonia. Soli: darete il via a una storia d’amore. Probabilmente avrete emozioni e sentimenti forti, mai provati prima d’ora.

Oroscopo 12 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la Luna in Cancro, altro che sabato di relax: come sempre i familiari avranno parecchie richieste e non penserete a voi. Fate in modo che per una volta se la sbroglino da soli e concedetevi una meritata pausa! Il che significa uscire con gli amici oppure stare in casa e godere una giornata tranquilla, di dolce far niente! Amore: in coppia, amate e il partner ricambia con grande passione, tenerezza e dolcezza! L’eros è al top e condividerete qualche fantasia… Soli: potreste essere tentati da un’avventura passeggera ma potrebbe anche essere clandestina.

Oroscopo 12 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Tre pianeti nel vostro segno, accendono il desiderio di dare il via a un progetto, ad esempio aprire un’attività solo vostra che vi offra maggiori gratificazioni e guadagni. Ce la farete grazie al sostegno, anche finanziario, di alcune persone. Per oggi, con la Luna in Cancro, cercate di distrarvi in compagnia di amici e familiari. Fate tutto ciò che permette di rilassarvi! Amore: in coppia, con il partner c’è grande complicità e farete progetti sul futuro tenendovi per mano. Soli: se sarete attratti da una persona è probabile che darete il via a una storia che durerà nel tempo. Questo incontro vi regalerà il benessere e l’amore che desiderate!

Oroscopo 12 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

L’umore è a zig zag, circola parecchia confusione, qualche dubbio. Potreste aver voglia di cambiare lavoro o casa o rendervi conto che un’amicizia è deludente. Non dovete più sopportare i problemi ma affrontarli! Con la dissonanza Mercurio-Nettuno siete esitanti ma vale la pena di sistemare le cose proprio in questo momento! Amore: in coppia, dite addio alle contrarietà, l’atmosfera profuma d’amore e di felicità. Siete romantici, pronti a fare mille cose insieme alla dolce metà! Soli: accettate gli inviti, ovunque potreste incontrare l’anima gemella. Evitate di farvi tentare dal ritorno di un/a ex.

Oroscopo 12 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

I pianeti in Scorpione nel lavoro vi hanno fatto ottenere bei progressi – o sarà nel giro di poco tempo – dunque per oggi potete concedervi un po’ di relax in buona compagnia! La Luna in Cancro forma aspetti positivi e dunque tutto andrà bene, vi divertirete. Uscite, dunque, accettate gli inviti: è un fine settimana in cui non dovete rimanere per conto vostro come orsi in letargo. Amore: in coppia, con il partner troverete attività nuove e appaganti da fare insieme. L’amore è ben presente! Soli: un flirt diventerà una storia ufficiale e ne sarete felici, le vostre ansie svaniranno! La vita amorosa finalmente si accende.

Oroscopo 12 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ un fine settimana in cui potreste essere un po’ nervosi: nel lavoro il boss chiede troppo, in mente avete mille pensieri tra cui come dare un nuovo slancio alla professione. Per alcuni Acquario sembra ci siano stati dei blocchi nella carriera oppure dei cambiamenti poco graditi. Ma ora è il momento in cui potrete ricostruire, tornare sulla scena alla grande! Amore: in coppia, il vostro stato d’animo forse non è al top ma oggi deciderete di andare oltre e inventerete un programma originale. Sorprenderete la dolce metà e Venere e vi riprenderete! Soli: poche persone resisteranno al vostro fascino. Sfruttate qualsiasi incontro, qualsiasi occasione per distrarvi e flirtare.

Oroscopo 12 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Tre pianeti in Scorpione accentuano il vostro intuito e vi metterà in grado di risolvere definitivamente una situazione di lavoro o personale che vi pesa da un po’ di tempo. Potreste, ad esempio, voler chiudere una relazione deludente ma senza creare problemi. Ebbene, ora un cocktail di gentilezza e determinazione vi permetterà di farlo con maestria! Amore: in coppia, c’è magia d’amore! I momenti di coccole sono numerosi e l’eros è al top! Concedetevi una serata romantica. Soli: è la giornata ideale per conquistare. Uscite, muovetevi, stringete nuove conoscenze. L’amore è a portata di mano.