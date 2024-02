L’oroscopo del 13 febbraio 2024 per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 13 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 13 febbraio 2024 Ariete (21 marzo-21 aprile)

Marte in Acquario – fino al 22 marzo – rende la vostra vita sociale frizzante, potreste desiderare di entrare in una nuova cerchia di amicizie o voler rompere il ghiaccio con una persona che ammirate. E’ ora di uscire e socializzare e ogni tanto assecondare il bisogno di stare un po’ per conto vostro. Anche sul fronte lavoro, il transito vi motiverà a stringere contatti online e offline per migliorare la vostra situazione. E’ infine un’opportunità per ottenere un grande successo sui social media. Amore: in coppia, sulla relazione soffia un vento di passione, i pianeti infiammano il cuore. Approfittate della serata per riaccendere l’ardore dei primi tempi. Soli: aspettatevi l’inaspettato, a sorpresa Cupido può bussare alla vostra porta. Nessuno sarà in grado di resistere al vostro sex appeal. Vi aspettano forti emozioni.

Oroscopo 13 febbraio 2024 Toro (22 aprile-20 maggio)

Con Marte in Acquario, fino al 22 marzo, sarete ambiziosi al massimo, molto concentrati sugli obbiettivi professionali, con una gran voglia di entrare in azione e in effetti potreste fare passi da gigante! Fate leva sulla determinazione (al Toro non manca davvero) e otterrete progressi significativi. Anche il desiderio di stare al centro della scena, farvi notare da chi conta, potrebbe essere accentuato nonché il vostro lato competitivo. Fate ciò che ritenete opportuno purché sia entro limiti ragionevoli. Amore: in coppia, la vostra gelosia o quella del partner potrebbe appesantire l’atmosfera. E’ un martedì in cui non mostrerete una pazienza esemplare. E’ un dialogo tra sordi. Soli: potrebbe esserci un incontro ma non passerà alla storia e tanto meno nel vostro cuore.

Oroscopo 13 febbraio 2024 Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Marte in Acquario annuncia sei settimane elettrizzanti! Il vostro desiderio sarà quello di ampliare gli orizzonti, potreste riflettere su una prossima avventura lavorativa che includa la possibilità di viaggiare, anche all’estero, oppure semplicemente partire per divertimento personale. Non è escluso che abbiate voglia di frequentare un corso, anche online, per approfondire un argomento o riprendere gli studi. Un incontro nella vita sociale potrebbe aprire la porta a un’opportunità che avete sempre desiderato: ora l’acchiapperete al volo e la farete vostra! Amore: in coppia, i pianeti introducono nella relazione belle e stimolanti vibrazioni, prendete insieme nuove decisioni. Soffia un vento di leggerezza. Soli: troverete il coraggio e la determinazione per dichiarare il vostro amore a chi vi attrae!

Oroscopo 13 febbraio 2024 Cancro (21 giugno-22 luglio)

Marte esce dal Capricorno ed entra in Acquario: fino al 22 marzo sarete più intraprendenti del solito, pronti persino a correre un rischio e lanciarvi in una nuova avventura. Di recente potreste aver mollato una situazione ormai inutile e da oggi andrete oltre, ne eliminerete altre che appartengono ormai al passato, ormai obsolete e darete il via a un nuovo inizio. Sfruttate le vibrazioni del pianeta per trasformare la vostra vita in modi che non avreste mai immaginato. Sognate in grande! Amore: in coppia, nella relazione potrebbero circolare gelosia, possessività vostra o del partner. Evitate crisi e discussioni inutili! Soli: un incontro con una persona potrebbe scatenare un forte desiderio fisico ma non è detto che ci sia di mezzo l’amore e si trasformi in una storia stabile.

Oroscopo 13 febbraio 2024 Leone (23 luglio-23 agosto)

Marte sosta in Acquario, fino al 22 marzo sosterà nel vostro settore delle relazioni personali o di lavoro. Sarete in grado di attirare le persone giuste, sia per quanto riguarda la professione che le amicizie. Gli incontri brillano di promesse. Tuttavia, oggi il pianeta rosso è congiunto a Plutone per cui una situazione che avete volutamente ignorato potrebbe esplodere, volare parole grosse. E’ vero che il transito nelle prossime sei settimane vi darà la possibilità di chiarire ma oggi e domani fate attenzione, potrebbero essere giornate emotivamente forti. Amore: in coppia, sapete come toccare il cuore del partner, c’è il gran ritorno della passione! Soli: potreste pensare molto a una persona conosciuta di recente ma per conquistarla non dovete avere fretta. In caso contrario rischiate di allontanarla.

Oroscopo 13 febbraio 2024 Vergine (24 agosto-23 settembre)

Marte in Acquario fino al 22 marzo sosterà nel vostro settore dello stile di vita, il transito fa arrivare una nuova energia nelle attività quotidiane, nel lavoro e nella routine. Se ultimamente avete trascurato il benessere, vi siete un po’ rilassati riguardo alla dieta o all’esercizio fisico, da oggi vi porrete degli obbiettivi e sarete determinati a raggiungerli. In ogni caso evitate di passare da un estremo all’altro: stabilite un programma ragionevole e un ritmo costante, otterrete splendidi risultati! Amore: in coppia, un progetto a due è la chiave vincente per mantenere la complicità con il partner. Soli: mettete uno stop all’ansia e all’insicurezza negli affari di cuore. Per oggi non dovete cercare niente e nessuno, conta solo ritrovare l’equilibrio e vivere il momento presente.

Oroscopo 13 febbraio 2024 Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Marte esce dal Capricorno ed entra in Acquario: potete finalmente dire addio alle tensioni, proverete un senso di sollievo e liberazione, anche perché risolverete un problema complicato e potrete concentrarvi su voi stessi, concedervi la possibilità di gratificarvi. Per oggi e domani, tuttavia fate attenzione: il pianeta è congiunto con Plutone e potreste aver voglia di premere l’acceleratore, avere la sensazione di onnipotenza. Il che potrebbe rivelarsi un errore. Amore: in coppia, motivati a realizzare i progetti familiari o riguardanti la relazione. C’è un’atmosfera dolce che vi riconcilia con la dolce metà. Soli: è possibile l’incontro con una persona che vi affascinerà totalmente, ammirare il suo talento e la creatività ma, attenzione, l’ammirazione non è necessariamente amore!

Oroscopo 13 febbraio 2024 Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Marte entra in Acquario, fino al 22 marzo sosterà nel vostro settore della casa, della famiglia. Nelle prossime settimane sarete determinati ad apportare più calore, armonia e comfort nel vostro mondo domestico. Il pianeta oggi e domani è in congiunzione con Plutone: rischiate di voltare pagina impulsivamente, in modo un po’ sconsiderato senza pensare minimamente alle possibili conseguenze. Prima di prendere una decisione radicale, cercate dunque di riflettere attentamente. Amore: in coppia, Marte mette alla prova la relazione e i sentimenti. E’ in discussione uno dei pilastri principali dell’equilibrio di un’unione: la fiducia. Darete la colpa al partner per le sue numerose assenze. Soli: le pene d’amore del passato sono ancora presenti, mettete una barriera tra voi e gli altri. A chi vi corteggia sembrate freddi e distanti.

Oroscopo 13 febbraio 2024 Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Marte in Acquario sosta nel vostro settore della comunicazione: fino al 22 marzo in qualsiasi circostanza direte le parole perfette ma non solo, sarete molto convincenti. Se vorrete ottenere qualcosa saprete come fare e cosa dire per realizzare ciò che avete in mente! Tuttavia per oggi e domani cercate di prestare attenzione, lavoro o vita personale, a come vi esprimerete: seppure senza averne l’intenzione potreste dire una frase che suonerà offensiva e sentirvi in colpa. Amore: in coppia, il dialogo con il partner non sarà al top. Farete degli sforzi ma non funzionerà. Non insistete ma continuate a sorridere. Meglio un bacio che vi permetterà di evitare i conflitti. Soli: cercate l’amore ma al contempo volete la libertà! Dovete risolvere le emozioni contrastanti che non facilitano l’inizio di una nuova storia.

Oroscopo 13 febbraio 2024 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Marte esce dal vostro segno e fino al 22 marzo sosterà nel vostro settore delle finanze. Nelle prossime sei settimane sarete concentrati sui vostri desideri e bisogni e anche il comfort personale sarà al centro dell’attenzione. Al contempo potreste avere ottime idee, ad esempio decidere di guadagnare attraverso Internet e nel giro di poco tempo capirete cosa fare per mettere in moto l’iniziativa. Potrebbe esserci anche un po’ di concorrenza ma sarete in grado di distinguervi dalla massa. Amore: in coppia, nella relazione circola sensualità, con il partner formate una coppia inseparabile. Soli: cambierete visione riguardo un recente incontro. Vedrete solo il meglio di questa persona. Una persona cara forse vi avrà aperto gli occhi. Grazie al suo consiglio, l’amore illuminerà la vostra vita.

Oroscopo 13 febbraio 2024 Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Marte oggi entra nel vostro segno e sosterà fino al 22 marzo: il transito può rappresentare un punto di svolta in una situazione di lavoro, d’affari o personale che avete a cuore, vi sarà più facile ottenere ciò che desiderate e attirerete persone “utili”, pronte a dare una mano o ad assecondarvi. Il pianeta vi dota di entusiasmo, di belle energie psicofisiche che vi permettono di concretizzare le vostre idee. Occhio in caso all’aggressività: evitate di scatenare discussioni o di essere molto esigenti oppure imporvi a tutti i costi. Amore: in coppia, seguendo i vostri desideri oggi troverete la pace interiore, con il partner l’atmosfera è armoniosa e rassicurante. Soli: questo martedì rappresenta un’opportunità per rafforzare i legami che per voi contano o per incontrare nuove persone.

Oroscopo 13 febbraio 2024 Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Fino al 22 marzo Marte in Acquario sosterà alle spalle del vostro segno. E’ il momento ideale per riflettere sul vostro percorso professionale, considerare la vostra linea d’azione e capire in cosa vale la pena investire la vostra energia. Non è il momento di nuovi inizi ma quello di fare una pausa per esaminare voi stessi e i vostri obiettivi. Infine, eliminate dalla vostra vita quelle persone che succhiano soltanto le energie e fate entrare chi invece trasmette vibrazioni che vi fanno sentire bene, riscaldano il vostro cuore! Amore: in coppia, potreste avere la spiacevole sensazione che il partner non faccia abbastanza, né per voi né per mantenere viva la relazione. Soli: è una giornata in cui nemmeno voi non sapete bene cosa volete e dove state andando. Confidatevi con un amico.