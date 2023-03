L’oroscopo del 13 marzo per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 13 marzo per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 13 marzo Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con Saturno in Pesci, potreste porvi delle domande sul significato più profondo della vostra vita e spinti a fare un bilancio per capire se siete sulla strada giusta. Vi sentite frustrati? In questo caso, un periodo di riflessione potrebbe essere il benvenuto. Eliminerete, inoltre, alcune convinzioni che a conti fatti hanno rappresentato un ostacolo. Amore: in coppia, puntate in alto e aspirate al meglio ma ne avete parlato con il partner? Non potete decidere per lui/lei anche se è per il suo bene. Soli: tendete a prendere l’iniziativa ma con fretta eccessiva. La mancanza di prudenza potrebbe rivelarsi un boomerang.

Oroscopo 13 marzo Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata in cui potrebbero accadere cose strane ma meravigliose anzi, fortunate! Avete intenzione di traslocare in una casa più bella? Ora probabilmente è possibile. State aspettando un bonus o un accordo? Oggi potrebbero essere vostri! E’ inoltre il momento di stabilire nuovi contatti interessanti. La sicurezza vi porterà al successo. Amore: in coppia, su alcune questioni potreste essere in disaccordo. Andate oltre, prima che la situazione degeneri. Soli: se vivete una relazione tira e molla o virtuale oggi potreste avere dei dubbi. Sicuramente vi aspettate qualcosa di più…

Oroscopo 13 marzo Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Avete splendide idee che, se concretizzate, vi permetteranno di fare progressi riguardo a un obbiettivo. Potreste avere intenzione di dare il via da soli ma prima dovreste chiedere un consiglio a persone di cui vi fidate per schiarire le idee e, non ultimo, eludere eventuali inconvenienti e andare avanti più velocemente. Amore: in coppia, cercate di non confondere la sollecitudine, il fascino, la seduzione con l’invasione del vostro spazio personale. Non è nelle intenzioni della dolce metà. Soli: voglia di vivere un’avventura romantica, una relazione leggera, l’idea di impegnarvi non vi tocca. E se un flirt dovesse prendere questa piega scapperete a gambe levate!

Oroscopo 13 marzo Cancro (21 giugno-22 luglio)

Lavoro o vita privata oggi potreste trovarvi in una posizione difficile: una persona non avrà intenzione di chiarire e più tenterete di farla parlare, tanto più potrebbero chiudersi. Nei prossimi giorni avrà anche troppo da dire ma se non altro parlerà ma fate attenzione: la verità potrebbe essere nascosta in un mare di piccole bugie bianche. Amore: in coppia, i passaggi astrali accendono il desiderio e tra le lenzuola sorprenderete piacevolmente il partner. Soli: avrete un approccio originale che potrebbe piacere o meno ma se non altro saprete cosa aspettarvi. E se funzionerà, vedrete i fuochi d’artificio!

Oroscopo 13 marzo Leone (23 luglio-23 agosto)

Avete molta carne al fuoco ma con l’ottimismo di cui siete dotati affronterete con facilità qualsiasi sfida. Il problema è che siete desiderosi di dare il via ma premendo l’acceleratore rischiate di commettere errori che non potete permettervi. La dissonanza Luna-Saturno odierna potrebbe comportare dei ritardi e rallentare è positivo. Amore: in coppia, grandi progetti e belle promesse. Vi trovate su una nuvoletta e dall’alto è tutto così bello ma occhio alla caduta… Soli: sognate il grande amore? Scendete sul pianeta Terra poiché potrebbe essere dietro l’angolo!

Oroscopo 13 marzo Vergine (24 agosto-23 settembre)

La casa e la famiglia potrebbero essere al centro della vostra attenzione e, per una volta, sarete spinti a mettere il lavoro in secondo piano. Ma con la dissonanza Luna-Saturno sarà stressante visto che comunque avete obblighi e responsabilità da portare avanti. Riuscirete a terminare quanto dovete e stasera lasciate spazio al relax! Amore: in coppia, è la giornata giusta per far passare un messaggio: il partner sostiene i vostri progetti e insieme li concretizzerete! Soli: volete consolidare un flirt e smettere di giocare al gatto col topo. Ed è un’ottima idea.

Oroscopo 13 marzo Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Per non ferire i sentimenti di una persona la cosa più semplice sarebbe quella di dire una bugia bianca ma sarebbe davvero utile? Probabilmente no. Parlare con sincerità, seppure con la vostra consueta diplomazia e gentilezza, sarà d’aiuto a chiarire una situazione e consentire di dare il via a una conversazione positiva. Amore: in coppia, da alcune recenti conversazioni nascerà un vero e proprio progetto. La complicità è tornata e tutto va bene! Soli: avete voglia di approfondire una conoscenza. Non siete ancora innamorati ma molto intrigati dall’aria misteriosa dell’altro/a.

Oroscopo 13 marzo Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Una persona potrebbe tentare di coinvolgervi un progetto ma non dovete sentirvi obbligati ad accettare. L’idea vi intrigherà soprattutto se l’altro la presenterà come qualcosa di imperdibile. Ma con la dissonanza Luna-Saturno probabilmente sarete spinti a riflettere, a prendere tempo e successivamente rifiuterete la proposta. Amore: in coppia, oggi darete la priorità alla vita amorosa e al partner. Desiderate mostrare i sentimenti e avete l’approccio giusto! Il legame si consolida sempre di più. Soli: gli incontri sono tanti e volete mettere uno stop alla solitudine. Vi siete resi conto dell’importanza dell’amore nella vostra vita.

Oroscopo 13 marzo Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Avete belle energie, siete entusiasti e ottimisti. Allora sfruttate al massimo questo stato d’animo positivo per raggiungere un obbiettivo personale o di lavoro. Tuttavia anche se pensate di poter spostare le montagne. per ora fate piccoli passi. Siate prudenti e in seguito sarete in grado di affrontare le “montagne”! Amore: in coppia, il dialogo con il partner si basa sulla sincerità. La complicità è forte, i sentimenti profondi: vi basta uno sguardo per capirvi. Soli: le possibilità e le occasioni di incontro si moltiplicano durante la giornata. Sui social network e sulle app di incontri, la tempestività è fondamentale!

Oroscopo 13 marzo Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Potreste essere tesi interiormente perché non volete discutere su una questione complicata ma importante. Ma affrontare la situazione è l’unico modo per risolvere qualcosa che si trascina da tempo e che esaurisce le vostre energie. Una volta che avrete chiarito vi renderete conto che rimandare non è stata una buona idea. Amore: in coppia, siete consapevoli dell’amore che provate per il partner ma oggi siete poco socievoli, poco sorridenti. Superate questo stato d’animo! Soli: non è la giornata ideale per fare il primo passo e lanciare un invito. Aspettate e avrete più possibilità di successo.

Oroscopo 13 marzo Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Le conversazioni con i colleghi o collaboratori potrebbero prendere una piega diversa da quella da voi desiderata. Siete un po’ nervosi, agitati e una semplice chiacchierata potrebbe trasformarsi in una discussione accesa. Calma, non agite sull’onda dell’impulsività ed eviterete di dire qualcosa che potrebbe offendere l’interlocutore. Amore: in coppia, anche mentre lavorate oggi avrete dei pensieri teneri con il partner e scriverete sms con qualche allusione piccantina per mantenere vivo il desiderio. Soli: avete la sensazione che l’amore stia per bussare alla vostra porta. E non sbagliate: un amico potrebbe presentarvi una persona e nascerà una storia d’amore!

Oroscopo 13 marzo Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La vostra tendenza è quella di fare troppo ma oggi e nei prossimi giorni cercate di semplificare il più possibile il programma di lavoro poiché nonostante le vostre migliori intenzioni, potreste commettere degli errori. Non è detto che sarete voi personalmente a commetterli ma rischiate di rimanere comunque coinvolti. Amore: in coppia, la complicità è al top, non vi mancano belle idee anche molto audaci per sorprendere la dolce metà. La felicità è tutta vostra! Soli: le vostre aspettative romantiche saranno soddisfatte e i desideri saranno esauditi. Un incontro porta a conversazioni costruttive. Guardate al futuro sentimentale con serenità!