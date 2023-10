L’oroscopo del 14 ottobre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 14 ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. Oroscopo 14 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile) Con la Luna Nuova in Bilancia è una giornata di alti e bassi, avrete la sensazione che le relazioni di lavoro o personali nonché l’armonia personale siano messe alla prova. Per cui sarà importante affrontare con la massima calma eventuali colpi di scena e i problemi. Evitate dunque di agire impulsivamente e dire cose di cui in seguito pentirvi. Amore: in coppia, è la giornata ideale per appianare le diversità di vedute, esprimere le reciproche aspettative e guardare insieme nella stessa direzione. Soli: circola entusiasmo, avete voglia di conquistare, siete pronti ad aprirvi a nuovi incontri, nuove persone! Oroscopo 14 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio) La Luna Nuova in Bilancia sosta nel vostro settore della quotidiano, della forma fisica, del lavoro: se avete preteso troppo da voi stessi in termini di energie, ora potreste sentirvi stressati. Ascoltare i segnali che invia il corpo vi permetterà di eliminare abitudini malsane e dare il via a quelle che promuovono energia, relax ed equilibrio. Amore: in coppia, In una relazione l’ascolto è fondamentale e sembra che l’abbiate capito. Captate le esigenze del partner e ciò migliora il rapporto, potete realizzare progetti a due. Soli: se nei giorni scorsi non avete avuto né la voglia né il tempo di incontrare persone nuove, oggi metterete il turbo e andrete alla ricerca dell’anima gemella. Oroscopo 14 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno) La Luna Nuova in Bilancia vi dota di splendide energie, vedete il lato positivo di qualsiasi situazione e siete dell’umore giusto per divertirvi! Avvertite il forte bisogno di introdurre nella vostra vita maggiore vivacità ed entusiasmo! Se vi siete aggrappati a cose che vi impediscono di essere voi stessi, probabilmente apporterete dei cambiamenti. Amore: in coppia, con la Luna Nuova è la giornata ideale per trovare buone soluzioni e quell’armonia che tanto desiderate. Soli: qualche avvenimento imprevisto potrebbe guastare questo sabato. Un cambiamento di programma, un appuntamento annullato.

Oroscopo 14 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna Nuova in Bilancia sosta nel vostro settore della casa, della famiglia: trovare o creare il vostro nido a partire da oggi potrebbe essere il vostro chiodo fisso. Rinnovare, ridipingere o forse traslocare. Al contempo avrete la possibilità di appianare alcune divergenze con le persone care: bando al rancore, voltate pagina e perdonate! Amore: in coppia, l’atmosfera è serena ed è ideale per parlare dell’organizzazione del quotidiano o delle decisioni riguardanti le finanze o le questioni familiari. Soli: probabile che non sappiate proprio come fare per incontrare l’anima gemella. Tuttavia, non vi preoccuperete più di tanto. Oroscopo 14 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto) La Luna Nuova in Bilancia movimenta piacevolmente la vita sociale e potreste incontrare in modo inaspettato persone stimolanti con le vostre stesse idee e valori. Al contempo se vi sentite sovraccarichi di responsabilità il transito vi permetterà di trovare persone pronte a collaborare. Il pezzo mancante del puzzle potrebbe essere uno dei familiari, un caro amico, un fratello o un vicino con cui andate d’accordo. Amore: in coppia, insieme al partner vi metterete al lavoro per imboccare una nuova e più costruttiva direzione! Soli: scegliere tra due persone scatenerà esitazione, le esaminerete con attenzione per capire bene. Il che non è sbagliato

Oroscopo 14 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna Nuova in Bilancia sosta nel vostro settore delle finanze: rappresenta un invito a tenere sotto controllo le spese e apportare alcuni cambiamenti significativi, così da avere un budget in equilibrio. State pensando di dare il via a un’attività per conto vostro? Muovetevi in questo momento e nei prossimi mesi avrete una crescita positiva. Amore: in coppia, chiudete un occhio su eventuali diversità di vedute. I prossimi giorni saranno un po’ agitati e il modo migliore per risolvere una discussione è evitarla. Soli: scegliete con attenzione chi conquistare: rischiate di incappare in una persona inaffidabile. Occhi aperti.

Oroscopo 14 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) Pronti a voltare pagina? La Luna Nuova in Bilancia, rende possibile raggiungere un obbiettivo o concretizzare un progetto che avete a cuore e fare rapidi progressi! Al contempo, è un momento in cui potreste sentirvi pronti a chiedere scusa a una persona con cui avete discusso e che vi manca: fate voi il primo passo e ritroverete l’armonia. Amore: in coppia, se ci sono incomprensioni tra voi e il partner, oggi avrete la possibilità di chiarire. Tornerete a coccolarvi! Soli: deciderete di “stregare” e conquistare a tutto campo, coglierete qualsiasi opportunità, oggi non avrete nessuna difficoltà!

Oroscopo 14 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna Nuova in Bilancia sosta alle spalle del vostro segno: vi spingerà a riflettere, a rimanere dietro le quinte. Non è escluso che sarete spinti a prendere definitivamente le distanze da persone e situazioni ormai inutili. I problemi che avete ignorato o trascurato potrebbero richiedere la vostra attenzione e risolverli aprirà la strada al successo! Amore: in coppia, il partner avrà voglia di parlare di alcune questioni e voi non l’asseconderete. Non ne avvertite l’urgenza, siete felici e tanto basta. Soli: per oggi fantasticherete su una relazione perfetta, senza difetti in cui tutto va a meraviglia. Ed è sempre bello sognare…

Oroscopo 14 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna Nuova in Bilancia, indica un periodo all’insegna dell’amicizia e della solidarietà.E visto che parla anche di progetti è il momento di condividere le vostre idee. Troverete sicuramente delle persone pronte a farvi raggiungere un obbiettivo per voi importante. E se qualcuno dovesse chiedere a voi una mano, siate disponibili! Amore: in coppia, pensando alla relazione con il partner, al cammino che state percorrendo insieme oggi proverete felicità. Soli: un messaggio o un invito vi faranno molto piacere. Vi sentirete apprezzati/e e corteggiati/e…

Oroscopo 14 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la Luna Nuova in Bilancia è il momento di salire la scala del successo e raggiungere la vetta: niente e nessuno potrà fermarvi! Nella carriera c’è un rinnovamento e grazie al buon aspetto di Urano farete enormi progressi, anche se volete dare il via a un progetto. Evitate in ogni caso che il pessimismo rappresenti un freno alle ambizioni! Amore: in coppia, l’armonia è a portata di mano, non esitate a ravvivare la relazione con una piccola dose di passione per affrontare qualsiasi sfida. Pazienza e comprensione saranno le migliori alleate. Soli: giornata favorevole agli incontri! E’ tempo di uscire, di accettare gli inviti e andare alla ricerca dell’amore.

Oroscopo 14 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna Nuova in Bilancia accentua il vostro lato imprenditoriale e potreste dare il via a una nuova attività, ampliare quella che avete o dedicarvi a un progetto importante. Nel lavoro potrebbero affidarvi nuovi compiti, responsabilità di rilievo oppure una missione che vi farà viaggiare – o trasferire – che valorizzerà voi e le vostre competenze. Amore: in coppia, se nella relazione ci sono piccoli problemi è la giornata perfetta per mettere le carte in tavola e chiarire. Se invece tutto va a gonfie vele, la sintonia sarà perfetta. Soli: è possibile uno splendido incontro con una persona che vive in un’altra città o all’estero: sarà pronto/a a seguirvi in capo al mondo!

Oroscopo 14 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna Nuova in Bilancia al vostro segno parla di trasformazione, vi spingerà a prendere l’iniziativa anche se amici e colleghi potrebbero non essere d’accordo. Se siete avete la certezza che sia la cosa giusta per voi, muovetevi. E’ vero che alcune persone avranno dei dubbi ma è la vostra vita e sapete bene cosa è meglio per voi. Amore: in coppia, buonumore, ottimismo, atmosfera sensuale. E probabilmente ne avevate un gran bisogno entrambi! Soli: potreste fare di tutto per conquistare chi vi attrae, eppure gli astri al vostro segno consigliano di mettervi dei limiti. Andateci piano.