L’oroscopo del 17 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 17 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 17 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La dissonanza Luna-Venere potrebbe scatenare agitazione, la pazienza sarà latitante ma prendervela con chi vi circonda, in seguito vi farebbe sentire in colpa. Se dovesse nascere una lite, potrebbe essere saggio mettere da parte il vostro orgoglio e chiedere scusa. Puntate invece alla collaborazione: il mantra odierno è “l’unione fa la forza”! Amore: in coppia, farete un passo avanti importante: avrete le risposte alle domande che vi ponete e dunque capirete meglio il futuro con il partner. Soli; potrebbero esserci delle novità che vi spingeranno a prendere una decisione importante. C’è un cambiamento positivo.

Oroscopo 17 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Cercate di non aggiungere troppi impegni alla lista di cose da fare. Con la dissonanza Luna-Venere, anche se avete tante energie, rischiate di pretendere troppo da voi stessi! Al contempo, siate elastici con chi vi circonda, la testardaggine non va a vostro favore e potrebbero nascere delle discussioni accese. Amore: in coppia, dovete distinguere i piccoli scontri dai grandi litigi. Fino a un certo punto, lasciate perdere e chiudete un occhio. Soli: darete il via a un flirt e su un punto sarete entrambi d’accordo: viverlo giorno per giorno con leggerezza.

Oroscopo 17 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Un’idea improvvisa potrebbe spingervi ad apportare delle modifiche a una situazione, il che vi farà sentire in pace e tranquilli. Con il buon aspetto Mercurio-Urano, oggi volete andare al cuore della questione così da lasciarla alle spalle e andare oltre. Non rimandate: una volta trovata la soluzione, guardate avanti! Amore: in coppia, ci sono tensioni, discussioni e difficoltà a comunicare con il partner. Siate pazienti ed evitate di rimanere fermi sulle vostre posizioni. Ciò dovrebbe riportare l’armonia. Soli: è difficile sperare che l’anima gemella bussi alla vostra porta. L’amore non è in programma. Cercate di rilassarvi in compagnia degli amici

Oroscopo 17 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La dissonanza Luna-Venere vi fa sentire un po’ irrequieti e l’atteggiamento migliore è quello di essere comprensivi nei confronti di voi stessi e di chi vi circonda. Al contempo, evitate di assumere responsabilità degli altri: la priorità siete voi! Un vecchio amico, infine, potrebbe inaspettatamente contattarvi: dopo tanto tempo sentirvi sarà emozionante. Amore: in coppia, il partner potrebbe sentirvi distanti, freddini: occhio alle litigate, soprattutto se anche la dolce metà è Cancro. Soli: per oggi, non aspettatevi di incontrare il grande amore. Le recenti delusioni vi hanno reso diffidenti.

Oroscopo 17 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

In mattinata, fate attenzione a come vi esprimete: la dissonanza Luna-Venere vi rende molto critici nei confronti di chi vi circonda. Probabilmente ciò è dovuto alla stanchezza, a una corposa lista di cose da fare e provate delle tensioni interiori ma evitate di scaricare lo stress sugli altri! Cercate invece di organizzare meglio la giornata! Amore: in coppia, eviterete di tocca argomenti spinosi e grazie al sorriso riuscirete a ricreare una dinamica positiva all’interno della relazione. Soli: avete voglia di sedurre, stuzzicare, affascinare. E ci sarà uno stuolo di persone attratte da voi ma oggi non siete pronti a donare la chiave del vostro cuore.

Oroscopo 17 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ un sabato in cui uscire e distrarvi, meglio ancora se vi lancerete in nuove avventure ed esperienze, anche in compagnia degli amici o familiari. Cercate dunque di non lasciarvi coinvolgere dai problemi di chi vi circonda e che probabilmente tende ad amplificare solo per catturare la vostra attenzione. State alla larga! Amore: in coppia, l’armonia è totale, siete entrambi appagati a tutti i livelli della relazione. Il partner sarà deliziato dalle vostre fantasie, dal vostro desiderio e viceversa. Soli: riuscirete ad abbattere le resistenze di una persona ad avere una storia: sarà conquistato/a dalla vostra irresistibile personalità.

Oroscopo 17 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ tempo di grandi cambiamenti – anche interiori – e ciò potrebbe comportare dover mollare situazioni e relazioni che vi bloccano, impediscono la crescita, l’evoluzione! Il buon aspetto tra Mercurio e Urano può essere d’aiuto a eliminare qualsiasi ristagno presente nella vostra vita, soprattutto per quanto riguarda il settore della famiglia. Amore: in coppia, probabilmente vi aspettate troppo dal partner e l’insoddisfazione crea malumore. In queste condizioni, è difficile ci sia armonia… Soli: non è giornata di incontri ma forse non ne avete nemmeno voglia. Per la giornata avete altri programmi.

Oroscopo 17 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la dissonanza Luna-Venere, in mattinata evitate di essere eccessivamente critici nei confronti di voi stessi. Rischiate di analizzare troppo la vostra situazione e assecondando il lato pessimista, potrebbero emergere paure e insicurezze. Il buon aspetto Mercurio-Urano rappresenta un invito a stare in compagnia di chi vi vuole bene! Amore: in coppia, c’è armonia, il dialogo è più leggero e ritrovate la complicità. Non ultimo, il partner sarà molto sensibile al vostro fascino! Soli: sex appeal al top, penserete a un modo per dire addio alla solitudine. E raggiungerete il vostro obbiettivo!

Oroscopo 17 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La dissonanza Luna-Venere al vostro segno annuncia di fare attenzione alle spese, gli acquisti rappresenteranno il canto delle sirene: oggi avete le mani bucate e le tentazioni saranno parecchie. Risparmiate, anche perché potrebbe esserci chi reclamerà del denaro per un conto, una fattura, che non avete ancora saldato. Amore: in coppia, non avete intenzione di discutere per questioni di poco conto. Un tenero bacio e tutto sarà risolto, tornerà l’intesa. Soli: avete l’sms facile e seppure le risposte saranno divertenti, vi sembreranno superficiali. Sarà difficile conquistare il vostro cuore. .

Oroscopo 17 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Potreste sentirvi insoddisfatti, forse pensate che il boss o i colleghi vi sottovalutino oppure siete in perenne attesa di un aumento di stipendio o una promozione. Il buon aspetto Mercurio-Urano annuncia che è il momento di chiedere! Parlare con i superiori del vostro duro impegno sarà un argomento convincente. Amore: in coppia, non vi esprimerete con tatto e comprensione, anzi darete qualche lezioncina al partner. Più leggerezza! Soli: un amico potrebbe presentarvi una persona ma una volta soli, vi renderete conto che siete il giorno e il notte! Oggi la ruota dell’amore non gira a vostro favore.

Oroscopo 17 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Avete belle energie, con l’odierna armonia Mercurio-Urano, è un buon momento per fare progressi riguardo a un problema di tipo pratico che è rimasto in sospeso da tempo. Tenete presente che l’irrequietezza interiore a volte può portare sulla strada sbagliata, ma oggi potrebbe motivarvi a fare un cambiamento positivo o a migliorare la vostra vita. Amore: in coppia, siete in sintonia, ci sono reciproche attenzioni ed è probabile che insieme abbiate pianificato un fine settimana romantico e al contempo divertente. Soli: incontri interessanti, un programma fitto di impegni. Di certo non vi annoierete! Sarà una giornata in cui vivrete belle emozioni d’amore.

Oroscopo 17 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Una serie di incontri può rivelarsi fruttuosa per il lavoro e gli affari nonché sulle finanze. Si stanno aprendo nuove porte, dunque tenere orecchie e occhi aperti! Cogliere le opportunità vi permetterà di sviluppare la carriera nella giusta direzione. Parlate dei vostri progetti: potreste entrare in contatto con una persona che vi sarà molto utile. Amore: in coppia, avete la sensazione che la relazione ristagni e forse non sbagliate. Per alcuni è il momento di rafforzare il legame, per altri delle conversazioni sincere. Soli: avete bisogno di stabilità ma trovare la persona giusta si oggi si rivelerà più complicato del previsto.