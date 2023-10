L’oroscopo del 15 ottobre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 15 ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. Oroscopo 15 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile) La congiunzione Luna-Marte in Scorpione sosta nel vostro settore delle finanze: probabile che dovrete risolvere rapidamente un problema. Potrebbe trattarsi di una somma che dovete pagare o, al contrario che vi devono. Certo, non potrete farlo oggi visto che è domenica ma ci penserete e avrete voglia di fare qualcosa. Relax: potrete sistemare tutto domani. Amore: in coppia, terrete in gran conto i commenti, le opinioni del partner e lui (lei) ve ne sarà grato. Soli: fate leva sulla lucidità, oggi potreste confondere i sogni con la realtà. Occhi aperti, soprattutto nel contesto di un incontro virtuale. Oroscopo 15 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio) Con la congiunzione Luna-Marte in Scorpione nel vostro settore delle relazioni, l’atmosfera oggi potrebbe essere un po’ elettrica ed esserci un conflitto con una persona, cosa che detestate. In ogni caso, se necessario l’affronterete ma facendo in modo che la situazione non prenda una piega pericolosa. Troverete le parole giuste per risolvere con calma. Amore: in coppia, se non avete gli stessi sogni del partner, non è un problema. Non date importanza, la complicità e i sentimenti bastano a mantenere un equilibrio. Soli: il periodo è favorevole all’incontro con nuove persone, Fate un passo avanti, vi sentirete meglio e in sintonia con voi stessi. Oroscopo 15 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno) La congiunzione Luna-Marte in Scorpione, potrebbe scatenare un po’ di tensione fisica per cui è importante che oggi prendiate cura del vostro benessere. Al contempo, è un’ottima giornata per dare un’occhiata alla casa e impegnarvi seriamente a mettere le cose in ordine e, oggetti o vestiti, liberarvi di tutto ciò che non utilizzate più. Amore: in coppia, si riaccende l’entusiasmo nella relazione e per alcuni alcuni, ci sarà l’arrivo – imprevisto – di una gravidanza. Soli: vi mettete in gioco, fissate appuntamenti e potreste incontrare una persona romantica che cambierà la vostra vita per sempre.

Oroscopo 15 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Avete una splendida apertura a nuove idee e a grandi progetti: creatività e intuito sono al top! Abbiate fiducia in voi stessi e se un amico mostra un atteggiamento negativo, cerca di dissuadervi dal concretizzare ciò che avete in mente, considerate con obbiettività le sue parole. In ogni caso, non mollate le vostre iniziative e avrete successo. Amore: in coppia, la relazione è al centro della vostra attenzione, volete migliorare l’equilibrio. E’ un buon momento per parlare di ciò che non per voi non è giusto. Soli: giornata favorevole agli incontri: lanciatevi, non avete nulla da perdere. Oroscopo 15 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto) Luna e Marte in Scorpione sostano nel vostro settore della casa, della famiglia: oggi non siete di buonumore anzi siete irrequieti e potreste scatenare una discussione. Meglio impegnare le energie in una lunga passeggiata all’aperto o praticando esercizio fisico: eviterete battibecchi con le persone care e vi sentirete decisamente meglio! Amore: in coppia, vi sentirete un po’ frustrati, il partner sembra distante e non capite davvero il motivo. Anziché lamentarvi provate a saperne di più. Avrete le risposte. Soli: anche voi proverete frustrazione. Date molto più di quanto ricevete e finalmente oggi ve ne accorgerete!

Oroscopo 15 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Potreste avere dei desideri che non osate ammettere con voi stessi ma nei prossimi giorni potrebbero iniziare a emergere in modo prepotente. E’ il momento di assecondarli, anche se alcuni sembrano andare contro le vostre convinzioni. Esaminateli, invece, e proverete un’ondata di entusiasmo, sentirete che siete sul punto di operare un cambiamento positivo. Amore: in coppia, oggi avrete voglia di dimostrare al partner quanto l’amate! Tutto ciò che farete, alla dolce metà piacerà molto. Soli: avete grandi possibilità di incontrare e conquistare la persona giusta. Cogliete l’occasione e tenete gli occhi aperti!

Oroscopo 15 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) Gli effetti del Novilunio di ieri nel vostro segno si faranno sentire nel tempo: capirete che dovete mollare il passato e imboccare una nuova direzione, anche se ciò significa lasciare la vostra zona di comfort. E man mano che realizzerete – attraverso l’impegno – i vostri piani e idee, capirete di aver finalmente trovato lo spazio perfetto in cui vivere. Amore: in coppia, splendida giornata per riconquistare il partner, dare la certezza che siete la persona giusta per la sua felicità! Oggi sarete reciprocamente irresistibili! Soli: se state pensando di di dare il via a una relazione con una persona, è nel vostro interesse concedere spazio e tempo affinché capisca quanto siete coinvolti.

Oroscopo 15 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Determinati a mantenere e imporre il vostro punto di vista e non sarete disposti a mollare di un millimetro. Ma è utile? Anche se pensate che sia una buona idea attenersi ai propri principi, chi vi circonda potrebbe pensare il contrario. Fare qualche concessione renderà a tutti la vita più facile e non vi rovinerete quella che può essere una bella domenica. Amore: in coppia, avete la sensazione che il partner vi faccia pochi complimenti. Lo farete notare ma contesterà ciò che direte. E’ difficile sapere chi ha ragione o chi ha torto. Soli: pensate di muovervi a passo di gambero. Una persona fa delle promesse ma non le concretizza. Lasciate fare al tempo.

Oroscopo 15 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Due le cose principali che dovete fare oggi: rilassarvi e godervi la giornata. Potreste sentirvi un po’ giù di morale, oppure essere stanchi e avere in programma spostamenti che non vi entusiasmano. Ritagliate del tempo solo per voi così da ricaricare le batterie, fate ciò che sembra giusto senza pensare al giudizio di chi vi circonda. Amore: in coppia, In coppia, se avete dei dubbi sulla relazione, rimuginare non serve a niente. Parlate con sincerità. Spesso le cose vanno meno male di come pensiamo. Soli: oggi apprezzerete quanto siete fortunati a essere soli? Non è sicuro. Eppure è così!

Oroscopo 15 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna Nuova in Bilancia di ieri nel vostro settore della carriera può essere l’inizio di alcune grandi idee e progetti che vi permetteranno di progredire ulteriormente. I prossimi giorni sono perfetti per stabilire le priorità, creare una strategia e dare il via. Per essere più produttivi potrebbe essere necessario introdurre nuove abitudini ma vi piacerà. Amore: in coppia, alcune difficoltà nell’attuazione dei progetti a due ma è solo una questione di tempo: presto li realizzerete! Soli: attrazione intrigante ma forse complicata. Prima di impegnarvi prendete del tempo per capire i vostri sentimenti.

Oroscopo 15 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ una domenica in cui il buonumore è latitante, potreste essere costretti ad assolvere un obbligo, una responsabilità e la cosa irritarvi. Anche se detestate i limiti e fate sempre di tutto per evitarli oggi sarete costretti a fare quello che ritenete sia comunque un vostro dovere nei confronti di un familiare o di un amico. In caso contrario vi sentireste in colpa. Amore: in coppia, è la Luna in Scorpione che crea questo stato d’animo agitato? In ogni caso l’atmosfera non sarà romantica. Non è la giornata ideale per risolvere eventuali problemi. Dedicatevi a un’attività tranquilla che piaccia a entrambi. Soli: determinati a conquistare! Non è sicuro che troverete il grande amore ma il gioco di seduzione vi piacerà.

Oroscopo 15 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Un patto o un accordo stretto con un’altra persona potrebbe funzionare alla grande per entrambi. Se sarete disposti a impegnarvi senza tirarvi indietro potrebbero presentarsi dei vantaggi inaspettati. Rimarrete piacevolmente sorpresi anche da altri aspetti di questa collaborazione che tireranno fuori il meglio di voi e dell’altro/a. Amore: in coppia, la giornata si preannuncia emozionante, c’è il risveglio della passione, ravviverete la fiamma! Soli: andate avanti o accettate nuove sfide. È un modo come un altro per darvi una seconda possibilità così da dimenticare le delusioni.