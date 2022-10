L’oroscopo del 16 ottobre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 16 ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 16 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una domenica in cui circola confusione. la vostra tendenza è quella di reagire impulsivamente sia riguardo alle decisioni che nel corso delle conversazioni in cui vorrete imporre il vostro punto di vista. Calma, cercate di essere concilianti o prendete un po’ le distanze da chi vi circonda così da ristabilire un equilibrio interiore. Amore: in coppia, il partner potrebbe farvi dei rimproveri: accettateli senza batter ciglio e parlatene: alcuni sono sicuramente giustificati. Chiedete scusa… Soli: con una persona che vi corteggia forse siete stati indelicati e ve lo dirà. Se non volete che la situazione vi sfugga di mano, fatevi perdonare.

Oroscopo 16 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ possibile che oggi quando parlate gli altri faranno resistenza. Circola testardaggine da parte chi vi circonda ma voi non siete da meno, anzi…Tenete presente che se desiderate cooperazione e trovare la soluzione ad alcune questioni dovrete scendere a un compromesso. Cercate di capire anche i bisogni degli altri. Amore: in coppia, occhio a come vi esprimete, il partner potrebbe offendersi. Evitate di affrontare argomenti delicati. Soli: siete pronti a soddisfare tutti i vostri desideri d’amore. Ma nella conversazione, fate in modo che le emozioni non prendano il sopravvento.

Oroscopo 16 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Volete puntare in alto, molto in alto ma oggi toccherete con mano che non sarà semplice. Non importa quanto cercherete di convincere qualcuno che una vostra idea è brillante, per fidarsi di voi avrà bisogno di prove concrete. In compenso capirete al volo cosa pensa l’altro/a: se dunque sentite che non c’è speranza, rivolgetevi altrove. Amore: in coppia, un progetto potrebbe essere motivo di disaccordo. Cerca di parlare con calma, di trovare dei compromessi. Soli: le incomprensioni possono disturbare la domenica. Ma è normale: non dite ciò che pensate, il che destabilizza chi vi corteggia.

Oroscopo 16 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la dissonanza Luna-Mercurio è una domenica in cui vi sarà difficile esprimere le emozioni e dire ciò che pensate. La tendenza sarà quella di tacere e non farà bene prima di tutto a voi. La cosa migliore sarebbe quella di prendere le distanze da argomenti – soprattutto del passato – o da persone che sapete potrebbero rovinarvi la giornata. Amore: in coppia, difficoltà reciproca a capirvi e il dialogo potrebbe essere un po’ sterile. Date la priorità ai bei momenti da vivere insieme! Soli: con tutta la buona volontà, vi sarà impossibile comprendere una persona. La conversazione durerà una manciata di minuti…

Oroscopo 16 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto)

Con i passaggi odierni è nel vostro interesse riflettere prima di dire cosa pensate. Mantenete dunque un atteggiamento riservato senza per questo mettervi in posizione di difesa. Per il vostro segno di Fuoco sempre molto franco è una cosa difficile ma con i pianeti in Bilancia in questo momento è importante avere conversazioni serene. Amore: in coppia, vorrete imporre le vostre idee al partner, ascoltate invece cosa ha da dire al riguardo. Vi permetterà di essere più realistici. Soli: a causa della solitudine, accetterete l’invito di una persona che fino a ieri vi interessava poco. Non vi garantirà l’amore, ma avrà il merito di aprire la vostra mente.

Oroscopo 16 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Evitate di girare dei film mentali riguardanti le questioni di denaro: sono negativi e probabilmente non esistono nella realtà. Per oggi, cercate di dedicare più attenzioni alle relazioni con chi vi circonda: alcune persone potrebbero avere bisogno del vostro sostegno. La generosità e l’affetto non passeranno inosservati. Amore: in coppia, farete del vostro meglio per rendere felice il partner, movimentare la relazione e uscire dalla routine. Volete più entusiasmo, più passione! Soli: grandi emozioni! Improvvisamente potrebbe tornare una persona che avete amato in passato. La storia potrebbe ricominciare…

Oroscopo 16 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ una domenica in cui in famiglia potrebbero scatenarsi tensioni inaspettate. Le vostre emozioni saranno forti, sarete un po’ aggressivi, vorrete imporvi: probabilmente ne avete abbastanza di alcuni atteggiamenti, avete la sensazione che nessuno vi ascolti. Ciò farà innervosire le persone care ma far sentire la vostra voce è la cosa più giusta! Amore: in coppia, se avete sbagliato siete sempre in tempo per chiedere scusa alla dolce metà e andare avanti. Soli: circola confusione e l’amore passa in secondo piano. Uscite e incontri romantici oggi non sono una priorità.

Oroscopo 16 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la dissonanza Sole-Nettuno, più che entrare in azione oggi vi piacerà sognare, fantasticare. Le energie non sono alte come al solito e anche ciò potrebbe avere un impatto sullo stato d’animo. Eppure, accettare un invito degli amici avrà il potere di rigenerarvi, regalerà una sferzata di energia. Allora, non vi rimane che uscire! Amore: in coppia, c’è intesa, i sentimenti sono sempre forti e profondi. Guardate al futuro con serenità. Soli: molto presi dal lavoro, non avrete tempo per l’amore. Vi direte che in fondo un giorno in più per trovare l’anima gemella non farà una grande differenza.

Oroscopo 16 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Potreste essere spinti a chiamare una persona, un amico, con cui avete litigato. Potrebbe essere imbarazzante poiché sapete di non avere colpa ma al contempo non volete che l’accaduto rovini la relazione. Perdonare e dimenticare vi consentirà di tornare alla normalità. Nel corso della conversazione, tuttavia evitate di essere troppo sinceri! Non risolvereste nulla. Amore: in coppia, cercate di dedicare più attenzioni al partner. E’ anche così che la relazione diventerà un’oasi di pace e sicurezza. Soli: una conversazione con un amico/a vi deluderà. Pensavate che la relazione stesse prendendo una piega romantica ma vi farà capire che non è così.

Oroscopo 16 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Un progetto o un piano su cui state lavorando potrebbe avere alcuni difetti che ancora non avete notato. Prima di scovarli aspettate qualche giorno quando il cielo astrale smetterà di creare confusione. Presto li individuerete e correggerete il tiro. Su un altro piano: con una persona cara cercate di essere indulgenti, nessuno è perfetto (nemmeno voi). Amore: in coppia, se avete dei dubbi riguardo a qualcosa, parlatene! Il partner sarà pronto a sostenervi, a dare una mano. Soli: potrebbe esserci la possibilità di dare il via a una storia ma voi sarete cauti, osserverete. Ma non per molto…

Oroscopo 16 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Che si tratti di lanciarvi nello shopping per voi o fare acquisti per rendere contenta una persona cara, visto che oggi con la dissonanza Venere-Nettuno circola parecchia confusione, tirare fuori il portafoglio può essere rischioso. Potreste infatti perdere il controllo del budget senza pensare alle spese imminenti e ben più importanti. Amore: in coppia, una questione richiede una spiegazione da parte della dolce metà. Affrontate la situazione poiché oggi lo farete con delicatezza. Soli: siete irresistibili, non ci sono dubbi. E oggi una persona cadrà nella vostra rete. Avrete voglia di fermare il tempo.

Oroscopo 16 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Potreste avere difficoltà a vedere realisticamente una questione, forse c’è una verità da scoprire. I passaggi odierni confondono le acque e potreste chiedervi come muovervi. La cosa migliore è pensare ad altro, uscire con gli amici o la famiglia e distrarvi, fare qualcosa di divertente. Tranquilli, presto avrete chiara la situazione, avrete la risposta. Amore: in coppia, non ha senso litigare. E’ una perdita di tempo e di frustrazione per entrambi. Tanto dispiacere per poi arrivare comunque allo stesso risultato: la riconciliazione! Soli: una persona vi corteggerà in modo insistente. All’inizio vi farà sorridere e poi ridere! Vi restituirà la voglia di uscire, di vivere nuove esperienze. Direte a voi stessi: perché no?!