Oroscopo 19 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Riguardo un progetto o un obbiettivo potreste entrare in rotta di collisione con una persona. La conversazione potrebbe diventare accesa ed entrambi dire frasi spiacevoli. Meglio rimandare tutto a venerdì, quando le dissonanze saranno terminate. Stesso discorso se avete intenzione di chiedere qualcosa o concludere un accordo: rimandate poiché rischiate un rifiuto e non vale la pena di insistere. Amore: in coppia, voi o il partner potreste voler imporvi e ciò avere un impatto negativo sulla relazione. Dite entrambi no al braccio di ferro. Soli: la conversazione con un amico/a vi farà capire parecchio riguardo alle vostre scelte di un/a partner, persone che non vi corrispondono. E’ un passo avanti.

Oroscopo 19 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la dissonanza tra Sole-Venere a Plutone, potreste avere la spiacevole sensazione che ciò che fate per gli altri sia inutile. Ma potrebbe appunto trattarsi solo di un’impressione a meno che non abbiate esagerato e chi vi circonda ve lo ha fatto notare con modi poco gentili. Il che, da oggi e fino a venerdì, potrebbe spingervi a riflettere sul vostro comportamento. Amore: in coppia, siete testardi, mettete in discussione tutto ciò che dirà la dolce metà. L’atmosfera è elettrica. Soli: non è un mercoledì favorevole agli incontri. Una lunga e rigenerante passeggiata nella natura, vi rilasserà.

Oroscopo 19 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ un mercoledì in cui vi sarà facile manipolare una situazione a vostro vantaggio o consentire a un’altra persona di farvi imboccare, seppure riluttanti, una determinata direzione. Con il Sole e Venere in dissonanza a Plutone, l’impulso di forzare le situazioni è forte. Ma farlo sarebbe un errore. Lasciate che le cose si snodino in modo naturale. Amore: in coppia, è possibile che senza rendervene conto ripetiate un comportamento che crea disagio nella relazione. Soli: non perdete tempo nel tentativo di conquistare una persona che non va bene per voi. E lo sapete…

Oroscopo 19 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Potreste avere difficoltà a farvi valere e a imporvi se una persona vi farà una richiesta. Ma se non lo farete, lavoro o vita privata, l’altro/a otterrà ciò che vuole e a voi non rimarrà altro che subire in silenzio. La cosa migliore, dunque, è mostrare fermezza, seppure con un po’ di dispiacere. Non si può dire sempre sì a qualsiasi richiesta. Amore: in coppia, con gli aspetti odierni l’ultima cosa che dovete fare è entrare in guerra con la dolce metà. Ne uscireste feriti e sconfitti. Soli: l’atmosfera è un po’ tesa e negli affari di cuore prima di valutare una situazione fareste bene a riflettere.

Oroscopo 19 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto)

Nel lavoro oggi è importante rimanere neutrali rispetto a qualsiasi questione. La dissonanza Sole-Venere con Plutone indica che potrebbero esserci delle tensioni e discussioni. Anziché buttarvi sul ring per imporvi o controllare la situazione, fate un passo indietro. Non sarà facile ma prima di parlare per frustrazione o rabbia, riflettete. Amore: in coppia, se il partner ha un’opinione diversa dalla vostra non è alto tradimento, si tratta solo di una opinione… Soli: con gli aspetti odierni, gli affari di cuore non sono al top. Meglio stare alla larga da incontri e appuntamenti!

Oroscopo 19 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Nel lavoro, è il momento di farvi valere! Non dovete dubitare, nemmeno per un secondo del vostro talento, le abilità o pensare che le vostre idee e progetti siano inadeguati. Sole e Venere in dissonanza con Plutone indicano che dovete avere più sicurezza in voi stessi, affermare il vostro valore. Parlare di ciò di cui avete bisogno sarà estremamente vantaggioso. Amore: in coppia, le dissonanze odierne potrebbero creare insoddisfazione e sarà difficile trovare un terreno d’intesa. Sono necessarie alcune modifiche, pensateci. Soli: placate il senso di frustrazione. Oggi l’amore è assente e dovete farvene una ragione.

Oroscopo 19 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Se l’esitazione vi ha bloccato, dovreste capire il motivo: la paura di procedere per conto vostro e sbagliare o un commento negativo di una persona? E’ il momento di liberarvi da queste barriere mentali che vi impediscono di progredire. Non dovete permettere che l’insicurezza prenda il sopravvento e interferisca con i vostri progetti. Amore: in coppia, siete irrequieti, potreste mettere in discussione la relazione ma non è escluso che dietro questa riflessione ci sia il comportamento del partner. Soli: per oggi, negli affari di cuore non prendete impegni. Canalizzate le energie impegnandovi nel lavoro o praticando esercizio fisico.

Oroscopo 19 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Dare eccessiva importanza a ciò che fanno o dicono gli altri, colleghi compresi, oggi potrebbe scatenare spiacevoli discussioni. Concentratevi invece sui modi per migliorare la vostra produttività così da ottenere risultati eccellenti. Se, lavoro o vita privata, dovesse nascere un malinteso, chiarite con poche parole sincere e non con lunghe spiegazioni. Amore: in coppia, desiderate emozioni intense ma il rischio è che scatterete alla prima parola del partner che ritenete sbagliata. Evitate di rovinarvi la giornata. Soli: se state vivendo una relazione segreta, forse perché l’altro/a non è libero, vi chiederete se non vi trovate in vicolo cieco. Potreste pensare che meritate di meglio…

Oroscopo 19 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La dissonanza Sole-Venere-Plutone, oggi e domani potrebbe avere un impatto sul un vostro progetto. Potreste essere costretti a rivedere da cima a fondo un aspetto oppure a realizzarlo con una persona diversa da quella a cui avete pensato. Ma potrebbe essere una cosa positiva, l’importante è che ne trarrete entrambi vantaggio! Amore: in coppia, se vi sentite provocati dal partner, anziché partire in quarta mostrate pazienza e gentilezza. Evitate di arrabbiarvi! Soli: potreste avere una cotta, essere attratti da una persona che conoscete bene, ma è probabile che non sia sulla vostra stessa lunghezza d’onda.

Oroscopo 19 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Sole e Venere in dissonanza con Plutone vi rendono impazienti, permalosi: potreste pensare che una persona ce l’abbia con voi quando invece vi consiglierà di migliorare qualcosa. Può trattarsi del boss, un cliente, un superiore ma non prendete ciò che dirà come una critica. Al contrario fate ciò che vi suggerisce, potrebbe funzionare! Amore: in coppia, un atteggiamento del partner potrebbe ferirvi. Vi sembrerà ingiusto ma non dovete reagire con rabbia. Domani sarà tutto dimenticato. Soli: tra frustrazioni, nervosismo e mancanza di stabilità, tutto sembra andare in tilt! L’amore arriverà ma non oggi…

Oroscopo 19 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Sfruttate le vostre qualità di leader! Lavoro o affari, avete la possibilità di apportare un cambiamento e prendere il timone della situazione! Ma prima di tutto dovete credere in voi stessi, capire con chiarezza quali iniziative intraprendere poiché la dissonanza Sole-Venere con Plutone potrebbe scatenare delle incertezze. Prendete il tempo necessario. Amore: in coppia, il partner potrebbe cercare la lite. In questo caso, non reagite, uscite e fate una passeggiata! Al ritorno si sarà calmato/a. Soli: pur sapendo che tra voi e un’altra persona non accadrà mai niente, provate dei sentimenti. Non potete farci niente, anche se lo vorreste.

Oroscopo 19 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Ultimamente avete avuto la tendenza a mettervi sotto pressione. La voglia di portare a termine alcune cose è accentuata e siete impazienti di fare progressi. Per oggi, rallentate il ritmo, i passaggi odierni rappresentano un invito a concedervi una pausa. Studiare un piano anziché muovervi alla cieca vi consentirà di realizzare di più! Amore: in coppia, se sono presenti incomprensioni e tensioni è il momento di appianare la situazione ed essere più comprensivi. Soli: è probabile che un incontro vi destabilizzi, risvegli alcune paure. Il che vi farà muovere con i piedi di piombo.