L’oroscopo del 20 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 20 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 20 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Giove da oggi e fino al 15 maggio 2023, sosta di nuovo nel vostro segno: avrete splendide energie, il transito vi spingerà a esplorare nuove idee, ad ampliare i vostri orizzonti e a viaggiare. Nel lavoro potrebbe arrivare una promozione o affidarvi nuovi incarichi: coglierete la palla al balzo e dimostrerete di essere all’altezza della situazione. Amore: in coppia, oggi avete belle idee per rendere più piccantina la relazione. Se siete in freddo, ne troverete una originale che vi permetterà di fare pace… Soli: sarete un po’ misteriosi e ciò stuzzicherà la curiosità della persona che vi attrae.

Oroscopo 20 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Giove in Ariete da oggi sosta alle spalle del vostro segno: fino al 15 maggio 2023 sentirete che per abbattere alcuni blocchi emotivi può essere d’aiuto dedicarvi ad alcune pratiche come la meditazione. Rimarrete dietro le quinte ma la musica cambierà quando il pianeta entrerà nel vostro segno: vi troverete sotto i riflettori! Amore: in coppia, cercate di ascoltare le parole del partner, leggete tra le righe. E’ così che sarete in grado di soddisfare le sue aspettative! Soli: al contrario dell’Ariete, evitate di giocare troppo a lungo la carta del mistero. O la va o la spacca!

Oroscopo 20 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Giove in Ariete fa brillare la vostra vita sociale: accettate gli inviti che arriveranno! Gli eventi a cui parteciperete e le persone che incontrerete potrebbero far arrivare nuove opportunità e mettervi in grado di concretizzare le vostre idee. Dai nuovi contatti, anche online, potrebbero nascere belle amicizie o collaborazioni di lavoro. Amore: in coppia, chiarirete un punto importante e che fino a oggi non avete avuto il coraggio di affrontare con la dolce metà. Proverete sollievo. Soli: potreste finalmente mollare una relazione ambigua e confusa, e capire cosa volete veramente da una storia.

Oroscopo 20 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Giove fa ritorno in Ariete e fino alla metà di maggio avrete la possibilità di realizzare progetti, raggiungere gli obbiettivi che avete in mente. Il pianeta sosta nel vostro settore della carriera, non è esclusa dunque una promozione o che otterrete una posizione di lavoro prestigiosa. E andrà ancora meglio, quando dal 16 maggio sosterà in Toro! Amore: in coppia, è un martedì in cui siete di buonumore, ottimisti e ciò avrà un impatto positivo sulla relazione. C’è un nuovo slancio di passione e ne avevate forse bisogno… Soli: è una giornata favorevole ai nuovi incontri: la passione tuttavia prenderà il sopravvento sul romanticismo.

Oroscopo 20 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Il ritorno di Giove in Ariete vi rende più audaci e intraprendenti, accende la vostra curiosità e vi spinge a uscire dalla vostra zona di comfort. Fino a metà maggio 2023, il pianeta della fortuna sosta nel vostro settore dei viaggi, dunque è possibile che ne farete almeno uno a cui pensate da tempo. Più in generale, potrebbero esserci belle opportunità di lavoro. Amore: in coppia, potreste decidere di rivoluzionare un po’ la vita di entrambi ma non avendo le stesse idee dovrete necessariamente fare delle concessioni. Soli: a volte è meglio tacere, non tutti sono pronti ad ascoltare quello che avete da dire. Esprimetevi con eleganza.

Oroscopo 20 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Giove da oggi sosta di nuovo in Ariete, come è già accaduto in primavera, e vi dota di ottimismo riguardo al futuro e alla vostra capacità di progredire. Fino a metà maggio il pianeta vi permetterà di migliorare la vostra vita, di evolvere, e non è escluso che potreste trovare una nuova fonte di guadagno al di fuori dello stipendio. Amore: in coppia, è un martedì in cui metterete da parte alcune divergenze irrisolte e vi concentrerete sui punti d’intesa. Ciò vi permetterà di far evolvere i progetti a due. Soli: una persona che conoscete bene prova dei sentimenti, è innamorata di voi… Avete capito di chi si tratta?

Oroscopo 20 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Giove entra di nuovo in Ariete – fino al 15 maggio – e farà brillare le relazioni personali e di lavoro! Interagire con gli altri vi permetterà di stringere conoscenze utili che potrebbero far arrivare belle opportunità. Con questo transito potreste anche firmare un contratto di lavoro oppure entrare in società con una persona. Amore: in coppia, saprete prevenire i desideri del partner, sarà così stupito/a che ricambierà con una piccola sorpresa. In ogni caso la serata si annuncia bollente… Soli: lanciatevi nella conquista di chi vi attrae! Non esitate e non ponetevi troppe domande.

Oroscopo 20 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con Giove in Ariete, da oggi la routine e le abitudini di sempre ormai superate, vi peseranno parecchio e non esiterete a cambiarle. Vi sentirete pronti a progredire nel lavoro, a raggiungere gli obbiettivi e realizzare qualche ambizione. Il pianeta vi dota di splendide energie, di coraggio e punterete in alto riuscendo anche a guadagnare di più! Amore: in coppia, potreste avere voglia di trovare un po’ di tempo solo per voi. Il problema sarà parlarne alla dolce metà. Ma Mercurio vi farà trovare le parole giuste. Soli: il vostro status oggi non rappresenta un problema, ne approfitterete per prendere cura di voi stessi.

Oroscopo 20 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Giove, vostro pianeta governatore, rientra in Ariete: fa arrivare una dose extra di fortuna, creatività ed entusiasmo! Sarete ottimisti riguardo alla vita, al vostro talento: lanciatevi dunque a capofitto per realizzare i progetti che avete a cuore! Se avete intenzione di essere più intraprendenti questo è il momento di sperimentare. Amore: in coppia, concentrare l’attenzione su dettagli di poco conto è una perdita di tempo. Smettete e andrà tutto bene, trascorrerete un bel martedì romantico. Soli: cotta immediata per una persona e avrete la sensazione che ricambi. Occhio a girare film mentali, a cadere nella trappola di un/a stracciacuori!

Oroscopo 20 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Giove torna in Ariete, fino al 15 maggio sosterà nel vostro settore della casa, della famiglia. Il transito rappresenta un’ottima opportunità per cercare e trovare una nuova abitazione, fare dei lavori di ristrutturazione oppure la famiglia si allargherà… Sfruttate questa energia, infine, per garantirvi un equilibrio tra lavoro e vita privata. Amore: in coppia, evitate di aspettarvi che i pianeti riportino ordine nella relazione. Certo, vi danno una mano ma spetta a voi assicurarvi che litigi e battibecchi finiscano rapidamente come sono iniziati… Soli: una persona sembrerà ipnotizzata dalla vostra presenza. Ad un certo punto, i vostri occhi si incontreranno e sarà l’inizio di una meravigliosa storia d’amore.

Oroscopo 20 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Giove in Ariete da oggi e fino a metà maggio 2023, vi metterà in grado di ampliare la cerchia delle amicizie e dei contatti. Potreste conoscere nuove persone che daranno il via a una serie di eventi per voi positivi! Potrebbero, ad esempio, offrire il loro concreto sostegno, oppure proporre un lavoro extra che vi permetterà di guadagnare di più. Amore: in coppia, è un martedì in cui siete un po’ insoddisfatti, brontolate per qualsiasi cosa. Mercurio invece vi consiglia il dialogo: provateci, funzionerà! Soli: gli incontri ci sono, dovete solo essere più positivi. Fate uno sforzo e uscite! L’amore vi aspetta.

Oroscopo 20 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con Giove che torna in Ariete nel vostro settore del denaro, nei prossimi cinque mesi toccherete con mano un miglioramento e troverete nuove opportunità per aumentare le entrate. Il pianeta, al contempo di rende più generosi che mai, anche nei confronti di voi stessi. Fate pure ma cercate di spendere tenendo conto delle vostre possibilità. Amore: in coppia, siete felici di stare in reciproca compagnia! Niente e nessuno può guastare questo momento magico! Soli: vi distaccate da situazioni e/o comportamenti che vi hanno ferito e siete pronti ad andare avanti!