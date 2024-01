L’oroscopo del 18 gennaio 2024 per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 18 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 18 gennaio 2024 Ariete (21 marzo-21 aprile)

La congiunzione Luna-Giove in Toro nel vostro settore delle finanze annuncia una giornata positiva: potreste ricevere una somma di denaro, oppure un regalo o, ancora, dedicare del tempo a un’attività o un interesse personale che vi farà un gran bene, metterà in grado di rilassarvi. Nel lavoro, potreste ricevere degli elogi dal boss o dai superiori per i vostri suggerimenti di tipo pratico che permetteranno di risolvere un problema di difficile soluzione. Amore: in coppia, che stiate insieme da poco o molto tempo a fare la differenza oggi saranno le piccole attenzioni: dei momenti di risate, un caffè, una passeggiata… Soli; dovete piacervi, esplorare i vostri desideri, ascoltarvi. Al di là della ricerca dell’altro, è un autentico incontro con se stessi che può generare una vera apertura all’amore.

Oroscopo 18 gennaio 2024 Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la congiunzione Luna-Giove nel vostro segno, in programma c’è una giornata molto piacevole, all’insegna del relax. Ma non solo, è possibile che raggiungerete un obbiettivo che avete a cuore e sarete soddisfatti, orgogliosi di voi stessi. Più in generale, tenete presente che qualsiasi cosa intraprenderete questo giovedì sarà accompagnato dalla fortuna! Le energie attuali facilitano inoltre i compromessi, le negoziazioni. Amore: in coppia, voglia di condividere momenti unici con la dolce metà. Insieme potreste vivere nuove esperienze ma dovete attenervi alla realtà. Non dimenticare il valore delle piccole, semplici gioie condivise quotidianamente. Soli: l’intuito, potrebbe spingervi verso incontri sorprendenti. L’amore è a portata di mano!

Oroscopo 18 gennaio 2024 Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Alcuni pianeti puntano i riflettori sul vostro settore della carriera e sarete spinti a credere che tutto sia possibile, soprattutto se si tratta di realizzare un obiettivo o un’ambizione. Tuttavia, come tutti, avete dei limiti dunque per il momento . diciamo fino a quando il 20 gennaio il Sole entrerà in Acquario – è meglio non puntare troppo in altro ma concretizzare ciò che è a portata di mano. Sia chiaro, comunque soddisferà le vostre aspettative. Amore: in coppia, sarete attenti alla minima osservazione del partner, solo per il gusto di contraddirlo. Ma scatenare conflitti non farà altro che peggiorare la situazione. Dipende da voi. Soli;: il comportamento di una persona che vi corteggia potrebbe irritarvi. Osate e dite ciò che pensate. Rimuginare non è la scelta migliore.

Oroscopo 18 gennaio 2024 Cancro (21 giugno-22 luglio)

Esprimervi in modo breve e conciso non solo vi farà risparmiare del tempo prezioso e dunque essere più produttivi, ma vi permetterà inoltre di ricevere i complimenti di persone che contano – ad esempio il boss – e impegnate che apprezzano chi quando parla, sa evitare giri di parole. Non è escluso che qualcuno tra loro vi aiuterà – entro il 21 febbraio – a raggiungere un obbiettivo che avete a cuore o a fare dei progressi nel lavoro. Amore: in coppia, metterete da parte – seppure con qualche esitazione – alcuni rimproveri che avreste voluto fare al partner. Saggia decisione di cui non vi pentirete. Soli: più ragionevoli, scoprirete che dedicare del tempo a fare il punto della situazione non può essere che utile. L’amore arriverà, state tranquilli.

Oroscopo 18 gennaio 2024 Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna in Toro vi rende molto pragmatici, se negli ultimi due giorni avete sognato in grande ora è il momento di elaborare una strategia su come trasformare queste ambizioni in realtà, soprattutto se farete affidamento sul sostegno, la guida di qualcuno più esperto. Con la congiunzione Luna-Giove, tenete presente che potete abbattere qualsiasi barriera e ampliare il raggio d’azione, raggiungere il successo! Amore: in coppia, potreste esitare a eliminare radicalmente ciò che non si addice più all’equilibrio della relazione. Parlatene apertamente con il partner e vi garantirete maggiore tranquillità. Soli: iniziando ad ammettere i vostri difetti, le vostre qualità verranno messe in risalto e a quel punto incontrerete la persona giusta.

Oroscopo 18 gennaio 2024 Vergine (24 agosto-23 settembre)

La congiunzione Luna-Giove in Toro per il vostro segno è un passaggio eccellente nonché fortunato: siete attratti da idee e attività che potrebbero migliorare le vostre competenze. Non è escluso che improvvisamente riemerga un’opportunità di lavoro che in precedenza non avete preso in considerazione e che si rivelerà perfetta per voi! Siete pronti per un cambiamento. Infine, una persona potrebbe essere d’aiuto a risolvere un problema. Amore: in coppia, il partner è in sintonia con il vostro temperamento passionale e l’atmosfera oggi è bollente! Momenti molto piccantini… Soli: l’amore vi aspetta. Arriva il colpo di fulmine! La sicurezza in voi stessi vi permette di imboccare un nuovo percorso romantico.

Oroscopo 18 gennaio 2024 Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La congiunzione Luna-Giove in Toro annuncia belle notizie che vi regaleranno gioia, potrebbero riguardare voi personalmente oppure una persona cara. Ad esempio, l’entrata di somma di denaro che arriva al momento giusto. Al contempo, alcune idee pratiche su come modificare qualcosa in casa o ristrutturarla oppure migliorare la situazione familiare vi permetteranno di ottenere un risultato positivo a vantaggio di tutti. Amore: in coppia, cercate di cogliere qualsiasi opportunità di dialogo. prendete del tempo per capirvi: le parole di oggi saranno i ponti verso il futuro. Esprimete i sentimenti, perché il vero amore sta nella condivisione. Soli: nuovi incontri vi aprono altri orizzonti, dove ogni sorriso diventa una dolce promessa. Aprite gli occhi e il cuore.

Oroscopo 18 gennaio 2024 Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la congiunzione Luna-Giove in Toro, potreste essere pentiti di aver giudicato ed eliminato in tutta fretta una persona dalla vostra vita: oggi farete marcia indietro e sarete disposti a offrire una seconda possibilità, il che è un atteggiamento saggio. Al contempo, evitate di essere sicuri di leggere nel pensiero e indovinare ciò che diranno le persone con cui parlate: ascoltate e resistete alla tentazione di finire le frasi per loro! Amore: in coppia, i pianeti invitano il vostro segno a favorire il dialogo, a prestare attenzione ai desideri del partner e ascoltarlo/a! Soli: darete il via a una storia ma evitate di fare pressioni sull’altro/a affinché vi rassicuri! La nuova relazione, nel tempo ha tutte le possibilità di diventare stabile.

Oroscopo 18 gennaio 2024 Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Sprigionate energia positiva che vi protegge da quella negativa di persone gelose e invidiose di voi. Non dovete dunque preoccuparvi se nel lavoro si presenteranno alcuni imprevisti che vi costringeranno a rallentare il ritmo. Anzi, potreste sfruttarli così da trovare il modo per guadagnare di più e sentirvi più sicuri. In ogni caso, grazie alla vostra efficienza raggiungerete comunque l’obbiettivo che vi siete prefissi. Amore: in coppia, una cenetta a sorpresa con il partner potrebbe rallegrare la serata e rafforzare la relazione spesso bistrattata… Soli: è una bella giornata per prendere cura del look, coccolarvi! Fatevi belli/e, mostrate il sorriso più affascinante: è l’arma vincente per conquistare!

Oroscopo 18 gennaio 2024 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La congiunzione Luna-Giove in Toro vi regala una splendida forma, tonnellate di creatività, avete ottime idee che vale la pena di concretizzare! Dotati di grande sicurezza in voi stessi, è la giornata ideale per parlare di alcuni progetti a persone che contano: vi ascolteranno con attenzione e saranno pronte a dare il loro sostegno. Siete entrati in una fase di tranquillità interiore, equilibrio e benessere come non accadeva da tempo. Amore: in coppia, più sensibili del solito, avete bisogno di tenerezza e di essere rassicurati dalla dolce metà. Parlate sinceramente delle vostre emozioni. Soli: voglia di flirtare, testare il vostro potere di seduzione. Fate pure, godetevi questa giornata senza porvi problemi di alcun tipo.

Oroscopo 18 gennaio 2024 Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La congiunzione Luna-Giove in Toro, sosta nel vostro settore della casa, della famiglia e simboleggia anche il passato. E proprio riguardo al vostro passato potreste provare emozioni forti, nostalgia per alcuni momenti che avete lasciato definitivamente alle spalle. Ma ora è il momento di guardare al futuro! Al contempo, potreste riflettere sulla possibilità di ristrutturare e migliorare la casa o traslocare in una nuova abitazione. Amore: in coppia, il cielo astrale rappresenta un invito al dialogo, a chiarire eventuali malintesi. Per portare la relazione nella giusta direzione, cercate di essere più tolleranti! Soli: sul fronte incontri oggi non ci sono novità. Cogliete l’occasione per riflettere su cosa vi aspettate dal futuro. Ci sarà sicuramente una nuova storia d’amore!

Oroscopo 18 gennaio 2024 Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la congiunzione Luna-Giove in Toro la curiosità è al top, accende il desiderio di andare oltre i soliti limiti, avrete idee originali che tuttavia potrebbero scatenare qualche polemica con chi vi circonda. Non ascoltate. Ciò che direte e farete è esattamente ciò di cui avete bisogno per dare nuova energia, nuovo slancio e nuova vita a una situazione che sembra non andare da nessuna parte, tanto più che c’è chi vi sostiene e vi incoraggia. Amore: in coppia, belle emozioni, tornano sentimenti rassicuranti. Grazie al dialogo la fiducia reciproca è maggiore, c’è passione e sincerità! Soli: colpo di fulmine, l’attrazione sarà irresistibile. Vivete il presente senza porvi domande.