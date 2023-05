L’oroscopo del 18 maggio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 18 maggio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 18 maggio Ariete (21 marzo-21 aprile)

All’apparenza sembrate sicuri di voi ma in realtà oggi siete meno esuberanti del solito e più sensibili. Se questo è il vostro stato d’animo evitate di indossare maschere. Semplificare il programma della giornata vi farà sentire meno sotto pressione. In ogni caso, se avete un’intuizione riguardante gli affari e le finanze, probabilmente è corretta. Amore: in coppia, il lavoro sarà impegnativo e una volta a casa non sopporterete critiche o rimproveri. Non vorrete ascoltare le lamentele del partner. Finché non ci sono vere preoccupazioni, secondo voi va tutto bene. Soli: per oggi prenderete una pausa dai social o dalle app di incontri, non siete motivati a conquistare. Mostrare il meglio di voi, scrivere messaggi intriganti sarà troppo complicato.

Oroscopo 18 maggio Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata in cui potreste sentirvi come Atlante che regge sulle spalle il peso del mondo. Forse siete solo stanchi poiché il lavoro e le responsabilità personali vi impegnano parecchio ma è probabile che cercherete il sostegno morale degli amici di cui vi fidate e lo troverete, tuttavia dovrete chiederlo con sincerità e in modo diretto. Amore: in coppia, la comunicazione è al top, fate tabula rasa del passato, dite addio alle incomprensioni e alle cose non dette. Viva la sincerità! Soli: negli affari di cuore avete nuove priorità. Metterete uno stop alle relazioni effimere, oggi avete bisogno di sicurezza emotiva. I pianeti vi invitano ad ascoltare i vostri desideri!

Oroscopo 18 maggio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Per quanto possa essere difficile la realtà di una situazione oggi vorrete andare fino in fondo. Se per un po’ di tempo avete eluso una questione, è un atteggiamento saggio. Accettare e affrontare vi permetterà di lasciarla alle spalle definitivamente, soprattutto se è stato motivo di continua tensione tirerete un sospiro di sollievo. Amore: in coppia, il partner corrisponde il vostro amore e questo è l’importante. Smettete dunque di soffermarvi su preoccupazioni inutili. Se sono necessarie delle spiegazioni andate dritti al punto, senza fare drammi. Soli: anche se non è facile, lasciatevi andare alle emozioni, non potete controllare tutto!

Oroscopo 18 maggio Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una giornata in cui grazie ad alcuni interessi in comune potreste approfondire un’amicizia nata di recente e che si rafforzerà sempre di più. Al contempo un’altra relazione potrebbe richiedere una gestione molto attenta, poiché un malinteso potrebbe rovinare il legame. Su un altro piano: cercate di prendere cura del vostro benessere. Amore: in coppia, un’atmosfera molto amorevole vi rende molto protettivi. Il partner è conquistato e sente coccolato come il primo giorno. Siete innamorati e felici! Soli: grande dolcezza, rassicurate chi vi corteggia e ciò vi garantisce una conquista. Preparatevi, l’amore è dietro l’angolo!

Oroscopo 18 maggio Leone (23 luglio-23 agosto)

Lavoro o vita sociale, se nel lavoro o nella vita sociale non volete creare delle inimicizie, evitate assolutamente di vantarvi anche se avete ottenuto un meritato successo. Su un altro piano: se di recente avete avuto dei problemi finanziari, ci sarà un miglioramento e sarete in grado di andare avanti con maggiore sicurezza e serenità. Amore: in coppia, siete appagati dalle piccole e adorabili attenzioni del partner e viceversa. Solo una cosa rischia di offendervi: percepire un po’ di stress nascosto dalla dolce metà e vorreste conoscerne i motivi. Soli:con i tanti impegni che avete, cercare l’amore oggi sembrerà una mission impossible. Eppure potrebbe esserci un incontro anche se non sapete bene se avrà un seguito.

Oroscopo 18 maggio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Se state lavorando a un progetto o volete raggiungere un obbiettivo, cercate di guardare il quadro generale. Una volta sistemati gli elementi più importanti potrete definire i dettagli e assicurarvi che il tutto funzioni. In ogni caso non dedicate eccessiva attenzione al punto da trascurare amici e familiari. Hanno bisogno della vostra presenza. Amore: in coppia, i passaggi odierni favoriscono la fantasia, la sensualità e il romanticismo. Per ravvivare la fiamma della passione, oggi farete di tutto! Soli: avete voglia di flirtare allegramente ma un incontro scombussolerà la vostra vita. Non abbiate paura di imboccare questo nuovo percorso.

Oroscopo 18 maggio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Evitate spese che vanno oltre le vostre possibilità. Stare in compagnia di persone amanti dello shopping sarebbe disastroso per il vostro portafoglio. Potreste facilmente cedere alla tentazione di lanciarvi negli acquisti. D’altra parte, forse vorrete concedervi una gratificazione: in questo caso stabilite dei limiti. Amore: in coppia, per ottenere ciò che volete giocate con il vostro fascino ma cercate di non esagerare. Tendete a chiedere un po’ troppo… Soli: potere di seduzione al top, avete tutte le possibilità di trovare l’amore, a patto di non rovinare tutto! Evitate di criticare gli aspetti delle persone, mantenete il consueto equilibrio.

Oroscopo 18 maggio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

I passaggi odierni sono positivi e vi permettono di avere una spiegazione, un chiarimento con una persona che non cercherà di ingannarvi. Si tratta di una persona seria a cui alla fine dell’incontro potrete stringere la mano con fiducia. Potrebbe, ad esempio, trattarsi di un amico con cui avete discusso e ora riprenderete a frequentarvi. Amore: in coppia, esprimerete in modo spontaneo le emozioni che provate riguardo ad alcune questioni. Sarete più elastici, meno testardi su alcune questioni così da sentirvi più vicini. Soli: un incontro sarà promettente, l’inizio di una bella storia. Inizialmente con questa persona parlerete in modo amichevole ma nel giro di poco scatterà l’attrazione.

Oroscopo 18 maggio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Un’idea brillante sta andando avanti e l’impegno mostrato, nonostante i ritardi e gli ostacoli, ora inizierà a dare i frutti. E se ciò dovesse comportare l’arrivo di altre opportunità, è sicuramente il momento di coglierle al volo. Il vostro intuito avrà un ruolo importante, ovvero essere d’aiuto a prendere le decisioni più giuste. Amore: in coppia, con il partner parlerete di migliorare il comfort della casa senza spendere una fortuna. E sarà divertente pensare al fai-da-te o al giardinaggio e questa nuova attività a due rafforzerà la relazione. Soli: accetterete le avances di una persona che sembra appagare le vostre aspettative romantiche. Vi innamorerete…

Oroscopo 18 maggio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Alcuni amici intraprendenti vi coinvolgeranno in un progetto: si tratterà qualcosa di audace e ambizioso ma più sarà impegnativo e tanto più sarete intrigati. Sebbene loro siano la forza trainante, la vostra capacità di organizzare consentirà di fare velocemente dei progressi: senza la vostra presenza il risultato non sarebbe lo stesso. Amore: in coppia, i pianeti vi offrono l’opportunità di realizzare un progetto o un’idea, rafforzare il legame e i sentimenti con il partner. Bei momenti di complicità. Soli: siete intenzionati ad avere una conversazione con la persona che vi attrae. Oggi prenderete il toro per corna e direte ciò che provate!

Oroscopo 18 maggio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Vi trovate in una fase di grande cambiamento, probabilmente positivo, e come spesso accade in questi casi emergono dei ricordi riguardanti ciò che vi state lasciando alle spalle. L’importante è che siano quelli che mettono in luce tutto che avete fatto di buono nel percorso compiuto fino a oggi e che per un Acquario non è mai ordinario. Amore: in coppia, il partner potrebbe fare dei commenti che vi sembreranno ingiusti. Eppure fareste bene ad ascoltare i suoi rimproveri e cercare di capire le sue motivazioni. Soli: per favorire la comprensione reciproca, è necessario saper ascoltare. Se dunque incontrate qualcuno che parla solo di sé, andate per la vostra strada…

Oroscopo 18 maggio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Siete molto consapevoli delle responsabilità, degli obblighi e dell’impegno che comporta il vostro lavoro ed è probabile che desideriate un compenso adeguato. E’ una buona giornata per definire nuovi obiettivi personali e professionali ma nel frattempo che ne dite di chiedere al boss quell’aumento? Amore: in coppia, forse c’è meno passione ma a compensare è un’infinita tenerezza. Tuttavia, se non volete spegnere questa dolce atmosfera cercate di essere meno rigidi e di non concentrarvi sui doveri. Soli: siete pronti a dichiarare i sentimenti e pazienza se l’amore non è ricambiato. Volete sapere e avete ragione. In bocca al lupo…