L’oroscopo del 19 marzo per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 19 marzo per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 19 marzo Ariete (21 marzo-21 aprile)

Fino al 3 aprile, Mercurio sosta nel vostro segno: il pianeta dopa i neuroni, sarete più curiosi, loquaci del solito e con una gran voglia di muovervi e interagire. Sarete più attenti alle idee che soddisfano le vostre esigenze e lavoro o progetti potrebbero arrivare improvvisamente. Infine, il vostro coraggio potrebbe stupire chi vi circonda! Amore: in coppia, si profilano dei progetti e anche se il partner, secondo voi, non dice nulla, notate un’evoluzione rassicurante per il futuro. Soli: possibile incontro con una persona che ha la vostra stessa sensibilità. Ai suoi occhi siete il massimo!

Oroscopo 19 marzo Toro (22 aprile-20 maggio)

Con Mercurio in Ariete che sosta, fino al 3 aprile, alle spalle del vostro segno avvertirete il forte bisogno di privacy o solitudine per prendere decisioni e, molto probabilmente, per il vostro lavoro. Le migliori idee vengono da periodi in cui sei in contatto con le emozioni. È un momento eccellente per esaminare il passato con l’obiettivo di migliorare il presente. Amore: in coppia, è possibile che vogliate dedicare più tempo al partner per parlare o che sia lui/lei a chiederlo. Soli: se di recente avete incontrato qualcuno potreste voler scoprire la sua personalità più intimamente, parlando anche della vostra. Top!

Oroscopo 19 marzo Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Mercurio in Ariete vi spinge a entrare in contatto con gli altri per far decollare i progetti di comunità o di gruppo. Vi divertirete anche a persone sulla vostra stessa lunghezza d’onda, stimolanti e che condividono i vostri interessi. Avrete inoltre un buon istinto e se lo seguirete, lavoro o vita personale, non potrete sbagliare. Amore: in coppia, atmosfera rilassata e piacevole. Insieme alla dolce metà gusterete bei momenti affettuosi. Soli: terrete sempre d’occhio il cellulare per non perdere nessun avviso di una persona che vi corteggia. Fortuna o intuizione, il vostro desiderio si avvererà e vi incontrerete.

Oroscopo 19 marzo Cancro (21 giugno-22 luglio)

Mercurio in Ariete fino al 3 aprile sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni ed è un buon momento per fissare appuntamenti importanti, ad esempio con il boss o un cliente. Sarete in ogni caso molto convincenti. E’ probabile che in famiglia dovrete mostrare fermezza, soprattutto se avete dei figli. Amore: in coppia, tenete conto dei piccoli segnali che vi mandano gli astri, saranno facili da decifrare e ciò vi eviterà di sbagliare. Se le idee del partner non vanno per il verso giusto, riuscirete a mettervi d’accordo. Soli: siete corteggiati ma volete un impegno o solo un flirt? Potete fare ciò che volete, avrete l’imbarazzo della scelta!

Oroscopo 19 marzo Leone (23 luglio-23 agosto)

Mercurio in Ariete accende il desiderio di viaggiare e vivere nuove esperienze. Lasciate che a guidarvi sia la curiosità e se avete il tempo e la voglia di concedervi una pausa in un posto dove non siete mai stato, allora andate. Oltretutto nel corso del viaggio avrete la possibilità di stringere una bella amicizia. Amore: in coppia, sfruttate questa giornata per sorprendere la dolce metà! Siate creativi, fate una sorpresa che non si aspetta e riaccendete la passione. L’amore si vive con allegria! Soli: non appena si parla di impegno e concretizzazione, scappate. Chi vi corteggia non sa come muoversi. Difficile starvi dietro.

Oroscopo 19 marzo Vergine (24 agosto-23 settembre)

La presenza di Mercurio in Ariete vi spingerà a parlare di argomenti intimi, privati o complicati con obiettività e disinvoltura. Ma non solo: se avete intenzione di vendere qualcosa sarete molto convincenti con il futuro acquirente. Nel caso aveste problemi riguardanti le finanze, non esitate a chiedere una mano: eliminerete lo stress! Amore: in coppia, rilassatevi! Un nulla vi farà innervosire per cui evitate conversazioni sterili, mirate solo a provocare. Soli: le aspettative sono alte nonché il nervosismo. Per oggi dunque lo stato d’animo non apre la porta all’amore.

Oroscopo 19 marzo Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con Mercurio in Ariete, fino al 3 aprile, è il momento di stabilire dei limiti. Vita privata o personale tendete a mediare ma ora dovete imporre i vostri confini e le vostre esigenze. E’ probabile inoltre che sarete più sinceri riguardo alle aspettative che avete nelle relazioni e accordi professionali, Non potete sempre compiacere gli altri a spese vostre. Amore: in coppia, concorderete di vivere bei momenti con gli amici ma ciascuno vedrà i suoi. Questo compromesso sarà suggellato con un bacio. Soli: in programma c’è un flirt con una persona che il vostro stesso stato d’animo ovvero di vivere una relazione leggera, divertente, intellettualmente stimolante.

Oroscopo 19 marzo Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Mercurio in Ariete da oggi sosta nel vostro settore del quotidiano, della forma fisica, del lavoro. Ed è qui che nelle prossime settimane concentrerete la vostra attenzione, vi organizzerete con l’intenzione di migliorare la vostra vita! Non dovrete ovviamente fare una rivoluzione ma valutare le vostre priorità ed elaborare una strategia. Amore: in coppia, la vita a due oggi è serena e con il partner vi piace condividere il più possibile. Avete tante cose da fare e da dire… Soli: nella vostra vita amorosa c’è un cambiamento positivo. Un meraviglioso incontro romantico è nel programma della giornata e illuminerà il vostro futuro.

Oroscopo 19 marzo Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Mercurio in Ariete fino al 3 aprile sosta nel vostro settore della gioia e creatività. È un transito utile per rendere distese le conversazioni e accentuare la vostra capacità di trasmettere i messaggi come desiderare: vi esprimete con maggiore sicurezza! Avrete voglia di godere del tempo libero, del divertimento. Il vostro coraggio è infine decuplicato. Amore: in coppia, qualche bugia bianca, qualche non detto e ciò rischia di minare l’equilibrio della relazione. Ma siete pronti a correggere il tiro e riconquistare il cuore della dolce metà. Soli: cosa cercate in una persona? Che sia affidabile al cento per cento e su cui potete sempre contare. E oggi ne incontrerete una che corrisponde alle vostre aspettative.

Oroscopo 19 marzo Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Siete sempre molto concentrati sul lavoro e la carriera e a casa trascorrete poco tempo. Con Mercurio in Ariete rifletterete sul vostro equilibrio tra lavoro e vita privata e vorrete stare di più con la famiglia. Non dovete necessariamente prendere una pausa dal lavoro per farlo ma solo capire quali priorità dare al vostro programma. Amore: in coppia, volete assolutamente godervi questa giornata insieme come se fosse di fondamentale importanza! Rilassatevi! Il rigore è tale che un po’ di fantasia sarebbe la benvenuta. Soli: volete essere perfetti nell’atteggiamento, nel modo di parlare. Ma vi corteggia desidera la spontaneità. Mettete in mostra le qualità.

Oroscopo 19 marzo Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Mercurio in Ariete da oggi sosta nel vostro settore della comunicazione: le prossime settimane sono perfette per mantenere i contatti, negoziare e stringere relazioni preziose sia di lavoro che di affari. Avrete una particolare capacità riguardo alla vendita, alla scrittura e qualsiasi attività che svolgete anche sui social media. Amore: in coppia, vorreste chiarire una questione con il partner ma rimanderete. Per oggi anziché discutere, avete voglia di relax, di fare un pisolino, distrarvi… Soli: riuscirete a catturare l’attenzione di chi vi attrae, vi conoscerete ma l’altro/a avrà degli impegni e non potrete prolungare l’incontro. Sarà un arrivederci, non un addio.

Oroscopo 19 marzo Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Fino al 3 aprile, Mercurio in Ariete sosta nel vostro settore delle finanze: se avete intenzione di guadagnare di più o avere maggiore riguardo al lavoro, avete la possibilità di dare il via ad alcune conversazioni che solitamente evitereste. Ed è probabile che con questo transito riuscirete a ottenere un aumento! Amore: in coppia, le cose vanno bene, per cui non rimuginate sulle difficoltà e andate avanti. Ricorda che il positivo attira il positivo. Soli: potreste essere tentati da un’avventura effimera, che uscirà dai vostri soliti schemi… Forte attrazione!