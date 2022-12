L’oroscopo del 22 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 22 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 22 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Capricorno non vi dota di buonumore ma tenete presente che nel lavoro oggi potete dare il meglio! Nonostante le distrazioni manterrete la concentrazione e direte sì a nuove opportunità. L’importante è che siate consapevoli che rischiate di accettare più di quanto possiate davvero gestire. Non stressatevi perché ce la farete! Amore: in coppia, siete nervosi e poco disposti a fare delle concessioni. E’ inevitabile che ci siano delle tensioni. Per oggi rimandate conversazioni delicate. Soli: non è giornata favorevole all’incontro con l’amore del secolo. Ma l’appuntamento è solo rimandato…

Oroscopo 22 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Il buon aspetto Venere-Urano potrebbe spingervi ad ampliare un progetto o un’attività oppure a partire per un viaggio deciso all’ultimo minuto. Ci sarà chi vi convincerà che siete sulla strada giusta e in effetti nelle prossime settimane, nel lavoro otterrete ottimi risultati. Sono in arrivo splendide gratificazioni, la situazione evolve in modo positivo. Amore: in coppia, grazie alla dolcezza oggi vi sarà facile ottenere dalla dolce metà tutto ciò che desiderate. Soli: è la giornata ideale per osare, lanciarvi e dichiarare i vostri sentimenti. Non dovete temere delusioni.

Oroscopo 22 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Capricorno sosta in un vostro settore delle finanze: per oggi evitate di correre rischi per quanto riguarda le spese, non dovete esagerare. Al contempo, con il buon aspetto Venere-Urano, potrebbe arrivare una buona notizia che state aspettate da tempo. Potrebbe trattarsi del via libera per un prestito? Amore: in coppia, potreste avvertire l’esigenza di fare il punto della situazione così da eliminare definitivamente malintesi e incertezze. Soli: c’è chi vi corteggia e vi attrae ma prima di lanciarvi in una storia approfondite la conoscenza.

Oroscopo 22 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Grazie al buon aspetto di Venere-Urano siete più affascinanti del solito e circondati dall’affetto di amici e familiari. Tenete presente che gesti o aperture amichevoli da parte vostra oggi potrebbero avere un forte impatto: ampliate il più possibile i contatti – anche sul posto di lavoro – e troverete chi sarà pronto a sostenervi, a dare una mano. Amore: in coppia, la Luna in Capricorno vi rende un po’ inquieti ma senza che ci sia un vero motivo. Tiratevi su! Accogliete l’amore del partner! Soli: con il fascino di cui siete dotati oggi potete fare una strage di cuori! Allora, sorridete e lanciatevi nella conquista.

Oroscopo 22 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

I pianeti oggi vi faranno toccare con mano che nel lavoro il vostro impegno non è passato inosservato. Il boss e i colleghi vi faranno dei complimenti, peraltro ampiamente meritati, per la dedizione, l’abilità e la professionalità. E non è escluso che prossimamente, con Giove in Ariete, arrivi una promozione! Amore: in coppia: circola grande passione, organizzate una serata romantica e l’atmosfera diventerà bollente! Soli: non vi porrete troppi problemi: darete il via al gioco di seduzione con chiunque accenda il vostro interesse.

Oroscopo 22 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Avete belle energie, tuttavia fate attenzione a canalizzarle al meglio e ritagliate del tempo per rilassarvi. La dissonanza Sole-Giove potrebbe spingere a un eccesso di ottimismo senza tener conto dei vostri limiti. Ricordate che il sonno è un rimedio eccellente che vi permette di ricaricare le batterie e mantenervi in ottima forma. Amore: in coppia, l’eros sarà travolgente! Il partner saprà come accendere il desiderio e proverete entrambi emozioni indimenticabili. Soli: con il buon aspetto Venere-Urano partirete alla conquista di un nuovo amore. E di sicuro non tornerete a casa da soli…

Oroscopo 22 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

I pianeti in Capricorno appesantiscono l’atmosfera ma l’odierna armonia Venere-Urano rende le cose più facili! A sorpresa potreste avere l’opportunità per guadagnare una somma extra di denaro oppure ricevere un bonus, concludere un accordo. Di qualsiasi cosa si tratti arriverà all’improvviso e farà lievitare il conto in banca. Al contempo, se vi trovate di fronte a una scelta e siete indecisi, fate un passo alla volta. Amore: in coppia, attenzione a come comunicate con il partner. Potreste scatenare delle tensioni e dei malintesi. Più tenerezza. Soli: un’amicizia potrebbe trasformarsi in una storia romantica. Chiedetevi se ne valga la pena. Siete disposti entrambi a impegnarvi?

Oroscopo 22 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La dissonanza Sole-Giove potrebbe far arrivare buone notizie, ad esempio il finanziamento di progetto che avete a cuore e che stavate aspettando con ansia. Al contempo potreste essere tentati di dare il via a un’azione radicale riguardo a una situazione di lavoro che sembra bloccata. Riflettete molto attentamente alle conseguenze. Amore: in coppia, il partner capirà al volo il vostro bisogno di essere rassicurati. Insieme trascorrerete momenti dolci e passionali! Soli: non fatevi incantare dalle parole di una persona che vi corteggia. C’è una bella differenza tra complimento e adulazione.

Oroscopo 22 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ tempo di capire su chi o cosa avete impegnato gran parte delle energie senza purtroppo ottenere un ritorno finanziario adeguato alle vostre competenze (e alle aspettative). Con i pianeti in Capricorno dovete controllare il budget, parlare di soldi, negoziare, rimanendo ragionevoli poiché il Capricorno è governato da Saturno. Dovreste dunque stare attenti a non esagerare. Amore: in coppia, i pianeti facilitano il dialogo e riuscirete a dipanare i fili di alcune questioni complicate. Vedrete la relazione con più obiettività. Soli: per oggi più che sull’amore riflettere su come funziona una relazione… Vi porrete le domande giuste.

Oroscopo 22 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la dissonanza Sole-Giove, nel lavoro le prospettive sono promettenti. Con questo aspetto siete molto convincenti, dunque sfruttate questo momento per concretizzare i vostri progetti, portarli avanti, contattate senza esitare e con la consueta sicurezza chi ha potere decisionale! La fortuna sarà al vostro fianco anche se avete in ballo una trattativa. Amore: in coppia, con il buon aspetto Venere-Urano c’è il rilancio della passione, ritroverete l’eros infuocato dei primi tempi! Soli: pronti a vivere un colpo di fulmine? Proverete emozioni intense e stavolta perderete la testa!

Oroscopo 22 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Grazie al buon aspetto Venere-Urano è una giornata in cui potrebbe arrivare una ventata d’aria fresca: potreste ricevere una buona notizia nel settore del lavoro. Potrebbe trattarsi di promozione o se avete avuto un colloquio vi comunicheranno che è andato a buon fine! Sfruttate questa giornata per portare avanti vecchi progetti, liberarvi di questioni rimaste in sospeso. Amore: in coppia, è una dolce giornata, l’intesa è splendida e, chissà?, forse il partner vi sta preparando una romantica sorpresa. Soli: se siete in cerca dell’anima gemella, l’armonia tra Venere e Urano è di buon augurio. Curate il look, uscite: è possibile un incontro magico.

Oroscopo 22 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La dissonanza Sole-Giove vi dota di ottimismo e sarete pronti a premere l’acceleratore così da poter raggiungere gli obbiettivi, realizzare le ambizioni. Potrebbe arrivare un’opportunità finanziaria. Ma soddisferà le vostre esigenze? Per oggi, data la dissonanza di cui sopra, cercate di ritagliare delle pause di relax, per ricaricarvi di energie! Amore: in coppia, siete di buonumore, empatici, gentili e comprensivi. Insieme al partner trascorrerete splendidi momenti.

Soli: avete la sensazione che l’amore stia aspettando solo voi. E non sbagliate, con il fascino che avete farete conquiste.