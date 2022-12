L’oroscopo del 23 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 23 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 23 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna Nuova in Capricorno indica l’inizio di un nuovo ciclo nella vostra vita professionale. Cercate di avere sicurezza in voi stessi poiché le scelte che farete porteranno ai risultati desiderati. Con Sole, Mercurio e Venere in Capricorno, stringerete relazioni con persone che potrebbero esservi utili in modi diversi. E sarete pronti a ricambiare! Amore: in coppia, non è una giornata top: semplice stanchezza per alcuni, incomprensioni più gravi per altri… È tempo di fare il punto, dire a voi stessi cosa c’è che non va. Soli: un rapporto di lavoro potrebbe prendere una piega più intima. Ma sarete riluttanti ad andare oltre, forse la persona è già impegnata.

Oroscopo 23 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna Nuova in Capricorno sosta nel vostro settore dei viaggi e dell’avventura e la presenza di Sole, Mercurio e Venere nello stesso segno vi spinge a concentrare l’attenzione sul vostro desiderio di maggiori opportunità e nuove esperienze. E’ un momento eccellente per andare all’estero, concedervi una vacanza, studiare e in generale esplorare nuovi territori. Amore: capirete ancora di più che con il partner avete la stessa visione della vita e aspirazioni. Il che rafforzerà la relazione, tutto il resto vi sembrerà secondario. Soli: proverete la grande emozione che sognate da sempre. Una persona appassionata e brillante quanto voi, saprà come conquistarvi.

Oroscopo 23 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la Luna Nuova in Capricorno, segno in cui si trovano già il Sole, Mercurio e Venere, al centro della scena ci sono le finanze e gli affari commerciali. Avete fatto tesoro delle lezioni del passato e sarete molto concentrati su un cambiamento in grado di eliminare i blocchi e consentire di far entrare nella vostra vita un flusso maggiore di entrate. Amore: in coppia, l’atmosfera un po’ tesa degli ultimi tempi lascia spazio alla passione di fuoco! La serata sarà bollente. Soli: è una giornata favorevole a un incontro: aprite gli occhi, potrebbe trattarsi di quello giusto!

Oroscopo 23 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna Nuova in Capricorno sosta nel vostro settore delle relazioni, dove già si trovano il Sole, Mercurio e Venere. Sarà un periodo socievole, in cui avrete molte opportunità di entrare in nuove cerchie, stringere relazioni e rilassarvi in buona compagnia. La cosa importante è che in qualsiasi circostanza siate sempre voi stessi. Amore: in coppia, eros al top, unite passione e fantasia. E sì, potete vantarvi di essere campioni! Soli: incontri piacevoli ma è poco probabile che prendano una piega stabile. Dovete aspettare ancora un po’…

Oroscopo 23 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna Nuova in Capricorno è eccellente per un nuovo inizio. E’ un ottimo momento per dare il via a nuove abitudini, avviare un progetto importante o scegliere di fare tutto ciò che vi entusiasma davvero. Sarete pronti a fissare alcuni obbiettivi per il nuovo anno e organizzarvi in modo da partire con il piede giusto! Amore: in coppia, rischiate di annoiarvi entrambi, soprattutto se la relazione si è impantanata nella routine. Una stanchezza che, attenzione, potrebbe far venire voglia di andare a guardare dove l’erba è più verde! Soli: sul fronte incontri oggi è calma piatta. Ma a volte, il destino sorprende e non è escluso che un amico vi presenti una persona affascinante…

Oroscopo 23 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Una super Luna Nuova in Capricorno dà il via a un nuovo ciclo: se volete intraprendere qualcosa di nuovo, ad esempio un progetto di lavoro o personale, è il momento ideale! Siete nella posizione perfetta per ricevere una promozione, approfondire le relazioni o per saperne di più su un hobby o un interesse che ha catturato la vostra attenzione. Amore: in coppia, guarderete la relazione con gli occhiali dalle lenti rosa e saprete creare un’atmosfera romantica, ricca di dolci emozioni. Soli: è la giornata ideale per dare il via alla conquista! Siete affascinanti, magnetici, irresistibili.

Oroscopo 23 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna Nuova in Capricorno sosta nel vostro settore della casa e della famiglia dove già sono presenti Sole, Mercurio e Venere. Cambiare qualcosa nell’abitazione vi divertirà! Al contempo il transito potrebbe spingervi a stabilire le intenzioni per il 2023. Se non potete agire immediatamente, scrivere i vostri obbiettivi è un ottimo modo per far muovere le cose. Amore: in coppia, sarete inclini a vedere solo ciò che non va tra voi e il partner. Eliminate questo stato d’animo e sforzatevi di concentrare l’attenzione solo sul lato positivo. Soli: smettete di sognare un amore grandioso, sublime, ma totalmente utopico. Puntando a una normale storia romantica conquisterete!

Oroscopo 23 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Se vi sentite pronti per un nuovo inizio, la Luna Nuova in Capricorno è uno dei momenti migliori per lanciare un sito Web, un prodotto che vendete o un servizio. Oppure apprendere una nuova abilità, forse una lingua straniera, o ancora lo studio di un argomento che può esservi utile nel lavoro. Non sprecate questa splendida opportunità. Amore: in coppia, la relazione sarà piacevolmente movimentata, di certo non vi annoierete ed è ciò che apprezzate di più. Soli: negli affari di cuore è una giornata magica! Potrebbe esserci un romantico incontro importante che durerà nel tempo.

Oroscopo 23 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna in Capricorno punta i riflettori sul vostro settore delle finanze e rappresenta un invito a dare il via a un nuovo inizio. E’ un buon momento per trovare un lavoro extra poiché c’è la possibilità che in seguito possa trasformarsi in un’attività di successo e che diventi un pilastro del vostro reddito. Potrebbe inoltre arrivare una somma che state aspettando! Amore: in coppia, i pianeti vi spingono ad aprire un dialogo costruttivo con il partner ma al contempo metterete in atto ottime strategie di seduzione. Soli: qualche piccolo contrattempo, oggi potrebbe spegnere il vostro gusto per l’avventura e la conquista. Vi rifarete domani.

Oroscopo 23 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna Nuova in Capricorno raggiunge il Sole, Mercurio e Venere nel vostro segno. Apre un nuovo ciclo e non vedrete l’ora di organizzarvi e mettere in moto le situazioni per il 2023. Questi aspetti faranno emergere il meglio di voi, metteranno in luce il talento, le abilità e sarete notati Potrebbero nascere nuove idee e arrivare opportunità perfette per voi. Amore: in coppia, i pianeti nel vostro segno risvegliano la passione, e che passione! Al contempo rendono la relazione d’acciaio inossidabile. Soli: se l’amore al momento è un deserto, con i passaggi attuali è possibile il Grande Incontro, una storia molto passionale e importante.

Oroscopo 23 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna Nuova in Capricorno sosta alle spalle del vostro segno, dove già si trovano Sole, Mercurio e Venere. E’ tempo di rilassarvi, pensare a voi stessi deve essere una priorità non solo oggi ma anche nei prossimi mesi. Il passaggio astrale rappresenta un’opportunità per fare il punto sulla vostra vita ed eventualmente correggere il tiro. Amore: in coppia, oggi sarete l’immagine della tenerezza e della calda sensualità. Potrebbe solo mancare un po’ di fantasia e senso dell’umorismo. Soli: incontri e innamoramenti sono nel programma della giornata. Potrete realizzare finalmente qualche desiderio.

Oroscopo 23 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la Luna Nuova in Capricorno avrete nuovi obiettivi, nuovi contatti e rapporti di lavoro. Semplici interazioni e incontri potrebbero trasformarsi in importanti contatti professionali. Assicuratevi di tenere a portata di mano il biglietto da visita, perché avrete molti motivi per distribuirlo. Parlate con sicurezza e sarete sorpresi da quanti vi chiameranno! Amore: in coppia, mostrerete l’attaccamento per il partner attraverso mille, piccole attenzioni. E gli aspetti parlano di un eros bollente… Soli: avete voglia di brillare e conquistare. Venere accende desideri intensi: sarete pronti a prendere fuoco alla minima scintilla.