L’oroscopo del 21 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 21 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 21 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il Sole in Capricorno sosta nel vostro settore degli obbiettivi, delle ambizioni, della carriera e del successo. La presenza di Mercurio e Venere nello stesso segno annuncia che potreste sviluppare un’idea e nel caso deciderete di portarla avanti cambierà in meglio la vostra situazione. L’energia, la voglia di riuscire vi permetteranno di brillare in ciò che farete. Amore: in coppia, per alcuni c’è gioia di vivere e complicità mentre per altri è una giornata in cui proverete un forte bisogno di libertà. Soli: occhio agli incontri affascinanti sul momento ma poco affidabili nel tempo. Evitate tentazioni con una persona già impegnata.

Oroscopo 21 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Mercurio, Venere e da oggi il Sole in Capricorno, al vostro segno annunciano un ottimo periodo rilassato e conviviale ma festività natalizie o meno, sarete pronti a vivere delle esperienze che escono dall’ordinario e il banale.E’ un transito che stimola la vostra curiosità, mettete dunque in conto viaggi, viaggetti, spostamenti piacevoli. Amore: in coppia, molto impegnati a risolvere questioni familiari, professionali o di altro tipo, difficilmente avrai tempo per pensare all’amore. Soli: sex appeal top, sfrutterete al massimo il potere di seduzione, forse senza esserne pienamente consapevoli. Ma conquisterete.

Oroscopo 21 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il Sole entra in Capricorno, sosta nel vostro settore della trasformazione: sfruttate queste vibrazioni per affrontare paure e timori che vi bloccano e vi impediscono di essere pienamente voi stessi. Al contempo quando il Sole è in questo segno la vostra più grande preoccupazione è il conto in banca e se avete il denaro per fare i regali o organizzare una festa. Amore: in coppia, c’è il risveglio della passione ma anche del senso dell’umorismo e della fantasia! Soli: in programma ci sono incontri importanti all’insegna di sentimenti profondi e belle emozioni. E’ possibile un futuro dolce “sì”…

Oroscopo 21 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il Sole in Capricorno da oggi sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro o personali, in compagnia di Mercurio e Venere nello stesso segno. Sarete più che mai ben disposti nei confronti di vi circonda ma occhio a dire sempre sì a qualsiasi richiesta poiché rischiate di accollarvi più di quanto possiate realmente gestire. Pensate anche a voi! Amore: in coppia: cercate di essere più attenti nei confronti del partner, involontariamente potreste dare per scontata la sua presenza. Soli: in questo momento anche un flirt sarà utile a dare sicurezza in voi stessi e qualche dolcezza di cui avete tanto bisogno.

Oroscopo 21 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Il Sole in Capricorno da oggi occupa il vostro settore del quotidiano, del lavoro, della forma fisica. Dedicherete più tempo alla cura di voi stessi! E’ un buon momento per puntare a nuovi obbiettivi di lavoro e in generale, in questo settore avrete la possibilità di avere la meglio su rivali e concorrenti. Se state cercando un nuovo impiego, potrebbe esserci una possibilità. Amore: in coppia, farete di tutto per stare più vicini alla dolce metà che ricambierà con dolci attenzioni. Soli: non saprete capire qual è il confine tra amore e amicizia. Ma questa ambiguità ha comunque un certo fascino!

Oroscopo 21 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

L’arrivo del Sole in Capricorno, dove già sostano Mercurio e Venere, annuncia una bella notizia: nel lavoro potrebbe arrivare una promozione, sicuramente per l’eccellente lavoro svolto. In generale toccherete con mano che il mondo circostante vi stima, vi apprezza e ha maggiori attenzioni nei vostri confronti. Con le persone care mostrerete apertamente il vostro affetto. Amore: in coppia, l’atmosfera è affettuosa, dolce: nessun elemento esterno può destabilizzare la relazione. Soli: avvertite il forte desiderio di tenerezza e armonia nella vostra vita. E con questa premessa è evidente che riuscirete a conquistare un cuore.

Oroscopo 21 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il Sole entra in Capricorno, dove già sostano Mercurio e Venere: è un buon momento per fare dei cambiamenti in casa, progetti di tipo pratico con la famiglia. Con questo transito dovete essere più consapevoli dei vostri confini, capire quando è il momento di abbassare o alzare la guardia. Se, infine, qualcuno in passato vi ha ferito è un buon periodo per perdonare. Non per il loro bene ma per il vostro. Amore: in coppia, farete capire al partner che pur amandolo molto avete bisogno dei vostri spazi. La sua reazione può essere positiva o negativa: dipenderà da come vi esprimerete. Soli: passate da un flirt all’altro finché. a sorpresa, una persona rapirà il vostro cuore!

Oroscopo 21 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il Sole in Capricorno si unisce a Mercurio e Venere: al vostro segno annuncia le festività quest’anno saranno all’insegna della gioia. Riunirete le persone care in casa vostra oppure sarete voi a recarvi da loro. Al contempo fino al 19 gennaio se desiderate apprendere una nuova abilità o studiare nuovi argomenti anche frequentando un corso, è il momento giusto. Amore: in coppia, con il partner c’è un po’ di freddezza e la cosa disorientarvi. Ma voi lo/a guardate con lo stesso sguardo d’amore o provate del risentimento? Soli: altro che storie serie! Sarete attratti dalla novità, da amori passionali ma fugaci.

Oroscopo 21 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il Sole in Capricorno sosta nel vostro settore delle finanze e rappresenta un’opportunità per fare un bilancio della vostra attuale situazione e impostare le vostre intenzioni per le prossime settimane e mesi, così da migliorare. In questo periodo state attenti a come vi esprimete poiché non volendo potreste dire parole taglienti e offendere. Amore: in coppia, potreste essere un po’ in crisi . la routine vi pesa? – ma troverete certamente una soluzione positiva per entrambi. Soli: grande giornata d’amore, è possibile un incontro molto importante che imprimerà una svolta nella vostra vita!

Oroscopo 21 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Buon compleanno, Capricorno! Il Sole alle 22.49 entra nel vostro segno – dove già sostano Mercurio e Venere – vi dota di splendide energie e sicurezza in voi stessi! E’ un buon momento per piantare i semi di qualsiasi grande progetto che avete concepito all’inizio del mese. In generale nel lavoro potrebbero arrivare ottime opportunità. Amore: in coppia, con il partner vivrete il presente, insieme gusterete tutte le gioie che offre la vita! C’è amore e dolcezza. Soli: una nuova storia nasce sotto i migliori auspici. E feste, gite, inviti ad amici e persino viaggi di lavoro saranno favorevoli a incontri romantici.

Oroscopo 21 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il Sole in Capricorno sosta alle spalle del vostro segno, dove già si trovano Mercurio e Venere. Queste vibrazioni sono perfette per concedervi un po’ di relax e riflettere sugli ultimi 12 mesi, un periodo per ricordare con gioia le vittorie del 2022 e lasciare alle spalle qualche sconfitta. Ciò vi darà modo di entrare nel 2023 con il piede giusto. Amore: in coppia, la Luna in Scorpione scatena qualche discussione. Rischiate di amplificare alcune situazioni di poca importanza. Soli: del vostro status o di una persona che vi corteggia, oggi vedrete solo gli aspetti negativi.

Oroscopo 13 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il Sole in Capricorno che raggiunge Mercurio e Marte, annuncia un periodo più leggero, sarete di buonumore e vi darete da fare affinché tutto proceda nel migliore dei modi, anche durante le festività. Con questo transito, dedicate un po’ di tempo alle persone meno fortunate di voi. Vi darà un senso di pace prima che il 2022 volga al termine. Amore: in coppia, sentirete che il partner ha bisogno di essere rassicurato e per dimostrare il vostro amore gli/le farete una dolce sorpresa. Soli: avete perso la testa per una persona ma non sapete se ricambia? Parlatene, potete avere piena fiducia.