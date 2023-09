L’oroscopo del 20 settembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 20 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 20 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

I passaggi odierni rappresentano un invito a dedicare tempo a opportunità che vi permetteranno di aumentare le entrate. Potrebbe trattarsi di una coincidenza o di semplice intuito che vi spingerà a provare qualcosa di diverso e che potrebbe funzionare alla grande! Per ottenere il risultato migliore scegliete un’idea e mantenetela! Amore: in coppia, se siete riusciti a dire al partner cosa vi preoccupa trascorrerete una giornata molto piacevole. Vi sentirete sollevati. Soli: evitate di alzare un muro di protezione, fatto di pretese, diffidenza, dubbi e certezze infondate. Siate più aperti e le persone saranno attratte da voi.

Oroscopo 20 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Belle energie, avete il controllo delle vostre emozioni, sulle situazioni e ve ne infischiate di eventuali ostacoli poiché siete certi di poterli abbattere! E non sbagliate: avete i quattro assi nella manica. Sfruttate al meglio il buon aspetto Sole-Plutone – non dura a lungo – e ascoltate anche l’istinto: vi farà imboccare la direzione giusta. Amore: in coppia, di sicuro oggi non avete intenzione di rimanere chiusi nella routine e proporrete al partner un programma romantico con i fiocchi. Ne sarà felice! Soli: siete più intraprendenti e questo è molto positivo. Non avete nulla da perdere. Anzi, esattamente il contrario.

Oroscopo 20 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con il buon aspetto Sole-Plutone siete più razionali del solito, in grado di vedere cosa è veramente importante e vale il vostro impegno e cosa invece eliminare dalla vostra vita. Al contempo siete più in contatto con i vostri desideri e le ambizioni soprattutto per le questioni familiari e domestiche, il lavoro e trarne beneficio. Amore: in coppia, nella relazione circola ottimismo, questo mercoledì preannuncia una grande trasformazione. Profuma di viaggio o di trasferimento all’estero! Finalmente vedete la fine del tunnel. Soli: l’amore oggi è una priorità, osate manifestare ciò che desiderate. Farete di tutto per realizzare il vostro sogno romantico.

Oroscopo 20 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Se una relazione di lavoro o personale sta attraversando un momento critico potreste avere la consapevolezza che è totalmente inutile reprimere le emozioni. Vi sentite pronti a chiudere? Allora parlate in modo chiaro e tondo! Ciò potrebbe spingere l’altro/a ad apportare proprio quei cambiamenti che ritenete necessari. Amore: in coppia, con il partner c’è armonia. Ma questa bella comprensione non deve far dimenticare alcuni problemi di fondo con il partner. Parlatene così da trovare le soluzioni il più rapidamente possibile. Soli: è on line che potreste conoscere una persona in grado di riconciliarvi con l’amore. Continuerete a chattare finché non fisserete un appuntamento. Oroscopo 20 settembre Leone (23 luglio-23 agosto) Con il buon aspetto Sole-Plutone, mettete da parte le distrazioni e concentratevi: potete ottenere splendidi risultati. Sfruttate questo passaggio per esaminare il budget, ad esempio, oppure per affrontare una fase del progetto che avete rimandato. Potreste inoltre scoprire attività che metteranno in luce il vostro talento. Amore: in coppia, organizzerete una serata romantica, una cena a lume di candela e sorprenderete il partner con un sì: al matrimonio, a una seconda luna di miele, a un bebè o all’acquisto di una nuova casa? Soli: evitate di tornare da quell’ex che vi rende infelici. Dite a voi stessi che non vì merita e che troverai di meglio. E inoltre, facilmente.

Oroscopo 20 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La vostra intraprendenza oggi sarà d’aiuto trasformare qualcosa di vecchio in qualcosa di nuovo o qualcosa di negativo in positivo. Il buon aspetto Sole-Plutone vi spinge a una trasformazione, a progredire e migliorare. All’occorrenza e se capite che ne trarrete dei vantaggi, anche finanziari, non avrete timore di fare un salto nel buio. Amore: in coppia, riuscirete a esprimervi senza giri di parole e comunicherete liberamente il desiderio di tenerezza. È una bella giornata per scambiare con il partner dolci promesse. Soli: con la persona che vi attrae non dovete indossare maschere, siate voi stessi. E’ difficile ma la felicità è garantita!

Oroscopo 20 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) Se avete intenzione di aumentare le entrate, il modo migliore è pensare fuori dagli schemi e sfruttare al meglio il vostro talento. Avete delle abilità che dormono in un cassetto? Utilizzatele per accentuare la sicurezza in voi stessi! Potreste anche avere un lampo di genio o ricevere un’offerta imperdibile: approfittatene! Amore: in coppia, avete un solo desiderio: vivere una passione senza nuvole con il partner. Proporrete nuove idee e progetti, la dolce metà sarà più amorosa che mai! Soli: vi corteggiano, le persone apprezzano le vostre qualità, il fascino. La sensibilità e la tolleranza fanno sì che gli altri si innamorino di voi! Giornata di splendidi incontri.

Oroscopo 20 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

I passaggi odierni rappresentano un invito a evitare gli eccessi: occhio a lanciarvi negli acquisti ignorando il budget oppure a mangiare o bere alcolici in modo esagerato. Anche se questo atteggiamento è per forse per compensare un piccolo dispiacere, rischiate di non porvi dei limiti, come spesso accade al vostro segno. Amore: in coppia, accetterete di fare il punto della situazione senza battere ciglio e affrontate con coraggio la realtà. La relazione ne uscirà rafforzata e dunque ne vale sicuramente la pena. Soli: non è una giornata di incontri, il che vi permette di riflettere e forse cambiare il vostro atteggiamento. Non volete più le avventure passeggere ma puntare su una relazione seria.

Oroscopo 20 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Prima di finalizzare qualcosa aspettate. Per oggi evitate assolutamente di firmare documenti o lasciare un anticipo. Tuttavia, durante la giornata emergeranno informazioni importanti che vi permetteranno di capire cosa fare. Potrete imboccare la direzione che volete ma siate pronti a scendere ad alcuni compromessi. Amore: in coppia, potreste decidere di cambiare casa o persino città ma è sicuro che dovrete fare delle concessioni. Con il partner non avete le stesse idee ma non è molto importante, visto che voi desiderate il meglio per entrambi. Soli: a volte è meglio tacere, non tutti sono pronti ad ascoltare ciò che volete esprimere. E se proprio volete parlare, fatelo con tatto!

Oroscopo 20 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Se vi sentite intrappolati in una situazione generale di stallo nei prossimi giorni avrete una nuova prospettiva e proverete sollievo. Forse alcune cose non potrete cambiarle ma potete fare molto per migliorare la vostra vita. Ad esempio collaborare con qualcuno su progetto che vi porterà in un percorso nuovo e incoraggiante. Amore: in coppia, piccoli litigi sono normali e persino necessari affinché i partner trovino il loro equilibrio e condividano le loro insoddisfazioni. Se entrambi fate uno sforzo e c’è amore, tutto funzionerà. Soli: pensate spesso a una persona: non è questo il primo indizio che occupa un posto più importante di quanto affermate? Cosa manca per dare il via a un incontro? Il coraggio? La fiducia?

Oroscopo 20 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ un mercoledì in cui dovete essere un po’ indulgenti con voi stessi, concedetevi qualche piccolo sfizio, una golosità, oppure un acquisto che desiderate da tempo (senza per questo spendere un occhio della testa). E’ una delle cose belle che offre la vita e dunque sarebbe un peccato rinunciare o peggio, sentirvi in colpa. Amore: in coppia, sfruttate i bei transiti per mettere in chiaro alcune questioni con il partner. Tante piccole cose taciute finiscono per minare la relazione per cui, siate aperti al dialogo sincero. Soli: siete cauti, nei confronti di una nuova storia ci andate con i piedi di piombo. Fate bene a essere prudenti ma la diffidenza non sarà apprezzata dall’altro/a.

Oroscopo 20 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con i passaggi odierni potreste avere intenzione di dare un’occhiata alla vostra situazione finanziaria. Tenete presente che il vostro senso degli affari è particolarmente accentuato e che inoltre potreste avere ottime idee per uscire definitivamente da una situazione delicata. Ascoltate la voce interiore e non sbaglierete! Amore: in coppia, attraverso una conversazione schietta con il partner, troverete la risposta alle domande che vi assillano da tempo. La maggior parte dei problemi derivano da una mancanza di comunicazione. Soli: incontro con una persona piacevole con cui condividere una dolce storia d’amore. Tuttavia un/a ex potrebbe tornare e farà battere forte il vostro cuore. Non saprete cosa fare.