L’oroscopo del 24 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 24 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 24 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la Luna e tre pianeti in Capricorno non c’è dubbio che l’atmosfera sia pesante, l’atteggiamento di chi vi circonda vi darà sui nervi soprattutto se state aiutando qualcuno. Potreste pensare che non apprezzi ciò che fate o vi sentirete usati. Ma è una vostra fantasia. Le persone vi ammirano, dunque godetevi la Vigilia con amici o familiari! Amore: in coppia, la relazione è arrivata a una svolta decisiva e attribuirete un’importanza insolita. Con il partner siate tolleranti e comprensivi. Soli: le prospettive romantiche sono promettenti. Ma non è un motivo per dormire sugli allori: se volete una storia dovete metterci del vostro!

Oroscopo 24 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata in cui vi sentite al top! I pianeti promettono e mantengono di dare una mano nella carriera: non ci sono ostacoli e nessuno vi metterà i bastoni tra le ruote. Ma non solo, troverete chi sarà pronto a dare una mano per realizzare un progetto. Potete dunque rilassarvi e trascorrere la vigilia di Natale con uno stato d’animo sereno! Amore: in coppia, la vostra priorità oggi è la relazione e farete di tutto per migliorare il rapporto con il partner. Otterrete ottimi risultati. Soli: l’aria profuma di colpo di fulmine ma attenzione, non sarà un fuoco di paglia: la persona potrebbe rimanere a lungo nella vostra vita. Ciao ciao alla solitudine!

Oroscopo 24 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una giornata in cui sarete impegnati in mille cose diverse – regali dell’ultimo minuto? – non vi rilasserete un attimo e con il passare delle ore il nervosismo aumenterà. O forse sarete solo eccitati all’idea della bella serata che vi aspetta? Sperando che abbiate pianificato tutto a puntino in modo che non ci siano intoppi…. Amore: in coppia, attenzioni reciproche, insieme siete felici. Ma non è escluso che in alcuni momenti vi divertirete a provocare la dolce metà tanto per ravvivare la relazione. Soli: potrebbe esserci un incontro ma più che tenerezza e dialogo vorrete essere travolti dalla passione!

Oroscopo 24 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Avrete il piacere di sentirvi ben circondati, tranne per un dettaglio: una persona presente in questa Vigilia con voi potrebbe essere antipatica. Forse conoscendola lo temete ma è probabile che non sbaglierete. Evitate in ogni caso di pensare se avete preparato tutto al meglio per rendere felici le persone care: non dovete puntare alla perfezione! Amore: in coppia, con il partner vivrete splendidi momenti di dolcezza e passione! Soli: non manterrete ancora a lungo il vostro status. Potete inoltre sugli amici: vi offriranno ottimi consigli su come conquistare…

Oroscopo 24 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Sarete molto pragmatici, organizzati e nulla dovrà alterare il programma che avete stabilito, come dovrebbe svolgersi questa serata della Vigilia. Non dovrebbero esserci problemi a meno che non siate troppo esigenti con le persone care. In questo caso proverete delle tensioni interiori e rischiate di fare commenti poco piacevoli. Ma secondo voi è la giornata giusta? Amore: in coppia, nulla può turbare la vostra intesa! L’armonia tra voi e il partner vi permette andare oltre il quotidiano. Soli: il vostro fascino fa colpo! In ogni caso prima di impegnarvi, chiedetevi se la persona che vi corteggia è quella che state aspettando…

Oroscopo 24 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con lo schieramento dei pianeti in Capricorno avete splendide energie, dunque non fatevi prendere dal timore di non riuscire a fare quanto avete in mente. Anziché entrare in ansia, trovate un modo per rilassarvi. Alla fine la vostra vita non dipende certo da come andrà la Vigilia di Natale! In ogni caso, evitate di rivangare vecchi argomenti motivo di discordia… Amore: in coppia, l’atmosfera è complice e sensuale, in molti farete progetti importanti per il futuro. Soli: avete la possibilità di rafforzare una relazione e sarete i primi ad essere sorpresi. In generale, sfruttate le possibilità che offre Internet.

Oroscopo 24 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

I pianeti in Capricorno scatenano agitazione, avrete a più riprese la tentazione di criticare e ciò creare tensioni con chi vi circonda. Potrebbe essere perché avete dovuto organizzare la serata così da accogliere amici e parenti in un’atmosfera armoniosa e per l’ennesima volta vi siete accollati tutto. E’ normale che siate stanchi e un po’ nervosi. Amore: in coppia, se sarete disposti a fare delle concessioni, l’atmosfera tra voi e il partner sarà molto più rilassata. Soli: smetterete di inseguire amori impossibili e per conquistare farete leva su un pizzico in più di razionalità.

Oroscopo 24 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

I pianeti in Capricorno annunciano una serata piacevole, ricca di vibrazioni ed emozioni positive. E se qualcuno dovesse mostrarsi antipatico o peggio aggressivo, ignoratelo. E’ la Vigilia di Natale e non devono esserci discussioni, per nessun motivo al mondo. State accanto a quei familiari o agli amici con cui c’è comprensione e affetto. Amore: in coppia, vi sentirete molto vicini al partner, proverete sentimenti teneri e intensi, la gioia di vivere insieme il quotidiano. Soli: siete dell’umore giusto per flirtare, vivere una passione ma non per dare il via a una storia importante.

Oroscopo 24 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Avrete probabilmente organizzato una serata perfetta, con l’intenzione di creare un’atmosfera magica, ovviamente all’insegna del buon cibo e del buon vino e circondati da persone a cui volete bene! Tuttavia, data la presenza di Marte in Gemelli evitate di arrabbiarvi per delle cose di poco conto, chiudete un occhio su alcuni dettagli. Amore: in coppia, il partner sarà al centro della scena: non entrate in competizione, rischiate di compromettere l’accordo. Soli: c’è il risveglio della passione e vivrete una storia intensa ma, forse potrebbe essere un po’ complicata.

Oroscopo 24 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la Luna e tre pianeti nel vostro segno siete ottimisti e molto organizzati. In ogni caso, visto che non ci sono dissonanze, evitate di controllare tutto, entrare in ansia perché volete che tutto sia perfetto. Relax e godetevi questa dolce Vigilia di Natale in compagnia delle persone care. Vi mostreranno ampiamente il loro affetto! Amore: in coppia, con il partner vi trovate su una nuvoletta rosa, praticamente c’è felicità! In ogni caso, cercate di aprire di più il vostro cuore: proverete gioia. Soli: guardatevi intorno più attentamente. Vi siete resi conto o no che potete fare una strage di cuori?!

Oroscopo 24 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la Luna e tre pianeti in Capricorno a nche se al vostro segno non piacciono particolarmente le festività e le tradizioni, quest’anno parteciperete volentieri e mostrerete l’affetto che provate per le persone care. Sarete molto protettivi e prenderete tutti sotto la vostra ala: parenti, familiari e amici cari. Avranno il potere di scaldare il vostro cuore. Amore: in coppia, l’accordo sarà quasi magico per il semplice motivo che sarete più elastici, pronti a chiudere un occhio su alcune mancanze della dolce metà. Soli: incontri con persone simpatiche e stimolanti. Non perderete l’occasione per flirtare e vivere belle avventure passionali!

Oroscopo 24 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna e tre pianeti in Capricorno favoriscono le amicizie, gli incontri, le riunioni e tutto ciò che vi porta fuori dalla routine. E’ probabile che stasera trascorrerete la vigilia facendo qualcosa per voi di inedito, non il solito cenone della Vigilia. Ma sarà, per tutti, una serata all’insegna della pace, nella gioia e dell’armonia. Amore: in coppia, siete intenzionati a mantenere la serenità, dunque sarete meno esigenti, farete meno commenti provocatori. Soli: partirete alla ricerca di nuove opportunità per incontrare l’amore. Non esagerate o qualcuno potrebbe prendere il fugone.