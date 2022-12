L’oroscopo del 25 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 25 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 25 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

I pianeti in Capricorno non vi mettono di buonumore, la cosa migliore è distrarvi, per un giorno non pensate al lavoro, alle ambizioni e godetevi l’atmosfera un po’ magica del Natale. Con la Luna in Acquario prendete cura delle amicizie, mostrate la vostra generosità: se sapete che un amico è solo, non esitate a invitarlo. Amore: in coppia, a parte qualche piccolo disaccordo sull’organizzazione della giornata, tutto andrà bene. Riuscirete a convincere il partner che le vostre idee sono le migliori. Ribatterà che è tutto da dimostrare con un sorriso dolcemente beffardo. Soli: conquisterete, non c’è dubbio ma davvero vi accontenterete di un’avventura mordi e fuggi?

Oroscopo 25 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ vero che la Luna in Acquario per il vostro segno non è il top ma per oggi cercate di rilassarvi, i pianeti in Capricorno rappresentano un invito a concentrare l’attenzione sulle persone care e a mollare mentalmente le seccature del quotidiano. E se avete discusso con un familiare o un amico è la giornata ideale per fare pace! Amore: in coppia, i pianeti hanno un impatto benefico sulla relazione: c’è tenerezza e una grande sensualità! Sfruttate questo magnifico momento. Soli: avete voglia di piacere e la giornata è piena di promesse, di piacevoli avventure.

Oroscopo 25 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Volete avere tutto sotto controllo, che sia tutto a posto per gli amici e parenti – o anche se siete invitati – ma finirete per stressarvi! Rilassatevi o a fine giornata sarete sfiniti… E non è la giornata giusta, inoltre per pensare alle questioni di denaro: non temete, risolverete tutto. Abbiate pazienza, tutto arriva a chi sa aspettare. Amore: in coppia, la disponibilità e la comprensione nei confronti del partner vi farà guadagnare punti. Tenetelo presente… Soli: per timore della solitudine potreste lanciarvi in una storia poco soddisfacente. Ma è l’ultima cose che dovreste fare.

Oroscopo 25 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il Natale per voi è l’occasione ideale per passare del tempo di qualità con la famiglia e i figli: al vostro segno piace molto stare accanto alle persone care, amici compresi. In programma non ci sono tensioni o discussioni la giornata trascorrerà senza intoppi, il cibo sarà fantastico, tutti saranno contenti dei doni e l’atmosfera sarà perfetta! Meglio di così… Amore: in coppia, dolcezza, tenerezza, in poche parole riaccenderete la fiamma dell’amore per la vostra felicità e quella del partner. Soli: un’uscita o una riunione in casa di amici o parenti potrebbe riservare un colpo di fulmine!

Oroscopo 25 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la Luna in Acquario, oggi potrebbero circolare delle tensioni che potrebbero sfociare in qualche discussione. Ma davvero non riuscite a tenere sotto controllo le emozioni? E’ Natale, non rovinate l’atmosfera: mantenete la calma, non buttate olio sul fuoco anche se dovessero provocarvi. Se infine siete ospiti di amici o parenti, prima di muovervi controllate la vostra auto. Amore: in coppia, siete innamoratissimi del partner, volete renderlo/a felice a tutti i costi ma evitate di stare col fiato sul collo… Soli: i passaggi annunciano un incontro importante. Ovunque andrete fatevi belli/e!

Oroscopo 25 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna in Acquario vi spinge a un’organizzazione meticolosa della giornata ma i pianeti in Capricorno al vostro segno lanciano un chiaro invito: rilassatevi, divertitevi in compagnia delle persone care. E’ il momento di distrarvi, fare conversazioni allegre, distese lasciando alle spalle eventuali preoccupazioni (avete speso troppo per i regali?). Amore: in coppia, è una giornata all’insegna della tenerezza e, al contempo, della sensualità! Che dire? Siete due anime in un nocciolo. Soli: un incontro romantico si trasformerà in un’ondata di amore reciproco. Sarà intesa al primo sguardo.

Oroscopo 25 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ un giorno di Natale un po’ complicato: sarete divisi tra la voglia di godere della magia di questa festa e al contempo pensare troppo ai preparativi. Le persone care, vogliono vedervi rilassati e il vostro nervosismo rischia invece di creare delle tensioni. Placatevi e privilegiate la pace interiore anziché scatenare discussioni spiacevoli. Amore: in coppia, se c’è poca intesa è probabile non farete nessuno sforzo e il partner vi terrà ovviamente il broncio… Soli: non è giornata di incontri romantici ma, ammettetelo, siete davvero molto esigenti!

Oroscopo 25 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la Luna in Acquario non siete di buonumore, al contrario potreste essere un po’ ansiosi, stressati e per un giorno vorreste persino scappare per evitare tutto il trambusto. Fate uno sforzo per entrare nello spirito natalizio, lasciatevi andare alle emozioni in modo da poter creare dei ricordi meravigliosi con la vostra famiglia. Amore: in coppia, una parola gentile, un po’ di attenzioni faranno meraviglie! In caso contrario, rischiate di provocare inutili discussioni. Soli: se di recente avete iniziato un flirt, almeno oggi cercate di essere meno critici e puntate alla dolcezza.

Oroscopo 25 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Buone notizie dal cielo astrale: il vostro Natale sarà perfetto! Sarete di ottimo umore, in splendida forma, circondati dall’affetto delle persone care e l’atmosfera sarà gioiosa e divertente. Ciliegina sulla torta: la vostra situazione finanziaria è eccellente. Dopo un mese pesantuccio, meritate qualche gratificazione! Amore: in coppia, belle emozioni, vi coccolate reciprocamente per non parlare dell’eros: volano scintille! Soli: per oggi non ci sono grandi cambiamenti, tipo l’incontro con il Grande Amore, il che in ogni caso non vi impedisce di conquistare.

Oroscopo 25 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Grazie al vostro innato senso dell’organizzazione, andrà tutto come da voi desiderato. Ma il consiglio è quello di pensare anche a divertirvi e a rilassarvi in compagnia delle persone care. Con Sole, Mercurio e Venere nel vostro segno non può essere che un Natale meraviglioso, forse persino piacevolmente diverso dagli anni scorsi. Amore: in coppia, l’atmosfera è molto piacevole. Forse con il partner sarete più amici che amanti ma rimedierete il prima possibile! Soli: con una persona che vi corteggia, visto che sarete rispettivamente impegnati altrove per oggi ci sarà un dolce scambio di sms.

Oroscopo 25 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna nel vostro segno vi rende più emotivi del solito ma probabilmente non vorreste mostrare il vostro stato d’animo. Con tre pianeti in Capricorno, chi vi circonda vi coccolerà, scarterete bei regali – riguardo ai vostri doni non avrete badato al prezzo – ma sarete presenti e al contempo assenti, molto più riservati e spesso immersi nei vostri pensieri. Amore: in coppia, al partner non sfuggirà il vostro stato d’animo meditabondo e vi dedicherà mille dolci attenzioni. Soli: c’è chi vi corteggia ma prima di impegnarvi prendete del tempo per riflettere. In questo modo non prenderete cantonate.

Oroscopo 25 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ una bella giornata, toccherete con mano l’affetto degli amici, dei familiari: le relazioni sono più forti che mai! L’atmosfera sarà armoniosa, diciamo pure che le persone care vi vizieranno con coccole e regali… Al contempo, con i pianeti in Capricorno in questo momento pensate a grandi progetti: cambiare lavoro, concepire un figlio, traslocare… Un consiglio astrale: attenzione alle spese. Amore: in coppia, passerete dal rosa romantico al rosso della passione! Nella relazione c’è un rilancio dei sentimenti! Soli; un incontro romantico sarà importante, vi restituirà fiducia nell’amore.