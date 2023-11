L’oroscopo del 22 novembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 22 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. Oroscopo 22 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile) Il Sole oggi entra in Sagittario – sosterà fino al 22 dicembre – e per il vostro segno è un ottimo transito! In tutto ciò che intraprenderete sarete pronti a impegnare al massimo le vostre energie così da poter progredire. Non è escluso che grazie all’impegno e alla vostra intraprendenza, nel lavoro otterrete un riconoscimento oppure, se avete un’attività in proprio, aumenteranno le entrate! Al contempo, è possibile che stiate pensando a un viaggio e lo preparerete con entusiasmo o, ancora, verrà a trovarvi un amico o un familiare che vive molto lontano da voi. In generale, è tempo di assecondare la voglia di avventura e tuffarvi nell’inedito: vi permetterà di vivere esperienze entusiasmanti. Amore: in coppia, nella relazione c’è grande passione! Per il partner siete pronti a fare qualsiasi cosa… Soli: incontri con persone interessanti, molto interessanti. Con questi passaggi è del tutto possibile che vi innamoriate, ricambiati. Oroscopo 22 novembre Toro (22 aprile-20 maggio) Il Sole in Sagittario, fino al 22 dicembre, rappresenta un’opportunità per parlare e risolvere eventuali vecchi problemi di lavoro o personali in modo da lasciarli alle spalle affinché la vita vada avanti con leggerezza,riprenda uno splendido slancio! Date il via a incontri e conversazioni significative con le persone di cui vi fidate di più. C’è anche la possibilità di collaborare a un progetto che potrebbe aprire nuove porte: se vi appassiona non tiratevi indietro. Ma in questo periodo, punterete più del solito l’attenzione sul denaro: lo spenderete, cosa normale prima delle festività, oppure troverete il modo di spendere il meno possibile poiché non potete permettervi di sforare il budget. Amore: in coppia, Amore: in coppia, l’amore è sempre presente ma, per oggi, evitate di affrontare argomenti delicati o riguardanti il denaro. Soli: un incontro è in programma ma occhi aperti: rischiate di trovarvi di fronte a una persona poco sincera. Oroscopo 22 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno) Il Sole in Sagittario da oggi e fino al 22 dicembre sosterà nel vostro settore delle relazioni di lavoro o personali: concentrate l’attenzione su legami autentici costruiti per andare avanti nel tempo! In generale il transito rappresenta un invito a comunicare in modo conciliante, eventualmente trovando un compromesso. Lavoro o vita privata sarete dunque voi a dover stabilire un equilibrio. E’ probabile che sarete molto impegnati ma ricordate sempre che l’unione fa la forza! In questi giorni tuttavia, il Sole formerà una dissonanza con Saturno, potreste avere difficoltà ad accettare l’atteggiamento di una persona in particolare, qualcuno che da mesi è motivo di molte preoccupazioni. Amore: In coppia, per qualche motivo potreste covare un po’ di rancore, affrontate una conversazione sincera e passerà tutto. Soli: la Luna in Pesci vi rende un po’ chiusi: con un atteggiamento positivo, sorridenti, gli altri vi apriranno le braccia!

Oroscopo 22 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con il Sole in Sagittario se del solito quotidiano ne avete piene le tasche è arrivato il momento di dare una scossa! Fino al 22 dicembre organizzatevi, fate qualcosa di diverso, praticare nuove attività, ad esempio esercizio fisico, riprende a studiare soprattutto se può esservi utile a migliorare nella professione. Semplificate anche il programma di lavoro e all’occorrenza chiedete una mano o delegate! In questi giorni tuttavia, con la dissonanza Sole-Saturno potrebbe esserci un problema, sul posto di lavoro o in casa oppure sarete costretti a sostituire un collega. Sarà temporaneo dunque evitate di amplificarlo, non date più importanza di quella che ha in realtà. Amore: in coppia, la Luna in Pesci vi rende dolci e concilianti. Se avete discusso oggi tornerà l’armonia. Amate il partner, dunque, ditelo! Soli: con un/a ex potrebbe riaccendersi la passione ma non è detto che tornerete insieme. A fare marcia indietro potreste essere voi! Oroscopo 22 novembre Leone (23 luglio-23 agosto) Il Sole in Sagittario, fino al 22 dicembre punta i riflettori sul vostro segno: vi troverete al centro della scena, sarete più affascinanti, estroversi e affettuosi del del solito, accenderete la curiosità di chi vi circonda. Se di recente, inoltre, qualcosa o qualcuno è stato motivo di dispiacere andate oltre e concentratevi su altro. Potrebbe trattarsi di ‘un battibecco o altre questioni su cui avete rimuginato inutilmente. E’ tempo di dare priorità alla vostra pace, alla serenità, rilassarvi e di godere la vita! Dotati di belle energie, siete pronti a entrare in azione, qualcosa vi costringerà a rallentare, il vostro istinto vi suggerirà di essere cauti, di non procedere alla velocità della luce. Amore: in coppia, siete felici, appagati e innamorati come il primo giorno! State pensando a una seconda luna di miele? Soli: voglia di affascinare, conquistare e nessuno potrà resistervi! Dotati di grande fascino, avete l’effetto calamita.

Oroscopo 22 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il Sole in Sagittario fino al 22 dicembre sosta nel vostro settore della casa, della famiglia. Il transito risveglia un desiderio più forte di migliorare la vita domestica e le relazioni con le persone care. Se si è creata tensione con una in particolare, per un atteggiamento che ripete continuamente e vi disturba, cercate di risolvere la situazione prima che Mercurio (governatore del vostro segno) il 13 dicembre entri in moto retrogrado. Come detto, le questioni domestiche e personali attireranno gran parte della vostra attenzione. Non è escluso che sarete pronti ad apportare dei cambiamenti nell’abitazione oppure a cercare un nuovo nido dove trasferirvi prossimamente. Amore: in coppia, insieme al partner vi divertite e ciò crea in casa un’energia straordinaria. Romanticismo e passione vanno di pari passo e illuminano la serata. Soli: è possibile che ritroverete una persona amata in passato, con cui avete avuto una storia e che la fiamma si riaccenda!

Oroscopo 22 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) Il Sole in Sagittario, fino al 22 dicembre sosta nel vostro settore della vita sociale: brillerete grazie al modo di esprimervi e a una dose in più di diplomazia e gentilezza, sarete inondati di inviti da vecchi amici e nuove conoscenze. Dìte “sì”, assecondate la curiosità e non tiratevi indietro! Il transito rappresenta inoltre una grande opportunità per fare il punto su eventuali progetti in corso. Siete stati impegnati con uno in particolare? Sarete ricompensati con ottimi risultati! Avete intenzione di promuovere un progetto o una vostra idea? E’ il momento giusto. Dovete solo pazientare qualche giorno ma a fine mese vi garantirete bei vantaggi. Amore: in coppia, siete felici e si legge nel vostro sguardo! Il partner prova per voi un amore infinito e voi ricambiate… Soli: se volete lanciare un invito, fatelo senza esitare: ad aprire la danza siete voi. Siete irresistibili!

Oroscopo 22 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il Sole esce dal vostro segno ed entra in Sagittario nel vostro settore delle finanze: a partire da oggi e fino al 22 dicembre potrebbe essere d’aiuto a riempire di denaro le vostre casse! In ogni caso non dovete fare affidamento solo sulla fortuna, trovate un equilibrio tra ottimismo e una buona strategia finanziaria. E’ il momento infatti di gettare le basi per i vostri progetti più ambiziosi e fare in modo che siano redditizi al massimo. Alcuni Scorpione potrebbero anche ottenere una promozione, un aumento di stipendio. Con questo transito è tempo di pianificare in anticipo le spese per le festività natalizie: stabilite un budget e cercate di rispettarlo. Amore: in coppia, con la Luna in Pesci nella relazione regna la passione! Sarà utile a riaccendere la complicità. Soli: forte attrazione fisica per una persona? Un’avventura è possibile ma potrebbe non avere un futuro. L’altro/a forse è già impegnato. A voi decidere.

Oroscopo 22 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Buon compleanno, Sagittario! Il Sole oggi entra nel vostro segno – sosterà fino al 22 dicembre – e segna la nascita del vostro anno astrologico. Sfruttate questa nuova prospettiva della vita lasciando il passato alle spalle, voltate pagina e cercate di vivere invece in modo più leggero. Prendete le distanze da chi succhia le vostre energie coinvolgendovi senza sosta nei suoi problemi e circondatevi di spiriti affini che condividono i vostri valori, la visione della vita. In questo mese avrete un’energia incredibile utile ad accentuare la vostra sicurezza, il coraggio e il vostro atteggiamento positivo nonché a emergere e farvi un nome nell’ambito professionale. Am ore: in coppia, parole dolci, buon umore, fascino renderanno la serata indimenticabile. Siete innamorati come degli adolescenti! Soli: potere di seduzione al top, voglia di amare ed essere amati! Tuttavia, per oggi fate attenzione, rischiate di commettere qualche imprudenza.

Oroscopo 22 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il Sole in Sagittario fino al 22 dicembre sosterà alle spalle del vostro segno e rappresenta una tregua dalla routine. Nelle prossime quattro settimane alleggerite le ambizioni professionali ed evitate di impegnarvi eccessivamente. Il transito, come sempre segna un periodo di riflessione, in cui entrare in contatto con le vostre emozioni. Farete il punto sugli eventi accaduti nel corso dell’anno, come li avete affrontati e metabolizzati. Sarete più riservati del solito, più spettatori che attori, non avrete voglia di mischiarvi negli affari di chi vi circonda. Quando vi sentirete pronti a uscire dal bozzolo? Il 21 dicembre, momento in cui il Sole entrerà nel vostro segno! Amore: in coppia, con la Luna in Pesci la relazione diventa una meraviglia di serenità, chiarezza e fusione totale. Splendida giornata! Soli: un amore platonico si trasforma in passione irresistibile! E non rifiuterete l’invito che puntualmente arriverà…

Oroscopo 22 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il Sole sosta in Sagittario, fino al 22 dicembre, e per il vostro segno è uno splendido transito. Oltre a essere dotati di belle energie, entusiasmo e ottimismo avete la possibilità di ampliare la cerchia dei contatti personali o di lavoro. Grazie anche ad alcune preziose relazioni potrete concretizzare i vostri progetti. Dalla fine di novembre toccherete con mano che avete molta più libertà di intraprendere ciò che avete in mente, soprattutto perché da venerdì Marte entrerà in Sagittario, passaggio che vi permetterà di premere l’acceleratore. Se, infine, avete intenzione di partire per un viaggio con gli amici, cercate di prenotare entro il 13 dicembre, prima che Mercurio entri in moto retrogrado. Amore: in coppia, splendida atmosfera, con il partner il dialogo è interminabile. Alla dolce metà piace la vostra loquacità… Soli: in programma c’è un incontro romantico oppure un/a “amico/a” vi guarderà con occhi innamorati. Belle emozioni!

Oroscopo 22 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con il Sole in Sagittario, fino al 22 dicembre nel vostro settore della carriera: anche se sognate un viaggio dovrete posticipare. Per quattro settimane dovrete rimboccare le maniche, lavorare e ancora lavorare… Ma state pur certi che vedrete i frutti del vostro impegno: mettetevi al centro della scena, mostrate il vostro talento, sfruttate al massimo le vostre competenze, le capacità, distinguetevi dalla massa. L’impatto sugli altri sarà positivo, arriveranno bei complimenti. Se l’istinto vi spinge a inviare il CV o a candidarvi per un colloquio, seguitelo! Bando alla modestia: più mostrerete le vostre capacità e tanto più aumenterete le possibilità di successo. Amore: in coppia, se ultimamente a causa del lavoro siete stati poco presenti, oggi i sentimenti ritroveranno slancio! Soli: con la Luna nel vostro segno non è una serata da trascorrere chiusi in casa. Uscite, là fuori c’è la possibilità di conquistare un cuore!