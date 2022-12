L’oroscopo del 26 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 26 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 26 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la congiunzione Luna-Saturno in Acquario è probabile che non tutti saranno disposti ad ascoltare ciò che avete intenzione di dire. Non significa non dover esprimere ciò che pensate ma tenere conto di chi avete di fronte. Eviterete commenti, critiche, qualsiasi osservazione che potrebbe farvi dubitare della validità delle vostre affermazioni. Amore: in coppia, bisogno di reciproca indipendenza, sono possibili piccole bugie bianche o incomprensioni, ma tutto si rivelerà una bolla di sapone. Soli: gli affari di cuore sono al centro della vostra attenzione: un colpo di fulmine vi travolgerà, non potrete resistere.

Oroscopo 26 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Quando decidete che deve essere una giornata in cui stare per conto vostro non ci sono ragioni che tengano. Con congiunzione Luna-Saturno in Acquario avete bisogno di rimanere dietro le quinte, la voglia di socializzare è pari a zero. Non è escluso che volete riflettere su una decisione importante, vi trovate di fronte a una scelta. Amore: in coppia, non potrebbe andare meglio. Il partner vi ama, vi capisce e vi sostiene: cosa chiedere di più? Soli: la fortuna aiuta gli audaci: se una persona vi attrae è il momento di osare e lanciarvi. Non avrete delusioni.

Oroscopo 26 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Chi vi circonda oggi potrebbe giudicarvi irritabili e un po’ scontrosi. Saranno probabilmente infastiditi dal vostro malumore. Guardatevi allo specchio e chiedetevi cosa sta causando il vostro atteggiamento da orsi e fate uno sforzo per correggere il tiro. Mostrate dunque l’affetto che provate per le persone care e non date per scontato il loro… Amore: in coppia, è tempo di ravvivare la situazione nell’eros. Se vi sentite un po’ bradipi, fate esercizio fisico tornerà l’energia sensuale. Soli: prima di innamorarvi di una persona dovete amare voi stessi! Fate tutto ciò che vi fa sentire felici, vi regala un senso di completezza.

Oroscopo 26 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una buona giornata per stare in compagnia degli amici o le persone care ma con la congiunzione Luna-Saturno in Aquario potreste avere una gran voglia di stare per conto vostro. Con questo passaggio è inoltre possibile che abbiate intenzione di stabilire dei limiti con le persone o situazioni che hanno avuto un effetto negativo sulla vostra vita. Amore: Mercurio e Venere in Capricorno, rendono questa giornata romantica, un momento meraviglioso per condividere con il partner le emozioni più dolci. Soli: in cerca di nuove conoscenze? Sarete accontentati ma ora volete una storia importante, non vi accontentate di flirt.

Oroscopo 26 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Potreste essere decisi a chiudere con un amico e lo direte senza giri di parole. Con la congiunzione Luna-Saturno in Acquario potreste esprimervi con una freddezza polare. Vorrete eliminare la persona dalla vostra vita poiché ritenete vi abbia offeso in modo terribile e per il vostro segno così orgoglioso si tratta di un reato di lesa maestà! Non è che state esagerando? Amore: in coppia, la passione è al top ma oggi potreste anche parlare di denaro, come migliorare insieme il settore delle finanze. Soli: potreste incontrare una persona con nascerà una storia emotivamente e psicologicamente appagante quanto esplosiva sul fronte passione!

Oroscopo 26 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Forse avete un programma già stabilito per la giornata ma dovrete cambiare qualcosa: fatelo di buon grado, anche se avrete la sensazione che una persona vi stia manipolando. Se un familiare vi ha chiesto una mano, penserete che rifiutando ne nascerà una discussione. Riflettete: una volta fatto quanto dovete sarete liberi come l’aria. Amore: in coppia, con il partner sarete pronti a fare grandi passi avanti per concretizzare alcuni progetti a due importanti! Soli: con una persona darete il via a uno scambio di sms bollenti e divertenti: potreste sentire le famose farfalle nello stomaco…

Oroscopo 26 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con Mercurio e Venere in Capricorno, nel vostro settore della casa e della famiglia è il momento ideale per dare il via a conversazioni sincere con le persone care. Parlare con dolcezza di ciò che vi ha pesato e che non avete mai detto fino a oggi vi regalerà un senso di sollievo e di pace. E i familiari forse si sentiranno anche un po’ in colpa… Amore: in coppia, bella complicità, sembra che alcuni interrogativi si siano volatilizzati. Insieme, siete felici. Soli: potrebbe esserci un incontro romantico, anche online, ma siete pregati di non partire in quarta. Cautela.

Oroscopo 26 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La congiunzione Luna-Saturno vi rende un po’ severi ed esigenti: oggi potreste giudicare del tutto fuori luogo l’atteggiamento di un familiare o di un amico. Sarete nervosi ma probabilmente non direte niente. Adottate lo stesso atteggiamento se le vostre idee o le opinioni si scontreranno con quelle delle persone care. In questo caso uscite e fate una passeggiata. Amore: in coppia, datevi una calmata e riservate al partner momenti sognanti e amorevoli. Potete farlo! Soli: dovete solo reagire e uscire, accettare gli inviti. Potreste incontrare l’altra metà della mela!

Oroscopo 26 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ una giornata festiva ma rifletterete su come state mettendo in campo le vostre competenze, le vostre qualità per guadagnare di più. Potrebbe essere il momento di tirare fuori quelle abilità che avete chiuso in un cassetto così da sentirvi pronti a scovare qualche buona opportunità che vi permetta di migliorare lo stile di vita! Amore: in coppia, ritrovata e bella complicità, sembra che alcuni interrogativi si siano volatilizzati. Insieme, siete felici. Soli: potrebbe esserci un incontro romantico, anche online, ma siete pregati di non partire in quarta.

Oroscopo 26 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Smettete di essere super efficienti come al solito. I passaggi astrali odierni indicano che seppure avreste voglia di rilassarvi potreste pensare di non meritare il giusto riposo. E’ evidentemente un errore: avete bisogno di staccare la spina e ricaricare le batterie. Ciò vi permetterà, in seguito, di lavorare al meglio ed essere più efficienti! Amore: in coppia, bella complicità, sembra che alcuni interrogativi si siano volatilizzati. Insieme, siete felici. Soli: potrebbe esserci un incontro, anche online, ma siete pregati di non partire in quarta.

Oroscopo 26 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La congiunzione Luna-Saturno nel vostro segno, appesantisce l’atmosfera, avrete difficoltà a sentirvi in sintonia con chi vi circonda. Desiderate stare in pace, tranquilli ma non tutti la penseranno come voi e vorranno starvi accanto. Ma il vostro segno è educato e dunque con tatto li inviterete a tornare ciascuno a casa propria. Amore: in coppia, la passione è latitante ma solo perché volete trascorrere una giornata tranquilla e all’insegna della serenità. Soli: corteggiatissimi ma poco intenzionati a impegnarvi. Sfrutterete pienamente la vostra libertà senza porvi problemi.

Oroscopo 26 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Anche se trascorrerete parte della giornata in famiglia, in seguito uscite, allontanatevi dalla solita routine! Ogni evento nuovo, che si discosta dalle abitudini di sempre permetterà di ricaricavi di belle energie e nei prossimi giorni andrete dritti al punto, guarderete gli obbiettivi da raggiungere con sicurezza e determinazione! Amore: in coppia: godetevi questa giornata, rilassatevi e puntate alla tranquillità. I sentimenti contano molto. Soli: bando alla consueta riservatezza e apritevi a nuove opportunità. Aprite le danze dell’amore.