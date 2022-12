L’oroscopo del 27 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 27 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 27 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Potreste provare po’ di insoddisfazione e un piccolo cambiamento porterà una ventata d’aria fresca. Il desiderio di raggiungere gli obbiettivi e appagare le vostre ambizioni sono in conflitto con il bisogno di rilassarvi. Evitate di mettervi sotto pressione e tenete presente che è una giornata in cui potete concludere ottimi accordi. Amore: in coppia, bei momenti con il partner e i pianeti vi proteggono da eventuali intemperie. Puntate sulla vostra capacità di coinvolgere totalmente la dolce metà. Soli: potreste vivere un’esperienza intensa ma complicata. L’altro/a, ad esempio, non è libero/a né lo diventerà mai…

Oroscopo 27 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

L’assenza di un piano chiaro o la preoccupazione per alcune questioni in sospeso, potrebbero farvi agitare. Calma e tenete presente che non è la giornata ideale per prendere decisioni importanti. Per oggi non preoccupatevi di ciò che non potete controllare e impegnatevi su quelle questioni che potete gestire con maggiore facilità. Amore: in coppia, pensate in grande, desiderate creare una bella famiglia. La relazione è forte, vi amate. Non vi resta che realizzare i vostri sogni. Soli: ad attendervi c’è una bella sorpresa: potrebbe arrivare in modo del tutto inaspettato la dichiarazione d’amore che sperate…

Oroscopo 27 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la Luna in Pesci, siete irrequieti e rischiate di commettere degli errori di giudizio. Cercate di moderare le vostre aspettative e agite in modo razionale. Ciò vi permetterà di capire molto su voi stessi o su un obbiettivo particolare. Nel corso della giornata tornerete in ottima forma e pronti per intraprendere un progetto entusiasmante. Amore: in coppia, la vostra ricerca di novità, di rinnovamento potrebbe non piacere al partner e scatenare qualche discussione. Soli: potreste dare il via a un flirt ma occhio alla gelosia dell’altro/a: potrebbe complicare la situazione.

Oroscopo 27 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Pesci annuncia una bella giornata, avete fiducia nelle vostre capacità e il boss potrebbe avere fiducia in voi. Ad esempio, vi parlerà di una prossima promozione con relativo aumento di stipendio oppure vi affiderà un compito importante e ciò, lo sapete, vuol dire che siete stimati e apprezzati per il lavoro che svolgete. Amore: in coppia, siete più che mai attenti ai bisogni del partner, lo ascoltate e conquisterete punti, nonché definitivamente il suo cuore. Soli: forse non sarà oggi che incontrerete il grande amore ma un flirt vi offrirà dei momenti di autentica tenerezza.

Oroscopo 27 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

La presenza della Luna in Pesci vi rende più sensibili, potreste avere difficoltà a far passare il vostro messaggio e inoltre, pur essendo come sempre esigenti nei confronti dei colleghi non vorrete puntare il dito su eventuali errori o se hanno svolto male il loro lavoro. Ma non è escluso che qualcuno sia pronto a farlo al posto vostro… Amore: vivete pienamente il desiderio e la dolce metà è pronta ad assecondarlo. Siete innamorati e capite perfettamente gli slanci passionali reciproci. Soli: l’attrazione e gli sguardi di passione saranno i protagonisti di questa giornata. Una persona intraprendente vi renderà felice.

Oroscopo 27 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna in Pesci, sosta nel vostro settore delle relazioni: ascoltare o aiutare un amico, un familiare o un collega oggi vi farà sentire più bene del solito. La vostra generosità è unica ma dovreste anche mettere dei limiti, far capire che non avete energie inesauribili. E’ anche il solo modo per mantenere delle relazioni armoniose ed equilibrate. Amore: Mercurio in Capricorno accende il desiderio di amare senza complessi, senza tabù, con passione: prenderete delle iniziative per attirare la dolce metà. Soli: Venere in Capricorno moltiplica le opportunità di incontrare l’anima gemella. Ma sta a voi saperla riconoscere.

Oroscopo 27 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Giove in Ariete che sosta nel vostro settore delle relazioni e la presenza dei pianeti in Capricorno in quello della casa e della famiglia, potrebbero rendervi fumantini, spingervi a scatenare delle discussioni. E se vorrete sempre avere l’ultima parola sarà difficile calmare le acque. Ascoltate ciò che dicono gli altri e troverete un compromesso (non perderete la faccia). Amore: in coppia, il dialogo non è al top. Non è che non vi amiate ma è come se non ascoltasse attentamente le vostre idee, i vostri pensieri. Soli: c’è chi vi corteggia ma qualcosa vi frena, forse non avete abbastanza fiducia in voi stessi.

Oroscopo 27 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna in Pesci vi dota di una splendida forma e la creatività è al top. Se lavorate nel campo artistico, oggi potreste ottenere un successo. Al contempo, oltre a essere una giornata in cui dedicare parte del tempo al divertimento, al piacere personale, avrete la positiva sensazione che alcune situazioni si snodino, finalmente, in modo veloce. Amore: in coppia, è una bella giornata in cui con il partner potete fare grandi progetti su questioni domestiche, immobiliari o finanziarie. Soli: potere di seduzione al top, conquistate in un batter di ciglia, al vostro passaggio tutti si girano…

Oroscopo 27 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con i passaggi odierni, occhio alle spese e alle aspettative troppo alte. I desideri sono contrastanti e vi è difficile agire in modo costruttivo. Per fortuna con il trascorrere delle ore sarete motivati a risolvere questioni di denaro lasciate in sospeso. Non è escluso che rifletterete sulla possibilità di cambiare abitazione per vivere in una casa più grande. Amore: in coppia, chiudete un occhio su alcuni dettagli poco importanti. Evitate di fare un processo alle intenzioni! Soli: potrebbe scattare un’attrazione ma dovrete comportarvi in modo corretto. Soprattutto se volate da un flirt all’altro…

Oroscopo 27 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna in Pesci sosta nel vostro settore della comunicazione e, contrariamente al solito, proverete il bisogno di parlare, forse di confidarvi con un amico caro. Il vostro è un segno riservato, raramente parla delle sue situazioni, anche quando si tratta di un successo o della realizzazione di un progetto. Ma oggi, sarete più inclini a parlare con le persone care. Amore: in coppia, avrete voglia di concedervi un piccolo lusso con il partner, qualcosa di speciale. E’ un modo per dimostrare la forza del vostro amore. Soli: è la giornata perfetta per provare a conquistare la persona che vi attrae! Lo farete con tatto e gentilezza.

Oroscopo 27 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Pesci sosta nel vostro settore del denaro: è una giornata favorevole alle questioni di denaro, ai guadagni e potreste concludere un buon affare. Non è escluso che scoverete un’opportunità che vi permetterà di aumentare le entrate o arriverà una somma che state aspettando da tempo. Se poi volete tentare la fortuna al gioco… Amore: in coppia, sapete cosa volete e soprattutto cosa non volete più. E insieme al partner prenderete delle decisioni. Ciò vi permetterà di rafforzare l’intesa. Soli: anche negli affari di cuore è una giornata fortunata. E’ possibile un nuovo incontro e vivrete una storia d’amore esaltante.

Oroscopo 27 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la Luna nel vostro segno al primo posto oggi ci sono le vostre esigenze e tutto ciò che è in grado di farvi sentire bene. Mantenete le cose leggere e cercate di distrarvi anziché concentrarvi su questioni di poco conto che non vanno come vorreste. Siate gentili con voi stessi e ricordate che le amicizie possono rappresentare un sostegno. Amore: in coppia, se sono presenti piccole tensioni, riuscirete ad appianarle con le paroline giuste… Soli: evitate di concentrare l’attenzione solo sugli affari di cuore. Cercare l’amore è una cosa, fissarvi è un’altra. Comportatevi come se non vi aspettaste nulla e sarete piacevolmente sorpresi.