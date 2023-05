L’oroscopo del 24 maggio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 24 maggio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 24 maggio Ariete (21 marzo-21 aprile)

I passaggi odierni scatenano insicurezza nelle vostre capacità, dunque cercate di ricordare a voi stessi che valete! Al contempo potreste sentire che qualcosa sta lentamente scomparendo per trasformarsi in qualcosa di diverso. Tenete presente che è un fatto positivo: rappresenterà una ricostruzione oppure un nuovo inizio. Amore: in coppia, con la dolce metà trascorrerete una serata tranquilla in casa. Tornerete prima dal lavoro e lo lascerete fuori dalla porta. Non è escluso che pianificherete le prossime vacanze. Soli: dopo alcuni approcci infruttuosi con una persona, oggi cambierete atteggiamento. Toccherete il suo cuore, la sua reazione sarà romantica.

Oroscopo 24 maggio Toro (22 aprile-20 maggio)

Non dovete più comportarvi assecondando le aspettative di chi vi circonda. La musica è cambiata: è tempo di essere voi stessi, esprimere le vostre emozioni, i desideri e opinioni! Cercate di infischiarvene di ciò che potrebbero pensare gli altri e mantenete una posizione più ferma, affermate con determinazione la vostra personalità. Amore: in coppia, con il partner intendete realizzare nuovi progetti a due pensando al futuro. C’è accordo, buona intesa e complicità. Soli: negli affari di cuore c’è un bel cambiamento, un romantico e sorprendente incontro avverrà in luogo nuovo e insolito.

Oroscopo 24 maggio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Tante energie, forte resistenza fisica e un po’ di agitazione. La cosa migliore è praticare esercizio fisico. Jogging o aerobica saranno un modo prezioso per sgombrare la mente e sviluppare nuove idee! Ma non solo, oggi riguardo a un progetto o allo studio di una argomento potreste scoprire un nuovo aspetto che accenderà il vostro entusiasmo. Amore: in coppia, siete agitati, un po’ tesi e come spesso accade a farne le spese è la persona che vi sta accanto. Cercate di essere più concilianti. Soli: siete troppo nervosi per sperare in un incontro romantico. È meglio stare per conto vostro e meglio ancora, andare in palestra.

Oroscopo 24 maggio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con i passaggi odierni potreste essere disposti a perdonare una persona che vi ha offeso. E fate bene poiché in questo modo la relazione, anche se si tratta del boss o un superiore, migliorerà. Al contempo, state alla larga da chi tenta di scatenare un conflitto: non abboccate! E’ la giornata giusta, infine, per risolvere le questioni lasciate in sospeso. Amore: in coppia, il vostro amore è sempre forte ma oggi non siete disposti a teneri approcci con la dolce metà. Scendete di dalla nuvoletta: sarebbe un peccato perdere l’amore e la tenerezza che desiderate tanto. Soli: c’è chi vi corteggia ma siete così distratti o persi nei vostri pensieri che non ve ne accorgerete.

Oroscopo 24 maggio Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna nel vostro segno forma delle dissonanze, il che potrebbe scatenare delle tensioni. L’energia fisica è alta ma c’è ugualmente il rischio che lo stress prenda il sopravvento. Prendete le distanze da qualsiasi persona che possa sconvolgere il vostro equilibrio o che vi spinga e entrare in competizione. Stasera rilassatevi nel comfort della casa. Amore: in coppia, a torto o a ragione, avrete l’impressione che il partner sia distante. Moltiplicherete i baci e le effusioni ma, con vostro rammarico, senza grandi risultati. Soli: cercate di ammettere la discrepanza che c’è tra i vostri desideri e l’immagine che invece offrite agli altri. Ciò crea confusione in chi vi corteggia, siate più sinceri!

Oroscopo 24 maggio Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ mercoledì in cui potreste fare un po’ di straordinari o un lavoretto extra che vi permetterà di guadagnare un po’ di denaro in più. Avete tonnellate di energie, è vero, vi sentite pronti ad affrontare qualsiasi compito e sfida ma fate attenzione a non esagerare. Lavorate pure sodo puntando al guadagno ma andateci piano. Amore: in coppia, i passaggi odierni sono d’aiuto a rafforzare il legame con il partner. Il dialogo è affettuoso, scambiate parole dolci e tenere, i cuori battono all’unisono! Soli: evitate di giocare su più fronti contemporaneamente. Se al momento un flirt è instabile e date il via anche a un altro, rischiate di imboccare la direzione sbagliata.

Oroscopo 24 maggio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Passione e determinazione sono al centro della scena, è la giornata ideale per dare la spinta finale al raggiungimento di un obbiettivo. Sarete sorpresi voi per primi per la qualità del vostro lavoro e l’attenzione positiva che riceverà il vostro impegno. Dovete essere orgogliosi di voi stessi e dei risultati che avete raggiunto! Amore: in coppia, se pensate sia il momento di cambiare alcune abitudini, organizzate un’uscita romantica con la dolce metà! Un piccolo cambiamento farà bene a entrambi e consoliderà la relazione. Soli: inanellate un flirt dietro l’altro, avete bisogno di leggerezza. Seguite i vostri desideri senza pensare al futuro.

Oroscopo 24 maggio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna in Leone sosta nel vostro settore della carriera e forma delle dissonanze: evitate che il pessimismo prenda il sopravvento, soprattutto se metterete in discussione competenze e capacità professionali. Anche perché non c’è dubbio che otterrete il successo che desiderate, raggiungerete gli obbiettivi che avete a cuore! Amore: in coppia, come sempre siete un po’ introversi ma la dolce metà farà di tutto per riaccendere il vostro desiderio, la passione. Ci riuscirà e la serata sarà bollente. Soli: voglia di piacere, di conquistare ma non vi accontentate di un’avventura passeggera, desiderate una relazione seria. Prenderete tutto il tempo necessario per trovare l’anima gemella.

Oroscopo 24 maggio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Se avete avuto una discussione con una persona, è un buon momento per fare una chiacchierata mirata a chiarire la situazione. Sarete più comprensivi e disposta a mettervi nei suoi panni. Su un altro piano: sfruttate i contatti per conoscere qualcuno che ha le informazioni di cui potreste avere bisogno in questo momento. Amore: in coppia, volete ribaltare lo stile di vita, il quotidiano, i programmi di viaggio. Ma fate attenzione che non diventi fonte di discordia e conflitto, il partner apprezza fino a un certo punto il vostro desiderio di cambiamento. Soli: se dovesse nascere una storia d’amore, non direte no ma da lì a fare progetti a due ce ne corre… Per ora non avete intenzione di impegnarvi.

Oroscopo 24 maggio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Se da un po’ di tempo pensate che una persona dia per scontato il vostro aiuto, oggi sarete spinti a parlarne. Siete seccati da fatto che in cambio delle dimostrazioni di altruismo l’altro non ricambi mai. Anche se per questa persona provate sincero affetto è il momento di essere meno accomodanti e lasciare che se la sbrogli da sola. Amore: in coppia, svilupperete vecchi progetti riguardo alla relazione. Il partner vi darà totale fiducia. Andate avanti insieme e ciò dovrebbe rassicurarvi. Soli: un incontro inaspettato cambierà la vostra vita. I pianeti risvegliano le emozioni, il desiderio. L’appuntamento è con una storia d’amore!

Oroscopo 24 maggio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Leone è in dissonanza con altri pianeti e sarete spinti a porvi molte domande. Potreste chiedervi se lavoro o vita personale volete continuare nella stessa direzione. Il punto è che in questo momento desiderate qualcosa di diverso ma in questi giorni, prima di mettere tutto in discussione, riflettete attentamente. Amore: in coppia, i pianeti vogliono la vostra felicità, una giornata piena d’amore ma forse siete un po’ agitati per recepire il loro messaggio. Vi inalberate per un nulla e non è piacevole starvi accanto. Soli: per oggi preferite stare per conto vostro, placare le emozioni anziché uscire e indossare una maschera.

Oroscopo 24 maggio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Non prendetevela per cose di poco conto. Oggi le emozioni sono forti e la minima parola può ferirvi. E se avete delle buone ragioni per ritenere che le vostre relazioni non siano all’altezza delle vostre aspettative, potreste dire a voi stessi che voi valete molto di più e prendere definitivamente le distanze. Amore: in coppia, per voi l’amore non è solo a un semplice gioco di seduzione, ma anche una comunione di anime. E con una tale intensità, forse, chiederete un po’ troppo. Soli: è da un invito degli amici che potrebbe esserci un incontro. Con l’altro parlerete dei rispettivi interessi e saranno così tanti in comune che finirete insieme la serata.