L’oroscopo del 28 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 28 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 28 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con l’armonia Venere-Nettuno, sarete produttivi come sempre ma più concentrati su qualche obbiettivo che vi appaghi personalmente. Le vostre priorità sono chiare e potreste ammettere di voler eliminare qualcosa dalla vostra vita così da andare avanti con maggiore leggerezza. Avrete delle idee incredibilmente creative per piani e strategie riguardanti il futuro. Amore: in coppia, i sogni possono diventare realtà fintanto che entrambi terrete i piedi per terra. Soli: Nettuno in Pesci, potrebbe farvi ripensare al passato e riguardo all’amore potreste provare confusione.

Oroscopo 28 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Il vostro intuito vi spinge a sentire che un cambiamento sia imminente o necessario, e preferireste essere voi a tenerlo sotto controllo. Se avete la sensazione di essere rimasti indietro rispetto alle responsabilità, chiedete una mano o ritagliare del tempo solo per voi così da avere meno distrazioni e tornare in carreggiata. Amore: in coppia, in programma ci sono dolcezza, amore e comunicazione, ciò vi permette di garantirvi equilibrio, serenità e comprensione reciproca. Soli: il buon aspetto Venere-Nettuno favorisce il settore dell’amicizia. Gli amici cari, in questo momento possono essere una risorsa.

Oroscopo 28 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la Luna in Pesci, i rapporti con una persona potrebbero essere tesi. Forse il suo malumore potrebbe essere dovuto alle discussioni che ci sono tra voi o più semplicemente potrebbe avere dei problemi personali. Rimane il fatto che oggi non sarete concilianti, la situazione raggiungerà il culmine e voi probabilmente reagirete (verbalmente). Amore: in coppia, in caso di dubbio o se siete preoccupati per una questione, troverete nel partner un gran sostegno. La serata sarà romantica. Soli: attratti da una persona? Lanciatevi e dichiaratevi. Vivete al massimo questa nuova avventura d’amore.

Oroscopo 28 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il buon aspetto Venere-Nettuno rappresenta un invito a imparare argomenti nuovi o ad approfondirli attraverso dei libri, blog, podcast. Leggete le informazioni che vi sembrano utili e fatele vostre o applicatele. Sicuramente saranno d’aiuto a migliorare le vostre competenze e dunque utili anche nel lavoro. Amore: in coppia, se c’è stata una discussione con l’aspetto Venere-Nettuno è la giornata giusta per riconciliarvi. Romantici come siete, saprete cosa dire… Soli: se una persona vi attrae la conquisterete, stasera non tornerete a casa da soli ma in dolce compagnia.

Oroscopo 28 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Il buon aspetto Venere-Nettuno, rappresenta un invito a esaminare su quali progetti od obbiettivi vale la pena investire il vostro tempo, le energie nonché il denaro. Di qualunque cosa si tratti prima di lanciarvi considerate i pro e i contro ma per il momento dovete prendere le idee solo in considerazione. In seguito, vi muoverete. Amore: in coppia, è passione a tutto campo, con il partner vi considerate sempre irresistibili ed è ciò che crea magia nella relazione. Soli: al bando i dubbi: avete le carte in regola per conquistare e oggi farete una strage di cuori.

Oroscopo 28 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ una giornata in cui, lavoro o vita personale, nelle relazioni potrebbe esserci maretta per cui sarà importante difendere voi stessi o i vostri diritti. Tuttavia con il buon aspetto tra Venere e Nettuno non è escluso che avrete l’opportunità – positiva – di entrare in società con una persona in gamba! Su un altro piano: potreste rivedere un’amicizia del passato. Amore: in coppia, è una giornata in cui le emozioni potrebbero essere altalenanti ma il partner mostrerà tutto il suo amore, tanta comprensione e vi tirerà su di morale. Soli: l’aspetto odierno Venere-Nettuno potrebbe far scattare un’attrazione per un/a collega. E chissà, potrebbe nascere una storia d’amore.

Oroscopo 28 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Potreste dedicarvi a un progetto o a un obbiettivo e la cosa vi rilasserà, la troverete appagante. Studiare strategie, piani o trovare soluzioni praticabili ai problemi può essere divertente. E’ una giornata in cui eliminare una cattiva abitudine o un attaccamento nocivo vi regalerà una benefica sensazione di liberazione. Amore: in coppia, con il partner avete voglia di scoprire e condividere insieme nuove cose. E avrete splendide idee anche per rendere piccantina la giornata. Soli: un incontro potrebbe sfociare in una storia d’amore ma procedete senza fretta. Fate un passo dopo l’altro.

Oroscopo 28 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

L’armonia Venere-Nettuno annuncia una giornata all’insegna dell’amicizia, della comprensione e dell’intesa con chi vi circonda. Proverete una splendida sensazione di pace che placherà eventuali tensioni interiori e vi permetterà di progredire con speranza e sicurezza. E’ un ottimo momento per fare progetti con altre persone. L’unione fa la forza! Amore: in coppia, è un momento meraviglioso per dimostrare l’amore attraverso le parole. Nell’aria c’è magia, romanticismo e sensualità! Soli: è possibile un incontro con l’anima gemella. Se state vivendo un flirt potrebbe prendere una piega importante!

Oroscopo 28 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con i passaggi odierni dovete occuparvi di una questione e non rimandare a data da destinarsi. Con il buon aspetto Venere-Nettuno potrebbero esserci delle distrazioni ma è una giornata ideale per dedicare particolare attenzione a progetti costruttivi. Fate del vostro meglio per evitare un programma o un ambiente caotico. Amore: in coppia, con la Luna in Pesci l’umore non è al top. Cercate di rilassarvi o il vostro stato d’animo avrà un impatto negativo sulla relazione. Soli: la voglia di uscire è pari a zero nonché quella di conquistare. Provate a contattare gli amici…

Oroscopo 28 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il buon aspetto Venere-Nettuno rappresenta un invito a rilassarvi e a non riflettere sulle situazioni in modo troppo razionale. Prendete delle decisioni seguendo anche la voce del cuore. Nei prossimi mesi nella vostra vita cambieranno molte cose e dovete assicurarvi di fare delle scelte che rendono felici voi e non gli altri. Amore: in coppia, il barometro della relazione segna “bello/stabile”, siete più affettuosi e romantici! Atmosfera ricca anche di passione. Soli: fascino al top, niente e nessuno potrà resistervi. E se fosse il giorno giusto per incontrare il vero amore?

Oroscopo 28 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con il buon aspetto Venere-Nettuno è la giornata ideale per rallentare il ritmo ed eliminare, se possibile, qualche impegno pesante. E’ un aspetto sognante dal doppio volto: attenzione a essere eccessivamente autoindulgenti con il cibo o le bevande. Considerando che al contempo la Luna è in Pesci, potreste avere una voglia matta di gratificarvi con gli acquisti. Amore: in coppia, oggi siete pronti a investire al 100% nella relazione e nell’eros, grazie al buon aspetto Venere-Nettuno, sarete più fantasiosi. Soli: cercate di capire quanto tempo avete sprecato con persone per cui non valeva la pena. Negli affari di cuore è un buon momento per ripartire da zero.

Oroscopo 28 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

L’armonia Venere-Nettuno sarà d’aiuto a risolvere qualsiasi problema nelle relazioni di lavoro o personali, che potreste aver avuto di recente. Se ci sono state discussioni o freddezza, oggi troverete un compromesso che andrà bene per voi e per l’altro. Con questo transito potreste avere delle ottime idee per migliorare la vostra vita nel 2023! Amore: in coppia, fate entrare qualche novità nella relazione. Non c’è niente di meglio per ravvivare il rapporto con la dolce metà! Soli: volete innamorarvi, d’accordo, ma deve essere la persona giusta! Non permettete che qualcuno giochi con i vostri sentimenti. Fate attenzione.