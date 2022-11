L’oroscopo del 25 novembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 25 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 25 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Se nel lavoro avete un problema perché non rivolgervi a qualcuno che vi ha aiutato in passato? Se pensate di non potervi fidare delle persone, sbagliate! In ogni caso, visto che avete energia da vendere, stasera uscite e pensate a divertirvi. Telefonate agli amici e organizzate un incontro o una cena insieme, insomma per condividere bei momenti! Amore: in coppia, con il partner ri-scoprirete la passione dei primi tempi! Ciò apre la porta alla felicità e appaga buona parte dei bisogni emotivi. Soli: è fuori questione rimanere chiusi in casa. Lanciate inviti, fissate appuntamenti e uscite. Ma potrebbe arrivare una telefonata speciale…

Oroscopo 25 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

L’atmosfera è un po’ elettrica, siete impulsivi e nel lavoro non è detto sarete in grado di mantenere la calma con alcuni colleghi o collaboratori che si impegnano poco, sono distratti e superficiali. Non avete torto, è evidente, ma dovreste trovare un modo meno diretto e più diplomatico per mostrare il vostro disappunto, l’insoddisfazione. Amore: in coppia, non chiedendo l’opinione del partner su una questione, potrebbe tacere e voi offendervi, sentirvi trascurati… Soli: per oggi la comunicazione è un punto dolente: non fate e non dite niente. Aspettate domani.

Oroscopo 25 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La dissonanza Luna-Marte nel lavoro rappresenta un freno, vi impedisce di progredire, blocca il vostro slancio. Potrebbero esserci piccole complicazioni, dunque svolgete lo stretto necessario: per oggi sarà più che sufficiente. Al contempo è la giornata perfetta per iniziare una dieta, intraprendere un nuovo sport, cambiare le abitudini quotidiane. Amore: in coppia, siete ipersensibili e ciò portare a qualche apprensione infondata. La relazione può regalare momenti piacevoli. Concedetevi una serata romantica. Soli: è uscendo e stringendo nuove conoscenze che avrete la possibilità di incontrare la persona che farà battere il vostro cuore.

Oroscopo 25 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Nel lavoro oggi siete incredibilmente produttivi, l’istinto è d’aiuto a scovare buoni affari! Se siete in cerca di un impiego o insoddisfatti di quello che avete, grazie alle vostre competenze potrebbe inoltre arrivare un’opportunità di lavoro che non dovreste rifiutare. Non parlate immediatamente di denaro, lo farete in seguito. Amore: in coppia, la routine vi rassicura ma per il partner è lo stesso? Per dare una scossa benefica alla relazione pensate a praticare insieme un hobby e a spezzare le abitudini. Soli: oggi sognate, forse penserete a una storia del passato. I sentimenti sono ancora presenti e non vi permettono di dare il via a una nuova relazione.

Oroscopo 25 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Nel lavoro potrebbero offrirvi una promozione, un avanzamento di carriera. Potrebbe trattarsi di un trasferimento in un’altra città, ad esempio, o comportare un impegno di tempo ed energie non indifferente e in questo caso dovrete parlarne con i familiari. Prima di decidere e firmare sarebbe saggio da parte vostra ascoltare la loro opinione! Amore: in coppia, chiusi nel vostro mondo, avete la tendenza a idealizzare un po’ troppo tutto ciò che vi circonda. Scendete sulla terra, dedicate attenzioni al partner! Soli: sognerete l’immagine perfetta del/la futuro partner e concentrerete la vostra ricerca in questa direzione. Ma avete ragione, meglio puntare in alto.

Oroscopo 25 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Occhi aperti: lavoro o vita personale una persona tenterà di influenzarvi, farà leva sulla vostra generosità promettendo mari e monti. Non fidatevi delle sue parole e pretendete i fatti! Ma con la dissonanza Luna-Nettuno è allarme rosso anche nelle finanze: se volete evitare problemi, attenetevi strettamente al budget e dite no agli acquisti superflui. Amore: in coppia, circolano tensioni, al partner non piacerà affatto il vostro desiderio di libertà e indipendenza. Potrebbe scatenare una lite. Soli: se pensavate di essere in fase di seduzione con un/a collega dovrete purtroppo ricredervi: vi considera soltanto un/a amico/a!

Oroscopo 25 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

I passaggi odierni accentuano il vostro fascino! Oggi avete la possibilità di stringere relazioni significative e portare qualsiasi conversazione in una direzione positiva. E’ uno splendido venerdì anche per mostrare l’affetto e il sostegno alle persone a cui volete bene: esprimete verbalmente i vostri sentimenti. Amore: in coppia, siete pronti a dichiarare amore e passione che provate per la dolce metà! Ciascuno lo farà a modo proprio ma il messaggio sarà recepito al 100%! Soli: dovete rilassarvi, dunque uscite e divertitevi, la possibilità di un incontro è altissima!

Oroscopo 25 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il vostro dinamismo e il buon umore oggi saranno molto apprezzati. Nel lavoro potreste ricevere qualche complimento per il modo di fare e per i risultati ottenuti. Ricordate di sfruttare a vostro vantaggio questi complimenti il giorno in cui avrete bisogno di negoziare o di chiedere qualcosa… Potrebbe essere già tra breve tempo? Amore: in coppia, il dialogo con la dolce metà è sul bello/stabile ma serve qualcosa di nuovo. Un’uscita romantica dopo il lavoro sarebbe l’ideale. Soli: una persona potrebbe fare delle avances, non capirete bene cosa stia accadendo ma poi rimarrete coinvolti nel gioco di seduzione. Potrebbe essere l’inizio di una storia d’amore?

Oroscopo 25 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Lavoro o vita personale con la dissonanza della Luna nel vostro segno a Nettuno, avete voglia di eludere tutto ciò che ha a che fare con il dovere, le responsabilità, anche per quanto riguarda le spese. Non vi piacciono i limiti e volete fare a modo vostro ma con questo aspetto dovete fare attenzione all’effetto boomerang. Amore: in coppia, vi è difficile essere obiettivi, oggi sognate una relazione ideale. Piedi per terra, il partner non vi capisce e tanto meno voi… Soli: c’è un conflitto tra sogno e realtà. Ti senti parzialmente disconnesso, a causa di un Nettuno che sconvolge la realtà. Se in programma c’è un appuntamento, riprendetevi! Altrimenti restate a casa.

Oroscopo 25 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Potreste avvertire la necessità di parlare di una questione importante. Sapete bene cosa volete e manterrete la vostra posizione anche se ciò dovesse comportare delle critiche. La dissonanza Luna-Nettuno vi rende molto convincenti ma tenete presente che qualsiasi soluzione deve essere in linea con le vostre idee e i principi. Amore: in coppia, nella relazione c’è una bella evoluzione: avete voglia di vivere giorno per giorno e al ritmo del battito del vostro cuore. Soli: contatti interessanti e relazioni positive con altri single. Potreste avere un incontro importante!

Oroscopo 25 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ un venerdì in cui l’arrivo di buone notizie vi renderà felici oppure una proposta sarà molto interessante. Più in generale qualsiasi conversazione, nonché gli spostamenti, sarà motivo di soddisfazione. E non è esclusa un’inaspettata opportunità finanziaria! E’ tempo, infine, di nuovi progetti e iniziative coraggiose: a voi la scelta… Amore: in coppia, sfruttate questa bella giornata per mostrare l’amore e la passione che provate per la dolce metà. E mettete da parte l’impazienza… Soli: in vista di un rinnovamento ormai imminente, oggi farete il punto: cosa deve cambiare? Quale obbiettivo sentimentale volete raggiungere?

Oroscopo 25 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la dissonanza Luna-Nettuno circola un po’ di confusione, lavoro o vita personale, evitate di prendere impegni che in seguito non potreste mantenere. Sul posto di lavoro, mettetevi al riparo dalle discussioni guardando le situazioni con minore permalosità. Oggi avete difficoltà a farvi capire e a capire gli altri. Puntate alla serenità! Amore: in coppia, farete fatica a gestire le tensioni con il partner. Non è il momento giusto per parlare di argomenti importanti. Soli: vi sentite bloccati, non sapete cosa fare, mettete tutto e tutti in discussione! Calma, domani andrà decisamente meglio.