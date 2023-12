L’oroscopo del 26 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 26 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 26 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna Piena in Cancro punta i riflettori sul vostro settore della casa, della famiglia e potrebbe evidenziare alcune questioni che devono essere risolte con le persone care. Tuttavia evitate di avere conversazioni in un momento in cui capite che siete permalosi o irritabili. Prima di tutto dovreste dedicare parte del vostro tempo libero per trovare un equilibrio tra lavoro, ambizioni, obbiettivi e gli interessi personali. Amore: in coppia, In coppia: i pianeti vi assicurano l’affidabilità e la solidità dei sentimenti del partner, sempre pronta/o a sostenervi. Soli: su un sito di incontri farete conquiste. Forse non sarà l’amore per sempre ma comunque vi divertirete!

Oroscopo 26 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna Piena in Cancro mette in evidenza le relazioni nella vita sociale: un amico che conoscete da molto tempo potrebbe essere preso da una nuova storia d’amore, dai figli o da alcuni problemi e non vi dedica le attenzioni di sempre. Non dovete offendervi ma essere comprensivi e inoltre potrebbe essere un’opportunità per aprire la porta a una nuova relazione con qualcuno che è sulla stessa lunghezza d’onda. Amore: in coppia: amore sempre più forte, tanta complicità, belle emozioni. Che dire? Circola solo felicità. Soli: è un lunedì di conquista: incontrerete una persona e tra voi si stabilirà un’intesa eccellente!

Oroscopo 26 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il Plenilunio in Cancro accentua il vostro desiderio di comfort, di acquistare anche online oggetti che vi piacciono, che pensate siano un affare ma prima ponetevi questa domanda: avete in giro qualche debito lasciato in sospeso? Se la risposta è negativa, in questo caso avete via libera per gratificarvi senza sensi di colpa… Amore: in coppia, non fate orecchie da mercante, ascoltate i consigli del partner. Ricordate che non siete più dei single, evitate di fare tutto di testa vostra! Soli: un consiglio astrale: non è collezionando un flirt dietro l’altro, seppure divertenti e piacevoli, che vi sentirete meglio e meno soli.

Oroscopo 26 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna Piena nel vostro segno rappresenta un invito a liberarvi degli obblighi, smettere di pensare soprattutto al benessere di chi vi circonda. E’ il vostro momento per brillare, fare un po’ di autopromozione! La fase lunare mette in luce la vostra personalità, i vostri punti di forza e le qualità. Lasciare dunque che gli altri ne sappiano di più su di voi, su ciò che fate: potrebbe aprire la porta a nuove opportunità. Amore: in coppia, particolarmente sensibili ai piccoli gesti d’amore del partner, sarete conquistati dalle dolci attenzioni. Soli: cambiate qualche abitudine e mollate le amicizie che non vi danno niente! Voltate pagina.

Oroscopo 26 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Cosa e chi volete far entrare nella vostra vita o cosa e chi volete eliminare? Il Plenilunio in Cancro sosta alle spalle del vostro segno e rappresenta un invito a mollare qualcosa o qualcuno che avete superato ma soprattutto le persone che rappresentano un pozzo senza fondo di richieste. Aiutate chi ha davvero bisogno del vostro sostegno! Se oggi avvertite un po’ di tensione fate una passeggiata nella natura. Amore: in coppia: è il momento di affrontare il futuro tenendovi per mano. Acquistare una casa o avere un figlio: progetti importanti… Soli: il cuore potrebbe battere per due persone. Scegliere non sarà facile.

Oroscopo 26 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna Piena in Cancro accende il desiderio di divertirvi, a organizzare degli incontri nella vita sociale o ad accettare degli inviti. Avete voglia di stringere nuove amicizie o incontrare le persone che fanno parte della vostra cerchia. Tuttavia, potrebbe essere utile semplificare la giornata e rimandare ciò che non è importante. Tenete presente che alcune persone intorno a voi saranno agitate, se la prenderanno per piccole cose. Amore: in coppia, esprimerete i sentimenti con grande delicatezza e sincerità. Il partner ne sarà piacevolmente sorpreso. Soli: è un martedì in cui potreste fare un incontro importante. Una giornata che ricorderete!

Oroscopo 26 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna Piena in Cancro mette in risalto le vostre qualità e ovunque e con chiunque sarete le star! Se frequentate parecchio i social media, grazie a qualche post simpatico e interessante potreste catturare molti più follower. Tuttavia, fate attenzione: Marte in Sagittario vi rende eccessivamente schietti con le persone care: se una questione familiare arriva al culmine, procedete con molta cautela. Amore: in coppia, prendete una pausa anziché prendervela con il partner. E’ necessaria una tregua per chiarire i sentimenti. Soli: stop alla diffidenza e uscite, entrate in contatto con gli altri, apritevi al mondo circostante.

Oroscopo 26 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la Luna Piena in Cancro potreste sentirvi pronti a prendere un’iniziativa che richiede coraggio. Sebbene il Plenilunio metta in evidenza gli aspetti positivi al contempo potrebbe anche accentuare le insidie, distorcendo la vostra prospettiva. I prossimi giorni potrebbero essere altrettanto confusi, dunque rimandate le decisioni importanti nel fine settimana: avrete un’idea più chiara di ciò che è veramente importante. Amore: in coppia, occhio alla permalosità, evitate di rispondere ad alcune osservazioni del partner. Siate tolleranti. Soli: mollerete la riservatezza e vi lancerete nella conquista di chi vi attrae!

Oroscopo 26 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna Piena in Cancro al vostro segno indica una trasformazione: è un ottimo momento per mollare definitivamente una situazione o una relazione che ritenete vi stiano bloccando. Le emozioni sono intense e forse è il caso di mettere uno stop! Con questa consapevolezza, vi sarà più facile allontanarvi da tutto ciò che vi destabilizza. Una volta fatto, vi sentirete liberi, sereni e pronti per qualcosa di nuovo. Amore: in coppia, cercate di ritagliare più tempo da dedicare a voi stessi Focalizzate l’attenzione sull’essenziale. Soli: le delusioni d’amore fanno parte dell’Amore! Non potete dunque fare di tutta un’erba un fascio.

Oroscopo 26 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna Piena in Cancro, la seconda del 2023, sosta nel vostro settore delle relazioni: potrebbero risollevare il vostro umore o, al contrario, farvi sentire giù di corda. E’ pur vero che se avete intenzione di dire qualcosa potreste non farlo nel modo più delicato. Come conseguenza anche chi avrete di fronte si sentirà ferito emotivamente. Un po’ di sensibilità da parte vostra eviterà di creare una situazione spiacevole. Amore: in coppia, sulla relazione soffiano venti contrari: circolano tensioni e dovrete entrambi mantenere un equilibrio. Soli; potrebbe nascere una nuova storia ma vorrete essere rassicurati sui sentimenti

Oroscopo 26 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con il Plenilunio in Cancro, trascurare in questo periodo dell’anno il vostro benessere non funzionerà. Cercate di seguire una dieta sana, praticate quotidianamente un po’ di esercizio fisico ed eliminate qualche abitudine malsana. Fate dei buoni propositi per il 2024 con l’intenzione di mantenerli. Al contempo nel giro di due settimane dopo la Luna Piena, potrebbe arrivare un’opportunità di lavoro o di affari. Amore: in coppia, di fronte a qualsiasi problema con il partner fate fronte comune, prendete insieme le decisioni, il che rafforza la relazione. Soli: stanchi della solitudine, il desiderio è quello di trovare il vero amore. E’ in arrivo…

Oroscopo 26 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna in Cancro accentua la vostra creatività ed è il momento ideale per mostrare il vostro talento a chi vi circonda! Al contempo il transito indica che potreste seppure momentaneamente prendere le distanze dalle amicizie per concentrarvi su qualcosa o qualcuno a cui tenete in modo particolare. Non dovrete sentirvi in colpa se li trascurerete un po’: vi ricaricherete di splendide energie. Amore: in coppia, è un buon martedì per dire sinceramente ciò che pensate. E troverete le parole giuste per non offendere il partner! Soli: aprite il cuore con chi vi corteggia e vi attrae! Sarete ripagati con gli interessi!