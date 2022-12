L’oroscopo del 29 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 29 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 29 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna nel vostro segno abbraccia Giove e la congiunzione annuncia una giornata fortunata. Potrebbero arrivare buone notizie, nuove opportunità o la sensazione che dietro ogni angolo sia nascosta qualche bella possibilità. Al contempo, è un ottimo momento per stabilire le priorità e rivedere progetti ed obbiettivi. Amore: in coppia, si profila una giornata piacevole: disposti ad ascoltare il partner che avrà mille piccole e dolcissime attenzioni! Soli: giornata favorevole ai nuovi incontri ma le persone non busseranno alla vostra posta. Dovete uscire, muovervi!

Oroscopo 29 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Potreste dover prendere delle decisioni difficili, avvertire un urgente bisogno di garantire stabilità alla vostra vita. Ma cosa c’è davvero dietro questa sensazione? E’ possibile che abbiate solo paura di questo desiderio di mettere tutto in discussione e ripartire da zero?… Oggi potreste trovare la risposta a questa domanda. Amore: in coppia, se state aspettano un rinnovamento, avrete una bella sorpresa. Il vostro fascino, il lato seducente, risveglieranno l’eros! Soli: non avrete timore a lanciarvi nella conquista di una persona ma per oggi, forse il tentativo andrà a vuoto…

Oroscopo 29 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La congiunzione Luna-Giove in Ariete indica un bel giovedì per spezzare il solito quotidiano ma soprattutto per lavorare a un progetto che sapete, vi regalerà il successo o vi farà guadagnare un riconoscimento. In generale, potete guardare al futuro con ottimismo: la fortuna è dalla vostra parte! Ma voi dovete metterci del vostro… Amore: in coppia, potreste prenotare o l’avete già fatto un viaggetto romantico. E tra le lenzuola, l’eros è bollente! Soli: un incontro darà un po’ di slancio alla vostra vita. E anche se non sarà vero amore, comunque vi sentirete al top! Cogliete l’attimo.

Oroscopo 29 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La congiunzione Luna-Giove in Ariete, indica che nel lavoro avete raggiunto una pietra miliare e se le cose stanno andando al meglio vorrete andare avanti. E’ un momento fondamentale in cui, ad esempio, potreste ottenere un successo, raggiungere un traguardo importante che vi garantirà un riconoscimento. Forse una promozione? Amore: in coppia, voglia di qualcosa di nuovo nel quotidiano e sorprenderete positivamente il partner, eliminando le abitudini di sempre! Soli: è ora di aprire il vostro cuore, siete finalmente pronti per incontrare nuove persone e vivere una storia d’amore!

Oroscopo 29 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Un problema che fino a oggi avete eluso, potrebbe essere risolto definitivamente. Sarà infatti più facile dipanare la matassa che l’ha causato. Al contempo, con la fortunata congiunzione Luna-Giove in Ariete potreste pianificare un viaggio oppure partire nei prossimi giorni o ancora avere una riuscita nella professione. Amore: in coppia, per toccare il vostro cuore il partner dovrà avere mille e più attenzioni. La buona notizia è che troverà il metodo giusto. Soli: la vita amorosa oggi non vi entusiasma ma evitate di lamentarvi con chi vi circonda: a volerlo siete voi!

Oroscopo 29 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La congiunzione Luna-Giove in Ariete indica che è il momento di chiudere definitivamente con il passato in modo che possiate davvero evolvere verso il futuro. E’ ora di mollare, dunque, tutto ciò che non ha più ragione di esistere nella vostra vita. Grazie ai passaggi astrali, sarete motivati e pronti a dare il via a un cambiamento! Amore: in coppia, è una giornata tranquilla, forse un po’ immersa nella routine ma sufficiente a favorire la pace nel cuore e la tranquillità in casa. Soli: con una persona vorrete approfondire la reciproca conoscenza. Sarà il primo di una lunga serie di incontri…

Oroscopo 29 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La congiunzione Luna-Giove in Ariete sul vostro segno ha un impatto notevole. Non è il momento di temere il futuro ma quello di farlo accadere. Ciò che intraprenderete in questa fase sarà determinante! Potrebbe anche arrivare una proposta di lavoro, forse si tratterà di entrare in società con una persona. Sarà comunque un rapporto positivo. Amore: in coppia, c’è grande complicità! Siete entrambi pronti per un cambiamento e dalle conversazioni potrebbero nascere progetti importanti. Soli: sarete tentati di esprimere chiaramente i sentimenti a chi vi attrae e fate bene! Non esitate.

Oroscopo 29 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La congiunzione Luna-Giove in Ariete vi dota di grande coraggio, quello giusto per impegnarvi a realizzare i vostri obbiettivi: lo sforzo che farete oggi avrà un impatto positivo sul prossimo futuro. Un atteggiamento fruttuoso anche se state iniziando un nuovo lavoro: avrete ampie possibilità di fare grandi progressi, grazie anche al vostro perfezionismo. Amore: in coppia, siete in modalità coccole e comfort. Con la dolce metà non sono previste turbolenze ma solo dolcezza! Soli: avete voglia di trovare un partner e sarete accontentati. Fate solo attenzione alle belle paroline dolci e ai profili falsi su Internet…

Oroscopo 29 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la congiunzione Luna-Giove in Ariete, per qualche motivo potreste trovarvi al centro della scena ed essere orgogliosi di voi stessi! Potrebbe, ad esempio, trattarsi di qualcosa che avete realizzato e che oggi vi mette sotto i riflettori. Al contempo, occhio agli acquisti: qualcosa potrebbe sembrare l’affare del secolo ma, prima di lanciarvi, assicuratevi che lo sia davvero. Amore: in coppia, sarebbe un peccato agire senza riflettere, l’impulsività oggi è una pessima consigliera. Evitate di essere aggressivi con la dolce metà. Soli: a meno che non sia necessario, non forzatevi ad avere incontri. Oggi non avrebbero una felice conclusione.

Oroscopo 29 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il Sole nel vostro segno vi spinge a superare i dubbi e a scoprire il vostro valore. Al contempo con la congiunzione Luna-Giove in Ariete siete ottimisti e pensate che potrebbero accadere splendide cose. Unica accortezza: se in casa c’è da prendere una decisione importante, ascoltate anche il parere di tutti i familiari. Amore: in coppia, Venere fa arrivare splendide emozioni: eros al top, una visione identica della vita e con la dolce metà trascorrerete parecchie ore sotto il piumone… Soli: incontro con una persona che vi amerà, sarà pronta a condividere le gioie e i dolori… In sua compagnia i vostri occhi brilleranno di felicità.

Oroscopo 29 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la congiunzione Luna-Giove in Ariete nel vostro settore della comunicazione, ciò che direte avrà un impatto positivo notevole. Se in programma c’è un incontro importante o volete convincere una persona, tutto andrà come da voi immaginato e capirete di aver impressionato favorevolmente i vostri interlocutori. Amore: in coppia, che vi succede? Siete in una fase romantica e partner non è abituato a vedervi così sentimentali. Ma funzionerà alla grande… Soli: la comunicazione è perfetta grazie al vostro tatto e al senso dell’umorismo. I pianeti facilitano i nuovi incontri e le nuove storie d’amore!

Oroscopo 29 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La congiunzione Luna-Giove in Ariete sosta nel vostro settore delle finanze. Visto che è un transito fortunato, potreste avere modo di far lievitare le entrate oppure ricevere la notizia che è stata accettata la richiesta di un prestito. Non è escluso, inoltre, che data la generosità odierna sarete pronti a fare un regalo a una persona cara. Amore: in coppia: i passaggi odierni vi offrono la possibilità di assaporare al massimo ogni momento in compagnia della dolce metà. Soli: l’amore è in agguato! E’ una giornata magica, in cui potreste fare il Grande Incontro! Le emozioni saranno come un fuoco d’artificio.