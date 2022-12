L’oroscopo del 30 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 30 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 30 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna nel vostro segno vi dota di una splendida forma – ideale per praticare esercizio fisico – ma al contempo rappresenta un invito a mettere al primo posto voi stessi, soprattutto se nel lavoro e nella vita privata avete impegnato una dose extra di energie. Prima, dunque, di pensare ai bisogni degli altri, sistemare le loro questioni, pensate a voi! Amore: in coppia, prestate attenzione alle critiche della dolce metà, che oggi sembra esigente. Cercate di appagare le sue aspettative e poi condividete momenti eccezionali. Serata bollente! Soli: sognate di incontrare la persona giusta, ma idealizzate così tanto questo incontro che rischiate di farvelo scappare. Aprite gli occhi sul presente!

Oroscopo 30 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Più sicuri di voi, spinti a dire cose che normalmente terreste dentro. Tenete presente, tuttavia, che questo atteggiamento potrebbe scatenare un’opposizione inaspettata da parte di alcune persone. Oggi avete il desiderio di mostrare agli altri di che pasta siete fatti, ma altri avranno da ridire. Infischiatevene, andate per la vostra strada. Amore: in coppia, il partner esprimerà i suoi desideri ma voi non ascolterete e imporrete il vostro ritmo. Non sembra sia l’atteggiamento giusto… Soli: una persona farà di tutto per corteggiarvi ma a voi sembrerà un’aggressione. L’allontanerete senza giri di parole e senza sentirvi in coppia.

Oroscopo 30 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Se avete bisogno di mettere in equilibrio il budget oppure dovete saldare un debito, è il momento di impegnarvi fermamente a risolvere il prima possibile questi problemi. Se negli ultimi mesi vi siete adagiati, avete trascinato la situazione, ora risolvere deve essere la vostra priorità. Una volta fatto, vi sarete tolti un peso non da poco. Amore: in coppia, è il momento di sistemare qualche problema e fare chiarezza mettendo le carte in tavola una volta per tutte… Esprimete il vostro punto di vista ma con calma… Soli: siete stufi di vivere incontri superficiali o storie effimere che non portano da nessuna parte. Il bisogno di stabilità vi farà cercare la felicità in modo diverso.

Oroscopo 30 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Concentrarvi sugli obiettivi professionali oggi vi regalerà un senso di benessere e stabilità. Con la Luna in Ariete se nel posto di lavoro prenderete l’iniziativa state pur certi che il boss o i superiori noteranno il vostro impegno! I prossimi giorni, inoltre, potrebbero essere fondamentali per l’ulteriore avanzamento di un progetto o di un piano personale. Amore: in coppia, con il partner uscirete dalla vostra zona di comfort e gusterete nuovamente il piacere di stare insieme. Soli: Urano accende la vostra curiosità e come ciliegina sulla torta sta preparando un incontro in un luogo insolito.

Oroscopo 30 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Se nel lavoro avete delle scadenze da rispettare nonché numerosi e faticosi impegni dovete chiedere una mano o delegare. Un aiuto da parte dei colleghi sarà utile ad alleviare la pressione. Prendete cura di voi stessi, seguite una dieta sana, riposate a sufficienza e sarete più produttivi. In fondo lo sapete, dunque perché non farlo? Amore: in coppia, incomprensioni e malintesi rischiano di scatenare delle tensioni. Anche se va detto, non litigherete apertamente. Soli: sarete attratti da una persona affascinante ma già dalla prima conversazione capirete che le rispettive personalità si scontrano. Non insisterete ma d’altra parte nemmeno l’altro/a…

Oroscopo 30 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna in Ariete rappresenta un’opportunità per raggiungere con determinazione i vostri obbiettivi. In ogni caso, impegnate le energie in modo mirato ed evitate di fare troppe cose contemporaneamente. Infine, visto che siete sempre spinti a dare agli altri e ad aiutarli in tutto, ora è il momento di essere un po’ egoisti, pensare alle vostre esigenze senza sentirvi in colpa. Amore: in coppia, la reciproca fiducia sembra essere svanita. Senza avere prove concrete entrambi dubitate della lealtà dell’altro/a. Eppure per capire se uno dei due mente, basterà guardarvi negli occhi. Soli: con una persona voi giocherete al gatto col topo… Ma non è detto sia la strategia migliore per conquistare.

Oroscopo 30 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la Luna in Ariete, una persona – lavoro o vita personale – vi sembrerà un po’ troppo impaziente o aggressiva nei vostri confronti. Evitate di cadere nella sua trappola e di partire in quarta anche voi. La cosa migliore è non replicare, girare i tacchi e uscire dalla stanza. Lasciate che affronti il problema per conto proprio. Amore: in coppia, fascino, seduzione, desiderio di piacere, tutte le vostre migliori qualità vi permettono di mantenere meravigliosa la relazione. La dolce metà non potrà resistervi. Soli: siete magnetici! Un incontro sarà da prendere in considerazione… Cercate solo di essere un po’ meno permalosi.

Oroscopo 30 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Fate leva sul pensiero positivo: oggi nel lavoro potrebbero esserci dei problemi. Ad esempio un progetto che non si sta concretizzando come da voi previsto o questioni fastidiose da risolvere. Due le opzioni : esplodere in stile Ariete prendendovela con chi vi circonda oppure – e sarebbe l’atteggiamento migliore – mantenere la calma e andare avanti. Amore: in coppia, il legame con il partner è sempre più forte ed è grazie al reciproco impegno. Oggi l’appuntamento è con l’amore! Soli: sfrutterete questa giornata per entrare in azione! Siete affascinanti e negli affari di cuore c’è uno splendido rinnovamento.

Oroscopo 30 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Nel lavoro, potrebbero proporvi degli accordi o contratti d’aiuto ad aumentare le entrate. E anche se non accadrà nel giro di pochi giorni, impegnarvi ora significa che prossimamente vi sentirete più sicuri finanziariamente e avere la possibilità di risparmiare e spendere. Per oggi, in ogni caso, evitate di fare acquisti anche online. Amore: in coppia, il partner chiede sempre di più e voi non sapete cosa rispondere. Troverete la soluzione proponendo la pianificazione di un bel viaggio. Soli: aperti a nuovi incontri, sarete notati per la gentilezza e la simpatia. Ma una persona potrebbe corteggiarvi in modo pressante e voi cambierete atteggiamento. Prenderete tempo…

Oroscopo 30 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Se qualcosa non va nell’equilibrio tra lavoro e vita privata, prendete il controllo della situazione. I transiti odierni potrebbero scatenare la vostra rabbia o frustrazione se qualcuno manderà all’aria il vostro programma. Anziché arrabbiarvi mettete le cose in chiaro e stabilite dei limiti così da garantirvi un buon equilibrio. Amore: in coppia, parlerete di progetti da concretizzare nel giro di poco tempo. In alcuni casi riguardano il dare nuovo slancio alla relazione. Soli: desiderate una maggiore stabilità emotiva ed è possibile che perderete la testa per una persona incontrata di recente.

Oroscopo 30 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

A volte vi è difficile assecondare le emozioni ma ora è il momento di ascoltarle. Se lo farete sarete più sicuri di quale dovrebbe essere la prossima mossa riguardo, ad esempio, un progetto o un affare oppure una negoziazione. Fidatevi dell’intuito e nessuno avrà dubbi che siete una forza da non sottovalutare. Fate dunque ciò che sentite sia necessario. Amore: in coppia, appagate i desideri della dolce metà ancor prima che li esprima! In ogni caso cercate di placare l’impazienza… Soli: fascino al top, avete le carte in regola per conquistare un cuore. Un incontro vi regalerà il sorriso e grande speranza nel futuro!

Oroscopo 30 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Lavorando in squadra otterrete molto di più che facendo tutto da soli. Potreste, infatti, pensare di non essere stati all’altezza della situazione e che avreste potuto fare meglio. Sul fronte finanze, forse state aspettando da tempo una somma e oggi sarete spinti ad agire. Prima di muovervi riflettete: sicuri che sia nel vostro interesse? Amore: in coppia, qualche nuvoletta aleggia sulla relazione, potreste trovarvi di fronte a una situazione inaspettata. Calma, cercate di trarre insegnamento dalle esperienze del passato. Soli: è tempo di bilanci. Mettete una pietra sopra a storie traballanti e siete pronti a voltare pagina.