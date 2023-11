L’oroscopo del 27 novembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 27 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. Oroscopo 27 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile) La Luna Piena in Gemelli annuncia una giornata parecchio movimentata: commissioni da sbrigare, scadenze da rispettare, la conclusione di un progetto o di uno studio… Fate ciò che potete ed eviterete lo stress. Le vibrazioni odierne sono inoltre un po’ confuse e non è il momento di intraprendere cose nuove o prendere decisioni: cercate dunque di mantenere un profilo basso, osservate ed elaborate. Infine, è del tutto possibile dare un giudizio sbagliato di persone e situazioni per cui meglio rimandare qualsiasi valutazione. Amore: in coppia, siete sempre molto innamorati della dolce metà ma chissà perché potrebbe al riguardo avere dei dubbi. Tuttavia riuscirete a convincerlo/a della vostra sincerità. Soli: determinati a conquistare l’anima gemella, prenderete l’iniziativa puntando sul vostro fascino! Oroscopo 27 novembre Toro (22 aprile-20 maggio) Il Plenilunio in Gemelli punta i riflettori sul vostro settore delle finanze e rischia di accentuare le vostre ansie legate al denaro o a una situazione in cui dovete difendervi o farvi rispettare. Il transito potrebbe coincidere con un pagamento inaspettato e dovrete negoziare o prendere nuovi accordi. In generale, vi offre la possibilità di sistemare e ottenere un controllo migliore delle finanze. Potreste essere tentati da un piano finanziario apparentemente interessante: andateci piano, evitate di lanciarvi poiché potrebbe rivelarsi un bidone. Amore: in coppia, la cosa migliore è non esacerbare le tensioni esistenti con il partner. Anche se la voglia di reagire è forte, siate prudenti e lasciate che le cose si sistemino. Soli: gli incontri potrebbero essere deludenti. Se non vi sentite in sintonia con qualcuno, prendete velocemente le distanze. Oroscopo 27 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno) La Luna Piena nel vostro segno vi rende impulsivi ma occhio ad agire sull’onda delle emozioni. Oltre al Plenilunio oggi c’è una dissonanza Mercurio-Nettuno: la chiarezza è latitante, le percezioni sono fortemente influenzate da ciò che volete vedere o avete paura di vedere. Per cui. che si tratti di una questione di tipo personale, di lavoro o finanziaria, visto che per oggi vi è difficile capire cosa è meglio per voi, non prendete decisioni importanti basando il giudizio sulle sole apparenze ma fate leva sulla razionalità. Amore: in coppia, come detto gli aspetti odierni vi rendono nervosi, irrequieti ma avete la possibilità di tenere sotto controllo le emozioni e riportare la calma. Soli: evitate di accettare più inviti nella stessa serata, creereste il caos!. A meno che vogliate solo riempire di nuovi numeri la rubrica telefonica…

Oroscopo 27 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna Piena in Gemelli sosta alle spalle del vostro segno: è una giornata in cui sarete spinti a rimanere dietro le quinte e a non farvi coinvolgere nei problemi degli altri. Desiderate un po’ di pace e tranquillità. Fareste bene a rallentare il ritmo, soprattutto se il corpo vi sta lanciando dei segnali di stress: non dovete ignorarli. Questo ciclo lunare rappresenta un’opportunità per riflettere sul modo in cui gestite il lavoro. C’è qualcosa che potete fare per alleviare lo stress e l’ansia scatenati dagli impegni? Amore: in coppia, il partner oggi potrebbe non rendere le cose facili, vi sarà difficile accettare la sua franchezza. Attenzione alla mancanza di diplomazia (vostra). Soli: se avete un flirt non è il momento di fare progetti per il futuro. Potrebbero emergere problemi di comunicazione. Oroscopo 27 novembre Leone (23 luglio-23 agosto) Il Plenilunio in Gemelli e il Sole in Sagittario fanno brillare la vostra immagine e accentuano il lato positivo e ottimista del vostro segno. Il rischio è che queste vibrazioni vi spingano ad agire in modo un po’ autoritario, pensare persino di essere una spanna sopra altri altri. Se nel lavoro o nella vita sociale, volete evitare discussioni, fate attenzione a dire alcune vostre verità. Cercate di tenere conto della sensibilità di chi avete di fronte. Amore: in coppia, le risate insieme al partner equivalgono a dichiarazioni d’amore! Darete nuovo slancio alla relazione con progetti per un futuro pieno di promesse. Soli: con una persona, fin dalle prime parole, anche se sembreranno insignificanti, sentirete tra voi un’energia potente, quella dell’amore!

Oroscopo 27 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna Piena in Gemelli è in dissonanza con altri pianeti ed è possibile che durante una discussione vi arrabbierete parecchio. Solitamente mantenete un atteggiamento calmo ma oggi avrete difficoltà a controllare le emozioni. Lavoro o vita personale la questione che vi farà arrabbiare potrebbe riguardare una decisione da prendere o che è stata presa senza ascoltare il vostro parere. Su un altro piano: potreste rendervi conto che non ha senso portare avanti un obbiettivo, un progetto o un’ambizione. Amore: in coppia, se di recente ci sono state delle tensioni con il partner, non ultimo a causa di alcune questioni familiari o riguardanti la casa, oggi potrebbero sfociare in una lite. Calma… Soli: occhio alle illusioni: prima di concedere la vostra fiducia cercate di capire chi avete di fronte, potrebbe trattarsi di un venditore di fumo.

Oroscopo 27 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) La Luna Piena in Gemelli accende il bisogno di maggiore libertà, spontaneità e di vivere nuove esperienze. Può essere il momento ideale per completare un progetto o comunque di dare il via a qualcosa di completamente diverso. Tuttavia, oggi è presente la dissonanza Mercurio-Nettuno: rischiate di allontanarvi dalla realtà, di indorare alcune situazioni che invece dovrebbero essere prese seriamente. Se dovete prendere delle decisioni ma vi sentite confusi fate appello al buon senso. Amore: in coppia, la capacità di tenere sotto controllo le emozioni, funzionerà! Cogliete l’occasione per rendere la giornata il più affascinante possibile. I vostri sforzi saranno premiati. Soli: avete aspettative alte, forse eccessive, e per questo rischiate qualche delusione di troppo.

Oroscopo 27 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna Piena in Gemelli, per quanto riguarda le spese, rappresenta un invito alla cautela. Evitate acquisti impulsivi – in particolare se sono importanti – ma al contrario, prima di aprire il portafoglio, valutate con calma i pro e i contro. Saldate eventualmente qualche debito o se di devono una somma è il momento di pretenderla. Gli aspetti odierni parlano anche di emozioni: eliminate eventuali sensi di colpa per dimenticanze o errori commessi in passato. Infine, cercate di eliminare una cattiva abitudine che ha un impatto sulla salute. Amore: in coppia, se eviterete di smuovere le acque sarà una giornata meravigliosa! Se al contrario, iniziate a criticare tutto rischiate di guastare una bella atmosfera. Soli: moltiplicando i contatti si aprono nuove porte. Oggi tutto è possibile, dovete solo crederci! In programma c’è un cambiamento.

Oroscopo 27 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La dissonanza di Sole e Marte nel vostro segno alla Luna Piena in Gemelli, vi rende molto impulsivi e fareste bene a riflettere prima di agire o prendere qualsiasi decisione. Al contempo oggi c’è anche una dissonanza Mercurio-Nettuno che crea confusione: fate attenzione agli errori di lettura o scrittura, rileggete attentamente e occhio alle illusioni. Potreste inoltre provare delusione per l’atteggiamento di una persona e sarete pronti a esprimere il vostro disappunto. Per oggi è meglio tacere. Amore: in coppia, cercate di essere più tolleranti e guardare la situazione con maggiore lucidità. Alcune cose vanno ignorate… Soli: voglia di riflettere sulla vostra vita amorosa. Una pausa per fare il punto della situazione vi farà un gran bene.

Oroscopo 27 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con il Plenilunio in Gemelli potreste essere sovraccarichi di lavoro e di responsabilità per cui rallentate il ritmo e quando necessario, bando all’orgoglio e chiedete una mano. Evitate in ogni caso che subentri un po’ di frustrazione se gli altri presi dai loro impegni non saranno in grado di aiutarvi. In generale, quotidianamente, cercate di trovare il tempo per praticare esercizio fisico, seguite una dieta sana: aumenteranno la resistenza e affronterete il programma della giornata in modo ancora più efficiente. Amore: in coppia, qualche incomprensione su progetti importanti ma né voi né il partner vorrete scendere a compromessi. Riflettete: ci saranno sicuramente delle soluzioni. Soli: incontrerete una persona molto affascinante ma scoprirete, ad esempio, che è appena divorziata e ha un figlio…Vi sembreranno ostacoli insormontabili.

Oroscopo 27 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna Piena in Gemelli per il vostro segno è un transito eccellente: se siete sul punto di prendere una decisione riguardo ad un progetto a cui dare il via o, al contrario, pensate che forse sarebbe meglio rinunciare, il transito vi permetterà di avere grande chiarezza mentale. Saprete cosa fare! Tuttavia, oggi è presente anche la dissonanza Mercurio-Nettuno: evitate di farvi influenzare dai consigli di altre persone poiché, seppure in buona fede, potrebbero non essere nel vostro interesse. Amore: in coppia, difficile stabilire chi sia più innamorato, se voi o la dolce metà. Oggi c’è un’atmosfera passionale, euforica e romantica… Soli: in programma c’è una nuova storia: darete il massimo! Non c’è da stupirsi se l’altro/a perderà completamente la testa.

Oroscopo 27 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna Piena in Gemelli scatena emozioni forti e la vita vi sembrerà un po’ caotica soprattutto perché al contempo c’è la dissonanza Mercurio-Nettuno. Questa lunazione può stimolare un improvviso bisogno di riorganizzare le vostre priorità, la necessità di trovare un equilibrio tra il lavoro e la vita privata. Fate inoltre attenzione: le distrazioni potrebbero comportare problemi e controllare è fondamentale. E’ una giornata insidiosa, in cui qualcuno potrebbe anche mentirvi: evitate di credere a ciò che vi dicono. Amore: in coppia, un po’ di irritazione crea delle tensioni. Metterete in discussione certe decisioni prese dal partner: è giornata di dubbi e di regolamenti di conti. Soli: è tempo di lavorare sulla sicurezza in voi stessi. Metteteci un po’ di buona volontà e rimanete fedeli ai vostri principi.