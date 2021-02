Oroscopo 28 febbraio 2021: previsioni oggi oroscopo del giorno 28 febbraio e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo di domenica 28 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Cancro (prendere il toro per le corna) e Scorpione (chiedere dei consigli).

Oroscopo del 28 febbraio, gli astri dicono al Cancro che deve prendere il toro per le corna e allo Scorpione che farà bene a chiedere consigli riguardo a un progetto.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 28 febbraio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): prendere il toro per le corna

Oroscopo Cancro 28 febbraio: umore

Se chi vi circonda vi fa delle richieste eccessive è evidente che potreste sentirvi sotto pressione. Gli aspetti della Luna con Marte e Plutone indicano di prendere il toro per le corna: ad esempio parlare e dire agli altri il vostro stato d’animo. Se avete già altre responsabilità non è proprio il caso di aggiungerne altre.

Parlate in modo diretto, dite cosa provate – senza essere aggressivi – e mettete dei limiti. E’ il momento di intervenire! Le vostre emozioni non contano meno di quelle degli altri.

Oroscopo Cancro 28 febbraio 2021: come va l’amore?

In coppia: passione al top, proverete la stessa intensità dei primi incontri. E un pizzico di gelosia metterà pepe nella giornata.

Soli: con la gentilezza attirerete una persona sensibile e fedele. Sarà un incontro magnetico, anzi magico.

Oroscopo 28 febbraio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): passi avanti nella carriera

Oroscopo Scorpione 28 febbraio: umore

Anche se vi sentite pronti ad andare avanti con un progetto, avete le idee ben chiare, potrebbe valere la pena fermarvi e chiedere altri pareri. Un consiglio giusto e mirato, potrebbe evitare molte ore di tentativi ed errori. Non chiedete solo a una persona ma cercate di ottenere più opinioni diverse possibili fidandovi dell’istinto.

Se state per intraprendere qualcosa che potrebbe avere un notevole impatto sulla vostra vita seguite questa strada. In serata, con la Luna in Bilancia, concedetevi di rallentare il ritmo.

Oroscopo Scorpione 28 febbraio: amore

In coppia: nonostante alcuni e bassi che tolgono equilibrio al quotidiano oggi troverete un accordo.

Soli: molto indipendenti, potreste avere difficoltà a incontrare l’amore. Una persona vi aiuterà a vedere più chiaro.

Oroscopo 28 febbraio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): far colpo su una persona

Oroscopo Pesci 28 febbraio: umore

La Luna in Vergine sosta nel vostro settore delle relazioni, vorrete introdurre più armonia ed equilibrio nella vostra vita. Se volete davvero far colpo su una persona, parliamo di amicizia, optate per conversazione sincera che aiuterà a stringere il rapporto.

Essere intelligenti e simpatici è sempre un atteggiamento vincente ma un approccio comprensivo spingerà l’altro/a ad approfondire la conoscenza. Il giusto equilibrio tra l’essere amici divertenti e al contempo attenti, può funzionare sicuramente meglio.

Oroscopo Pesci 28 febbraio: amore

In coppia: è una buona giornata per mettere ordine nella relazione ed eventualmente trovare un compromesso.

Soli: avete le carte in regola per conquistare un cuore. Per oggi, non vi resta che studiare la strategia giusta.

Per tutti gli altri segni clicca qui.