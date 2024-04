L’oroscopo del 21 aprile segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 21 aprile per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il solo pensiero di dover dare il via a una lite con un amico a causa di opinioni diverse espresse nei giorni passati, oggi potrebbe mettervi di malumore ma evitare la situazione non la farà scomparire. Con la dissonanza Sole-Plutone potrebbero emergere dei problemi con un amico ma tenete presente che un disaccordo non è la fine del mondo. Semmai il contrario: potrebbe segnare infatti l’inizio di un nuovo capitolo. Accettare le diversità potrebbe avvicinarvi. Amore: in coppia, sapete bene quale cammino percorrere con il partner, insieme procedete con grande sicurezza. Soli: potreste voler conquistare una persona ma potrebbe trovarsi in una situazione complicata. Lasciate che prenda tempo.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Il vostro è un segno Fisso, per cui vi è difficile, nel lavoro o nella vita personale accettare punti di vista, mentalità o modalità di esecuzione diversi. La dissonanza odierna Sole-Plutone a voi chiede di essere aperti al nuovo, fare dei piccoli cambiamenti, di essere meno rigidi, anche se ciò comporterà necessariamente un modo di pensare diverso. Noterete che vi sentirete meglio e non ultimo, anche meno annoiati dalla solita routine, dunque dovete provarci. Amore: in coppia, accantonate, se ci sono, motivi di discordia e sfruttate la complicità che vi unisce! Soli: è possibile che ci sia uno scambio di messaggi o una conversazione con una persona che vi attrae i cui valori e interessi sono identici ai vostri.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La dissonanza Sole-Plutone odierna al vostro segno annuncia un possibile conflitto interiore: potreste chiedervi se valga o meno la pena di affrontare una persona e discutere oppure prendere semplicemente le distanze. Se avete intenzione di inasprire la situazione, allora andate avanti. Tuttavia, evitando di parlare di argomenti spinosi, nel giro di un giorno sarete in grado di avere una conversazione pacata. Senza eccessiva tensione troverete un compromesso. Amore: in coppia, potete dissuadere il partner ma nel caso non abbiate le stesse esigenze dovrete fare qualche concessione. Soli: flirtate, ma avete veramente voglia di una storia seria? Tenete presente che pensare al passato non cambierà nulla.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

È il momento di ottenere grandi risultati e sembra che siate determinati a fare dei passi avanti. Potrebbero esserci delle sfide associate a un obiettivo da raggiungere ma saprete come aggirarle. Le aspettative sono alte ma voi siete più che all’altezza! Su un altro piano: la dissonanza Sole-Plutone odierna, indica che se riguardo a una questione, una persona ha un atteggiamento prepotente, dovete mantenere ferma la vostra posizione, non mollare di un centimetro. Amore: in coppia: le abitudini sono diventate pesanti, vi sembra di non avere tempo per voi? Parlatene sinceramente con il partner. Soli: prima di contattare un/a ex pensateci. Guardatevi invece intorno, c’è una persona più adatta a voi.

Leone (23 luglio-23 agosto)

A causa di un problema complicato da risolvere potreste essere preoccupati, sentirvi sotto stress e ciò avere un impatto sul vostro corpo. Con la dissonanza Sole-Plutone, oggi potreste toccarlo con mano, probabilmente vi sentirete poco in forma. Anziché aumentare il livello di stress con l’ansia, fate qualcosa che sia d’aiuto a rilassarvi. Ad esempio, un massaggio per distendere i muscoli contratti oppure una piacevole passeggiata nel verde o, ancora, dedicatevi a un hobby. Amore: in coppia, ciò che desiderate oggi è vivere dei momenti d’amore di pura semplicità tra le braccia del partner. Soli: se siete in cerca dell’amore, guardatevi intorno: ovunque potrebbe nascondersi l’altra metà della mela.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

La dissonanza Sole-Plutone potrebbe accendere il desiderio di cambiare qualcosa nel vostro quotidiano, di vivere con più gioia, eliminare il “vecchio” per far posto ad avventure entusiasmanti. Se ultimamente ci sono stati alcuni problemi, preoccupazioni che hanno scatenato inquietudine, potreste aver voglia di praticare quelle attività – ad esempio un hobby che vi appassiona – che vi facciano sentire vivi. In ogni caso, evitate di agitarvi per dettagli di poco conto. Amore: in coppia, vorreste uscire, fare qualcosa di diverso ma il partner potrebbe pensarla in modo opposto. La dolcezza placherà le tensioni. Soli: agli altri fate pensare che siete quasi inavvicinabili. Ma oggi siete più aperti e moltiplicherete gli incontri!

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La dissonanza Sole-Plutone scatena emozioni forti riguardo a una situazione personale o di lavoro bloccata. Potreste parlarne con una persona che vi dirà parole rassicuranti e consolatorie, mentre un’altra sarà più diretta. E’ evidente che vi farà più piacere la dimostrazione di empatia, tuttavia potrebbe non spingervi all’azione. Può essere emotivamente difficile ascoltare le parole sincere ma avranno il potere di spronarvi, dare quella forza di cui avete bisogno. Amore: in coppia, una critica del partner non deve diventare un dramma. Ricordate che nessuno è perfetto. Soli: fare paragoni tra chi vi corteggia e un/a ex non porterà a nulla. Dite a voi stessi che il nuovo è sicuramente migliore!

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la dissonanza Sole-Plutone, una situazione complicata con una persona, oggi potrebbe arrivare al culmine. Il che potrebbe comportare una discussione accesa, avrete la sensazione che non sia possibile trovare soluzione immediata. Tuttavia, facendo un passo indietro e guardando con distacco la questione, toccherete con mano che le emozioni forti tenderanno a diminuire e ciò vi consentirà di prendere una decisione più razionale che funzioni per entrambi. Amore: in coppia, una contrarietà di tipo domestico potrebbe incidere sul vostro umore e sulla relazione. Vi concentrerete solo alla questione trascurando il partner. Soli: accettatevi così come siete: la prima persona da conquistare siete voi!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ una domenica un po’ complicata: avere pienamente fiducia in voi stessi, nel vostro potere non è un compito facile e tanto meno credere pienamente nel vostro talento e mostrarlo senza timore. L’odierna dissonanza Sole-Plutone indica che dovete esaminare i vostri obbiettivi e capire quali vale la pena di perseguire e quali, invece, accantonare poiché non sono rilevanti. Concentratevi su come ottenere il massimo da voi stessi! Volendo, potete parlarne con un amico. Amore: in coppia, a relazione è una priorità, vi prenderete cura del partner, vivrete intensamente ogni momento passato insieme. Soli: a presentarvi una persona oggi potrebbero essere gli amici cari: proverete entrambi emozioni forti.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la dissonanza Sole-Plutone oggi potreste prendere di traverso le parole di un amico o di un familiare. La vostra sensazione sarà quella che ce l’abbia con voi ma in realtà forse è intenzionato a offrire un semplice consiglio per migliorare una situazione e non a criticare. Cercate di non prendere tutto sul personale e offendervi. Seguire il suo consiglio oltretutto potrebbe funzionare. Pensateci. Il transito, rappresenta infine un invito a eliminare abitudini malsane. Amore: in coppia, è una domenica in cui siete in sintonia con voi stessi e il partner. Nella relazione circola leggerezza. Soli: sperate di incontrare l’amore e Cupido può scoccare la freccia all’improvviso! In ogni caso evitate di controllare tutto e tutti.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la dissonanza Sole-Plutone (quest’ultimo nel vostro segno) vi state mettendo sotto pressione per realizzare quanto avete in mente, premete l’acceleratore con il rischio di sprecare inutilmente le energie. Cercate di cambiare cambiare atteggiamento. Sicuramente c’è un modo più semplice, meno stressante e facendo un passo indietro, riflettendo con calma potreste individuarlo. Stilare una lista delle priorità vi metterà in grado di mollare quelle attività che alla fine rappresentano solo una gran perdita di tempo e di energie. Amore: in coppia, i passaggi odierni vi rendono brontoloni/e. Evitate discussioni. Soli: attratti da un flirt passionale ma pericoloso. Valutate se il gioco vale la candela.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ una giornata in cui potreste chiedervi se stia nascendo una relazione d’amicizia o di lavoro ma anziché avere troppe aspettative la cosa migliore sarebbe quella di guardare la situazione in modo realistico. Anche se desiderate affrettare le cose, dovete invece rallentare il ritmo. Forzare qualcosa non funziona mai dunque è meglio lasciare che segua il corso naturale. E ciò è particolarmente vero per quanto riguarda questioni profonde o importanti. Amore: in coppia, la relazione vi sembra meno complicata e più semplice, con maggiore complicità: soffia un vento di rinnovamento. Soli: lanciatevi pure nella ricerca dell’anima gemella: è una giornata ideale per trovare la felicità a due che sognate!