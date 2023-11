L’oroscopo del 28 novembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 28 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. Oroscopo 28 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile) Potreste esaminare ripetutamente un’idea o un’opportunità ed essere incerti sul da farsi. Il consiglio astrale odierno è quello di evitare di prendere decisioni importanti. Riflettete e dormiteci su a meno che qualcuno non abbia bisogno a buon diritto di una risposta entro la fine della giornata, lasciate che aspetti. E se state per firmare un contratto o dare il via a una società con una o più persone, concedetevi il tempo necessario per controllare la loro attendibilità. Amore: in coppia, non è necessario forzare il dialogo, con la dolce metà vi capite perfettamente. C’è inoltre una speciale affinità per i giochi sensuali: rivivrete belle emozioni. Soli: negli affari di cuore, siete in grado di percepire al volo i pensieri degli altri. Ciò vi permette di capire se l’altro/a è interessato/a. Non esitate a dare il via a una relazione romantica. Oroscopo 28 novembre Toro (22 aprile-20 maggio) Se oggi riguardo a un fatto o a una questione sarete convinti di avere ragione, fino a che punto sarete disposti ad arrivare? È ammirevole difendere la vostra posizione, ma dovreste evitare di entrare in una lotta di potere. Una persona potrebbe nascondere qualcosa e non potrete permettervi di perdere terreno nei suoi confronti, anche se lo guadagna imbrogliando. Rifiutate di scendere al suo livello, E’ una “battaglia” che non vale la pena di essere combattuta. Amore: in coppia, dicendo al partner il contrario di quello che pensate sarà difficile seguirvi. Tendete a sostenere un atteggiamento e difficilmente lo rispettate: per fortuna si tratta di una sola giornata… Soli: il vostro cuore oscilla tra due persone che frequentate contemporaneamente? È un’arma a doppio taglio. E una delle due potrebbe scoprire il vostro gioco ambiguo! Oroscopo 28 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno) La Luna nel vostro segno vi dota delle energie necessarie per affrontare un progetto che avete rimandato. Procedete senza preoccuparvi se lo state gestendo nel modo più efficiente possibile. E’ più importante dare il via anziché portarlo a termine. Una volta iniziato potrete tornare indietro e modificare tutto ciò che non è del tutto “perfetto”. Stabilite un orario per lavorarci e concedetevi delle piccole pause come ricompensa per ogni tappa che completate. Amore: in coppia, con il partner parlerete di progetti a due che vi permetteranno di proiettarvi nel futuro in modo ottimista. L’armonia sarà praticamente perfetta. Soli: incontro con una persona che vi colpirà in modo particolare e con cui avrete conversazioni interessanti. Andate avanti, la situazione potrebbe sfociare in una bella relazione.

Oroscopo 28 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Potrebbero essere molte le persone che oggi si rivolgeranno a voi per chiedere un consiglio o sfogarsi ma a meno che non abbiate impegni di lavoro di alcun tipo, dovrete mettere dei limiti. Iniziate a escludere gli amici che sembrano vivere un dramma dopo l’altro – esagerando – e seguite l’intuito se vi dice che qualcuno ha davvero bisogno del vostro aiuto, e ascoltate. Dopodiché chiedete cos’è che può fare per risolvere il problema in modo autonomo. Amore: in coppia, un piccolo momento di crisi potrebbe ritardare i progetti con il partner. State tranquilli, è un fatto solo temporaneo, risolverete tutto più facilmente e velocemente di quanto pensate. Soli: nonostante qualche delusione vedete il vostro futuro romantico in modo positivo. Avete una visione più chiara di ciò che vi si addice emotivamente. Potete voltare pagina. Oroscopo 28 novembre Leone (23 luglio-23 agosto) Potreste fare a meno di inutili distrazioni ma avrete comunque difficoltà a concentrarvi sui compiti da svolgere. La tentazione di coinvolgervi nelle conversazioni con gli amici o di interagire sui social media, sebbene piacevole, potrebbe far passare in secondo piano qualcosa di importante e persino non portarla proprio a termine. Focalizzate invece l’attenzione e se avete bisogno di una mano, in questo caso chiedete: la risposta sarà affermativa. Amore: in coppia, alcune conversazioni scalderanno il cuore. Le vostre richieste di affetto sono appagate. E’ l’atmosfera ideale per i riavvicinamenti, le riconciliazioni. Soli: è il momento di uscire, essere meno riservati e andare alla ricerca dell’anima gemella. Grazie al fascino, al magnetismo, non passerete inosservati e farete centro nel cuore di chi vi attrae!

Oroscopo 28 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ una giornata in cui sarete pronti a gestire parecchi impegni di lavoro contemporaneamente ma sarete più efficienti e otterrete risultati migliori pianificando una cosa alla volta. Impegnando le energie in mille direzioni potreste commettere qualche errore o sfuggirvi qualcosa di importante, rischiando di compromettere tutto il vostro lavoro. Occhio infine a credere ad alcune promesse di una persona poiché non verranno mantenute. Amore: in coppia, l’atmosfera è bollente, con il partner trascorrerete splendidi momenti di intimità e complicità. Non è escluso che deciderete di praticare insieme un hobby o un’attività, il che vi permetterà di uscire dalla routine. Soli: vi garantite una serie di flirt, di appuntamenti mordi e fuggi. Ma siete sicuri che appagherà il vostro desiderio di amare ed essere amati?

Oroscopo 28 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) Vorreste chiarire una questione ma esitate e continuate a tacere? In questo caso dovete invece parlare senza girarci intorno poiché tacendo la situazione potrebbe solo peggiorare. Anche se temete di offendere una persona, volete evitare che si senta a disagio è comunque meglio dire con sincerità cosa pensate. Avrà importanza il modo in cui lo farete- Dovete esprimere le vostre emozioni anche se all’altro non farà piacere ascoltare le vostre parole. Amore: in coppia, potreste essere molto ricettivi ai segnali di attenzione che una persona vicina, ma che non è il partner, potrebbe lanciarvi… Fate molta attenzione, riflettete poiché rischiate di superare il confine. Soli: in mente avete una sola cosa: divertirvi, evadere, flirtare senza impegno. Non vi resta che uscire e assecondare questo desiderio.

Oroscopo 28 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Belle energie e buonumore vi garantiscono un’ottima giornata. Non permetterete alle piccole contrarietà di rovinare questo martedì! Sul posto di lavoro il silenzio non sarà il vostro punto forte e con il boss o un superiore potreste fare qualche osservazione un po’ pungente. Ma ciò non andrà a vostro svantaggio, anzi esattamente il contrario. Alcune richieste rimaste lettera morta, grazie al vostro intervento avranno finalmente una risposta positiva e otterrete ciò che desideravate! Amore: in coppia, avete intenzione di introdurre nella relazione un po’ di fantasia e le idee non vi mancheranno davvero. Il partner vi seguirà a occhi chiusi! Soli: più motivati che mai, vivete a cento km all’ora come se davanti a voi non aveste abbastanza tempo eppure un nuovo incontro romantico rallenterà il vostro ritmo serrato…

Oroscopo 28 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Nel lavoro, il boss o i superiori vi osserveranno con attenzione dunque è tempo di giocare le vostre carte e dare il meglio. State pur certi che sarete notati e li impressionerete favorevolmente. In ogni caso, evitate di peccare di presunzione e dare per scontata la loro approvazione Controllate i vostri compiti due volte, per ogni evenienza, e assicuratevi di aver portato tutto a termine in modo perfetto. I rapporti con queste persone sono buoni ma ora potete assicurarvi che diventino migliori. Amore: in coppia, dedicate più attenzioni al partner anche se ciò significherà rimandare un appuntamento con qualcuno: se è un vero amico capirà. Soli: qualche battuta spensierata e al contempo seducente vi permetterà di conquistare la persona che vi attrae. In ogni caso, evitate promesse che sapete di non poter mantenere.

Oroscopo 28 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Che si tratti di amici o familiari, a volte consigli – spesso non richiesti – che offrono possono essere completamente sbagliati e questa è la situazione in cui oggi potreste trovarvi. Se ritenete sia giusto muovervi in un certo modo, fatelo poiché è probabile che otterrete risultati e soluzioni solidi, al contrario dei consigli che – pur molto interessanti – vi metterebbero fuori strada, vi allontanerebbero dall’obbiettivo che avete intenzione di raggiungere. Amore: in coppia, oggi con il partner mostrerete fermezza, non mollerete di un centimetro e non accetterete alcun compromesso. Ma se volete davvero qualcosa, provate invece con la dolcezza… Soli: che si tratti di amore o amicizia, le relazioni sono dinamiche ma questi incontri sono molto costruttivi e porteranno a risultati concreti che vi appagheranno.

Oroscopo 28 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Marte in Sagittario accentua il desiderio di raggiungere uno dei vostri obiettivi o di realizzare una delle vostre speranze. Tra oggi e domani, finirà l’attesa e potreste concretizzare ciò che avete a cuore. In generale è una bella giornata, potrebbe arrivare una proposta di lavoro o avere notizie da una persona con cui siete sul punto di concludere un affare e fissare un prossimo incontro. Amore: in coppia, la routine vi rende consapevoli delle qualità e al contempo dei difetti del partner. Non dimenticate che in una relazione la chiave per la stabilità è soprattutto un buon dialogo. Parlate con il partner sinceramente – e con calma – di ciò che vi infastidisce. Soli: negli affari di cuore è calma piatta. Il che non significa che nei prossimi giorni non avrete incontri romantici. Mantenete alto l’ottimismo, l’amore arriverà!

Oroscopo 28 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Ipersensibili, oggi siete come spugne e assorbite le vibrazioni di chi vi circonda. Fate dunque attenzione a dire “sì” alle richieste d’aiuto o a persone negative che senza rendervene conto esaurirebbero le vostre batterie energetiche. Evitate di frequentare ambienti con persone chiassose e fate del vostro meglio per rimanere in posti tranquilli e non impegnatevi in qualcosa che sembra troppo bella per essere vera. Non fidatevi delle apparenze. Amore: in coppia, la mancanza di sicurezza in voi stessi rischia di rendervi più dipendenti dal partner che non capirà le vostre reazioni. Meglio invece dare il via a un dialogo sincero. Soli: un po’ confusi, dubitate del vostro potere di seduzione e vi crogiolate nell’autocommiserazione. Rilassatevi e pensate invece in modo positivo alle cose che vi piacerebbe sperimentare.