L’oroscopo del 1 gennaio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 1 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 1 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Buon Anno! Fino a maggio, Giove sosterà nel vostro segno: punta i riflettori su una trasformazione, uno sviluppo di lavoro e personale, raccoglierete i frutti del vostro impegno. In seguito, il 16 maggio, il pianeta della fortuna entrerà in Toro, nel vostro settore delle finanze: in programma potrebbe esserci l’acquisto di un immobile o maggiori entrate di denaro! Amore: in coppia, grande tenerezza e sincerità, oggi vi prometterete amore eterno e in mente avrete una miriade di progetti! Soli: il vostro desiderio per il 2023? Trovare l’amore, ovviamente… Ma oggi vi concederete una giornata per ricaricare le batterie.

Oroscopo 1 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

Buon Anno! Il 2023 si apre con la Luna nel vostro segno ed è la giornata perfetta per lasciare alle spalle il passato e guardare al futuro! Dovete credere in voi stessi, avere fiducia nelle scelte e decisioni: dal 16 maggio Giove nel vostro segno vi ricompenserà per tutte le rinunce e difficoltà che avete affrontato negli ultimi anni! Avanti tutta. Amore: in coppia: l’amore splende e rende entrambi più forti. Insieme rafforzate la reciproca sicurezza e l’autostima. Eros al top! Soli: c’è aria di grande passione. Fatevi belli, uscite poiché immancabilmente incontrerete una persona.

Oroscopo 1 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Buon Anno! Nel 2023 potreste credere che tutto sia possibile, in particolare quando si tratterà di realizzare un obiettivo o un’ambizione. Ma, come tutti, avete dei limiti dunque è meglio non puntare troppo in alto. Pianificando con razionalità e le idee chiare su ciò che sperate di ottenere, avrete maggiori possibilità di realizzarlo! Amore: in coppia: siete molto attaccati l’uno all’altra ma a volte avete punti di vista diversi. Ma la relazione va bene ed è già un successo… Soli: un incontro casuale potrebbe regalarvi grande gioia. Prima di partire in quarta, accertatevi che la persona sia libera.

Oroscopo 1 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Buon anno! Ora che il 2023 è ufficialmente iniziato, dovreste liberarvi di rapporti, obblighi o accordi di lavoro che hanno fatto il loro tempo, che ritenete siano ormai inutili o improduttivi. Qualcosa o qualcuno potrebbe ispirarvi ad andare avanti su un obiettivo, un sogno o un piano personale e vi renderete conto che sono fattibili! Amore: in coppia, nella relazione stanno accadendo milioni di cose, con il partner vi trovate in un vortice. L’occhio del ciclone, ricordate, è il posto più tranquillo. Avete tutto sotto controllo. Soli: potrebbe tornare un ex e sembra abbia intenzioni sincere. Se deciderete di riprendere la storia, il risultato dipenderà solo da voi.

Oroscopo 1 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)

Buon Anno! Già dall’inizio del 2023 vi renderete conto che per avere successo avete bisogno di altre persone. Fare tutto da soli non è il modo giusto per procedere. Ricordate dunque che l’unione fa la forza. Più in generale avete le carte in regola per riuscire in tutto ciò che intraprenderete. Fino a maggio, Giove in Ariete, sarà al vostro fianco! Amore: in coppia: avete intenzione di vivere esperienze insolite ma prima accertatevi che il partner sia d’accordo. Soli: con il fascino che avete, è la giornata giusta per conquistare. I pianeti vi garantiscono il successo.

Oroscopo 1 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Buon Anno! Nel 2023 non dovrete mai dubitare delle vostre qualità, competenze e capacità: vietato rimanere dietro le quinte! Quando, il 16 maggio, Giove entrerà in Toro aprirà un periodo fortunato, di gratificazioni grazie anche al vostro impegno. Tenete presente che avrete le energie e la determinazione per realizzare qualunque cosa vi venga in mente! Amore: in coppia, con la Luna in Toro, qualsiasi eventuale contrarietà è destinata a scomparire. Ma non solo, è una bella giornata per fare progetti a due. Soli: grande fascino, oggi siete pronti a dare il via a una storia per sempre oppure per una sola sera…

Oroscopo 1 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Buon Anno! Aprite il 2023 con le energie giuste per esaminare le questioni domestiche e familiari e studiare nuove strategie per migliorare la situazione. Fino a maggio Giove in Ariete potrebbe far arrivare nuove collaborazioni, accordi, incontri interessanti e in seguito raccoglierete i frutti, anche in termini di guadagni, di quanto avete seminato. Amore: in coppia, volete un piccolo cambio di ritmo ma non sapete se accelerare o rallentare le cose. Per ora, non prendete decisioni. Soli: non aspettatevi il grande amore ma avrete comunque la possibilità di vivere piacevoli flirt. Aprite gli occhi e il cuore.

Oroscopo 1 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Buon Anno! Da questo momento e fino a maggio, il lavoro sarà al centro della scena, forse perché sarete in grado di imporre i vostri metodi, oppure trasformerete positivamente alcune dinamiche nelle relazioni. Dal 16 maggio, Giove entrerà in Toro e potreste entrare in società con una persona o firmare un buon contratto. Amore: in coppia, la relazione procede alla grande, anche perché aggiungerete un pizzico di fantasia nell’eros che rende tutto più vivace… Soli: persone che vi corteggiano, lanciano inviti, chiedono un appuntamento: farà bene al vostro ego ma non aspettatevi il grande amore.

Oroscopo 1 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Buon Anno! Cercate di ritagliare del tempo per delineare gli obiettivi finanziari da raggiungere nel 2023. La creatività, la voglia di intraprendere, sono esaltate da Giove: è un anno ricco di nuovi progetti e incontri. In ogni caso, fate una selezione tra le persone che vi stanno accanto e non prosciugano le vostre energie. Eliminate le altre… Amore: in coppia, splendida domenica, parlerete di un progetto a due o del futuro. Volete smuovere le acque e lo direte alla dolce metà. Non chiedete l’impossibile. Soli: potreste incontrare un persona e dire addio alla solitudine: vi innamorerete! Un 1 gennaio che non dimenticherete!

Oroscopo 1 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Buon Anno! Nel 2023, forse nei primi tre mesi potreste avere delle piccole preoccupazioni, fate leva sull’ottimismo, abbiate fiducia in voi stessi poiché dal 16 maggio, l’arrivo di Giove in Toro promette momenti punteggiati da episodi felici. Tutto sarà all’altezza delle vostre aspettative, sia professionali che personali. Amore: il vostro senso di responsabilità rassicura il partner ma se avete bisogno di una mano, di un sostegno anche emotivo, bando all’orgoglio e chiedete. Soli: è la giornata giusta per uscire e farvi notare! Incontrerete una persona con cui condividere momenti meravigliosi.

Oroscopo 1 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Buon anno! In questo momento la vostra tendenza è quella di mettere tutto in discussione, a dubitare, a non credere. Ma con Giove in Ariete, il 2023 si apre alla grande, i vostri progetti procederanno alla velocità della luce con i risultati, anche finanziari, da voi sperati. Dal 16 maggio, il pianeta sosterà in Toro e potrebbe essere il momento in cui cambiare casa o trasferirvi in un’altra città. Amore: in coppia, esprimere un desiderio erotico inedito avrà risultati interessanti. Al partner piace quando siete disinibiti. E piace anche a voi. Soli: potrebbe esserci un incontro. Evitate di parlare solo di voi o, peggio, del passato. Non è il modo giusto per conquistare.

Oroscopo 1 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Buon Anno! Probabilmente avete deciso quali risoluzioni adottare nel 2023 e siete pronti a dare il via. Non è escluso che da oggi e fino a maggio, farete un acquisto importante, potrebbe trattarsi di una casa, di una nuova auto… Per oggi, pensate a rilassarvi in compagnia degli amici. Ai nuovi progetti ci penserete da domani! Amore: in coppia, passione al top! Siete innamorati come il primo giorno e potreste decidere di rimanere tutto il giorno tra le lenzuola… Soli: sicuro di voi stessi, affascinanti e avete chiuso la timidezza in un cassetto. Probabile chiamerete una persona che vi attrae. Bravi!