L’oroscopo del 3 ottobre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 3 ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 3 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Concentrate l’attenzione sulle vere priorità e andate avanti senza lasciarvi distrarre da niente e da nessuno! Con il buon aspetto Mercurio-Plutone avete la possibilità di individuare un dettaglio che vi era sfuggito e che potrebbe rivelarsi un problema da risolvere. Se volete raggiungere un obbiettivo oggi dovete lavorare in modo accurato più del solito. Amore: in coppia, affinché il partner assecondi qualche vostro desiderio, saprete bene come muovervi. In ogni caso evitate di abusare della sua gentilezza e della generosità poiché non è un/a sciocco/a. Soli: la solitudine vi pesa e cercherete di riempire la giornata con il lavoro e in serata con le uscite insieme agli amici.

Oroscopo 3 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata in cui è accentuata la vostra tendenza al risparmio ma al contempo questo desiderio si scontrerà con l’obbligo di fare una spesa utile e dunque inevitabile. Esitare, riflettere a manetta non sarà d’aiuto poiché avrete difficoltà a prendere una decisione. Ponendovi troppe domande è normale, alla fine, non sapere cosa desiderate. Amore: in coppia, romantici più che mai, direte al partner paroline dolci, esprimerete pienamente il vostro amore. Soli: potreste pensare che la persona che attirerà la vostra attenzione, nella vostra vita sia solo di passaggio ma sbagliate! Un flirt potrebbe trasformarsi in una vera e propria relazione romantica.

Oroscopo 3 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il buon aspetto Mercurio-Plutone vi dota di grande capacità di concentrazione, in particolare riguardo alle questioni di denaro o un finanziamento che avete intenzione di chiedere, oggi andrete al cuore delle situazioni. Avrete un approccio concreto che sarà d’aiuto a concludere un accordo o a ottenere un risultato che andrà a vostro vantaggio. Amore: in coppia, spinti a mettere in discussione e definire le basi della relazione. Un’atmosfera sensuale e conversazioni costruttive renderanno deliziosa questa giornata. Soli: potrebbe esserci un nuovo incontro intrigante: per conquistare non esitate a utilizzare la vostra vivacità e arguzia.

Oroscopo 3 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Potrebbero emergere emozioni forti di cui vorrete liberarvi. Se, lavoro o vita personale, una situazione sembra sia sul punto di esplodere scatenando un dramma, la cosa migliore e più saggia è quella di non smuovere le acque. Finché le cose non si sistemeranno, ovvero tornerà la chiarezza, vi sarà sicuramente utile un approccio più distaccato. Amore: in coppia, se capite che i vari impegni tolgono tempo alla vita a due dovrete trovare delle soluzioni. Ricordate che il partner è pronto ad aiutarvi. Soli: è la giornata perfetta per esprimere i sentimenti a chi vi attrae. Siate coraggiosi e autentici, questo è il vostro martedì per brillare. Oroscopo 3 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto) Pur essendo disposti a dare una mano a un amico, i passaggi odierni indicano che potreste essere assorbiti da una questione finanziaria o di lavoro che non avete ancora risolto e a malincuore dovrete dire no alla richiesta. Più in generale, tenete presente che il networking potrebbe portare a un’opportunità professionale in linea con i vostri valori e obiettivi! Amore: in coppia, il partner è super impegnato quanto voi e ciò rendere tra di voi l’atmosfera un po’ tesa. Andate oltre, evitate commenti spiacevoli e stasera troverete la dolce metà totalmente disponibile. Soli: apritevi a incontri inaspettati, poiché l’amore potrebbe arrivare in qualsiasi momento. Uscite: l’anima gemella potrebbe essere dietro l’angolo!

Oroscopo 3 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ una giornata in cui avete splendide energie, sarete travolgenti! Con qualche battuta, dei complimenti a chi vi circonda attirerete la favorevole attenzione di persone che contano e al contempo a trasformare una giornata potenzialmente noiosa in un martedì pieno di avventura ed entusiasmo. Mostrate tutto il vostro fascino e otterrete risultati più che promettenti! Amore: in coppia, amate la dolce metà, sapete che l’amore duraturo offre la stabilità a cui aspirate. Motivo per cui, l’infedeltà non è di casa. Soli: giornata ideale per lanciare un invito, proporre un’uscita alla persona che vi attrae. La vostra iniziativa sarà ben accolta e sarà amore!

Oroscopo 3 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) Con il buon aspetto Mercurio-Plutone potreste avvertire il bisogno di un cambiamento riguardo a determinate persone o situazioni di lavoro o personali. Il transito è d’aiuto a lasciarle alle spalle aprendo la porta a nuove e positive opportunità. Avete la possibilità di evolvere e sentirvi più leggeri, sicuri di voi stessi in ogni passo costruttivo che farete. Amore: in coppia, il partner è ricettivo ai vostri sentimenti e alle emozioni che trasmettete teneramente. Siete in sintonia e questo vi dà energia. Soli: grazie al fascino, catturate con facilità l’attenzione delle persone che incontrate o con cui frequentano. Le conversazioni che avrete saranno promettenti.

Oroscopo 3 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Siete convinti che se volete un lavoro fatto bene, dovete andare avanti per conto vostro. Ma il buon aspetto Mercurio-Plutone indica invece che potrebbe esserci la persona perfetta d’aiuto a far progredire un progetto personale o di lavoro. Se, dunque, siete disposti a lasciare alle spalle lo scetticismo, vi darà una mano a fare concreti passi avanti! Amore: in coppia, organizzate una serata all’insegna della leggerezza, Dimenticate le eventuali preoccupazioni e parlate solo di ciò che vi fa sentire bene! Soli: curiosi e pronti a lanciarvi nell’avventura. Non è il momento di dare il via a storie serie ma quello di vivere senza impegno il gioco della seduzione.

Oroscopo 3 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Lavorate sodo per guadagnare il denaro dunque è normale che vogliate concedervi qualche gratificazione. Con il buon aspetto Mercurio-Plutone tuttavia sarebbe utile fare il punto delle entrate e delle uscite mensili. Se queste ultime superano le prime è tempo di cambiare.. Non dovete negarvi ovviamente qualche soddisfazione ma evitare spese inutili. Amore: in coppia, qualche difficoltà con il partner: potrebbe trattarsi di un vecchio disaccordo che torna a galla. Siate comunque tolleranti. Soli: se alcune ferite causate da una vecchia relazione non sono ancora completamente guarite, oggi la nostalgia potrebbe prendere il sopravvento.

Oroscopo 3 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Se di recente nel lavoro o nella vita privata ci sono stati dei problemi con una persona, oggi proverete emozioni intense e non avrete voglia di interagire, di parlare e ascoltare né avere un incontro per chiarire. Tuttavia, un altro incontro sarà invece più positivo e aprire la strada a una collaborazione, Lavorare insieme porterà ottimi risultati. Amore: in coppia, il dialogo è in primo piano. Se dunque state attraversando delle difficoltà è un buon martedì per parlare di argomenti delicati e trovare alcune soluzioni positive. Soli: non esitate a fare il primo passo soprattutto se sapete che l’altro/a è timido. Sta aspettando un vostro segnale. Provateci, è la giornata giusta.

Oroscopo 3 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Se cercare di raggiungere un accordo fino a oggi si è rivelato difficile, non dovete arrendervi. I passaggi attuali sono d’aiuto a giungere ad una conclusione positiva. E’ possibile che, seppure vi sembrerà complicato, dovrete affrontare alcuni eventuali questioni spinose. Trovare un compromesso sarà fondamentale per offrire una proposta che sarà ben accolta. Amore: in coppia, se giustificata, accettate qualche critica del partner. Siate più gentili nei gesti e nelle parole: ciò allontanerà possibili discussioni e l’atmosfera sarà più rilassata. Soli: volete accendere l’interesse di una persona? Non dovete reagire negativamente se vi prende un po’ in giro in modo divertente ma rispondere con uguale ironia. In ogni caso per oggi in programma non ci sono storie serie.

Oroscopo 3 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Se avete intenzione di ampliare la cerchia sociale o professionale. è probabile che abbiate amici d’aiuto a stringere quei contatti di cui avete bisogno, Chiedendo loro di presentarvi una o due persone: non penseranno che state approfittando anzi il contrario. Saranno felici di poter dare una mano a una persona per cui provano affetto e stima. Amore: in coppia, ad attendervi c’è una piacevole serata che apporta un tocco di sensualità e romanticismo alla relazione. Sappiate apprezzare questi momenti preziosi. Soli: la vita sociale è favorita e potrebbe esserci un incontro. Ricordate di essere sinceri e autentici. Nettuno promette momenti magici.