L’oroscopo del 5 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 5 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 5 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Per quanto riguarda il denaro, non è il momento di spendere per gratificarvi. E’ vero che inizialmente vi offre una sensazione positiva ma attenetevi al budget e ancora meglio, cercate di risparmiare. Tra un po’ di tempo vi renderete conto di aver messo da parte una somma da poter spendere per qualcosa di importante. Potrebbe non essere facile ma prendere una decisione saggia anziché agire sull’onda dell’impulsività farà una notevole differenza. Avete bisogno di denaro? Prendete in considerazione la possibilità di guadagnare di più attraverso un secondo lavoro. Amore: in coppia, potreste avere la tentazione di guardare altrove ma sapete che il partner vi ama e vi offre la stabilità di cui avete bisogno per cui farete marcia indietro… Soli: è una giornata eccellente per lanciare inviti o proporre un appuntamento a chi vi attrae. Arriverà l’amore.

Oroscopo 5 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Potreste avere intenzione di proporre un’idea o un progetto e istintivamente sentire che agli altri potrebbe non piacere ma visto che siete determinati comunque ad andare avanti, manterrete la vostra posizione. E fate bene, poiché con il buon aspetto Venere-Saturno sarete molto convincenti! Al contempo, con questo transito potrebbe esserci la possibilità di lavorare con qualcuno o su qualcosa che vi entusiasma, potreste ad esempio collaborare insieme a una persona per raggiungere un obbiettivo che avete in mente da tempo. Amore: in coppia, la relazione con la dolce metà è sempre molto sincera, tra voi non ci sono segreti. Siete innamorati come i primi tempi. Soli: se avete la sensazione di cercare l’amore nei posti sbagliati, restringete il raggio d’azione. Il partner perfetto potrebbe essere proprio davanti a voi…

Oroscopo 5 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il buon aspetto Venere-Saturno al vostro segno chiede di essere realistici al massimo nelle questioni riguardanti il lavoro, la carriera, le ambizioni. Prima di puntare a obbiettivi grandiosi dovete gettare basi solide così da andare avanti con maggiore sicurezza. Non è escluso che dovrete dunque fare qualche passo indietro ma ciò vi darà la possibile di modificare il piano d’azione e migliorarlo. Anche se ciò ritarderà la concretizzazione, non sarà tempo speso inutilmente! A quel punto avrete a vostra disposizione la strategia e i mezzi per ottenere il successo. Amore: in coppia, il comportamento del partner, le sue richieste, oggi potrebbero irritarvi. Non dite cose di cui potreste pentirvi semmai trovare un compromesso. Soli: l’atteggiamento di una persona che vi attrae scatena perplessità. Ma siete sicuri che capisca il vostro?

Oroscopo 5 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una giornata in cui a determinate persone dovrete dire con chiarezza che con voi non si scherza, anche se sarete costretti a parlare con una certa durezza. Il risultato sarà che se in passato non vi hanno ascoltato, ora lo faranno! Con il buon aspetto Venere-Saturno che si tratti di familiari o di un amico di lunga data, è il momento di mettere da parte i sentimenti ed essere più pratici, mostrare fermezza. Su un altro piano, se dovete rivedere un progetto o un compito, la Luna in Vergine è il passaggio ideale per risolvere le questioni in sospeso. Amore: in coppia, cercate di trascorrere un po’ più di tempo con il partner, scambiate reciproche attenzioni, offritevi amore. Parlate dei vostri progetti, meglio se durante una cenetta romantica. Soli: di persona od online potreste avere una conversazione serena sui vostri bisogni emotivi.

Oroscopo 5 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Avete capito che un obbiettivo troppo facile da raggiungere non ha lo stesso valore di uno che richiede parecchio impegno. Allora, non esitate a imboccare la strada più difficile da quella intrapresa da altre persone. Potrebbero arrivare al traguardo più velocemente o più facilmente ma non impareranno molto dall’esperienza. Al contrario, il vostro percorso vi ricompenserà: sarete orgogliosi di voi stessi e sarete notati dalle persone che contano. Su un altro piano: avete dato per scontato l’affetto e il sostegno di una persona cara? E’ il momento di dire quanto l’apprezzate! Amore: in coppia, con il partner ragione e amore vanno a braccetto, il che è utile a sviluppare progetti solidi e importanti. Soli: meno impazienti, vi rendete conto che negli affari di cuore se volete ottenere successo il vostro approccio va un po’ cambiato.

Oroscopo 5 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il buon aspetto tra la Luna nel vostro segno e Urano in Toro vi spinge a uscire dalla routine, dal solito e forse noioso quotidiano. Il transito accende il desiderio di stringere nuove conoscenze, recarvi in posti nuovi, provare nuove emozioni. Certo, siete anche consapevoli che dovrete destreggiarvi tra le vostre esigenze e gli impegni di lavoro o familiari. Non è facile ma troverete il modo e trascorrerete una serata insolita, sicuramente non banale. Farete qualcosa di inedito o di speciale che vi entusiasmerà, vi farà bene sia fisicamente che mentalmente! Amore: in coppia, grandi progetti in programma! Con il partner potreste decidere di convivere, sposarvi o cambiare casa. Soli: una persona attirerà la vostra attenzione, vi piacerà la sua simpatia e proverete emozioni diverse dalle solite. Ma qualcosa cosa metterà i bastoni tra le ruote.

Oroscopo 5 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna in Vergine sosta alle spalle del vostro segno: rimanete dietro le quinte, non mischiatevi nei problemi degli altri e prendete invece cura di voi stessi. E’ una giornata in cui avete bisogno di relax, di stare in santa pace, forse perché siete preoccupati per una serie di questioni (a cui attribuite comunque più importanza di quanta ne abbiano in realtà). Cercate invece di ridimensionarle: in questo modo sarete meno agitati e potrete rilassarvi, allontanare lo stress. Tenete presente che qualsiasi contratto o accordo concluderete nei prossimi giorni vi garantirà la stabilità. Amore: in coppia, avete bisogno di armonia, di stabilità soprattutto se di recente con il partner ci sono stati malintesi, discussioni. Ritroverete la complicità. Soli: dimenticate la tabella di marcia e lasciatevi sorprendere dagli eventi, divertitevi anche un po’.

Oroscopo 5 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Alcune delle persone con cui oggi avrete a che fare non avranno le vostre stesse priorità dunque è possibile che siate costretti a controllare il lavoro svolto da loro e che non abbiano troppa voce in capitolo. Il problema è che mentre voi desiderate portare a termine gli impegni, questi colleghi vogliono solo scherzare e distrarsi. Preparatevi dunque ad affrontare qualche tensione, sopportare la pressione di dover fare anche il loro lavoro. In ogni caso, sappiate che qualsiasi sforzo, impegno extra è nel vostro interesse: vi garantirà di fare passi avanti nella carriera. Amore: in coppia, pianificate una serata speciale a sorpresa, lasciate qua e là durante la giornata qualche piccolo indizio al partner per creare entusiasmo e accendere il desiderio. Soli: uscite, socializzate poiché stasera la “caccia” sarà più interessante e intrigante del solito.

Oroscopo 5 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con il buon aspetto Venere-Saturno, il vostro senso del dovere è accentuato, nel lavoro sarete più concentrati del solito e l’attenzione sarà focalizzata sui dettagli. Tuttavia, tenete presente che controllare eccessivamente, anche un progetto, non è detto sia l’atteggiamento migliore. Rinunciate, almeno un po’, a esaminare tutto puntigliosamente. L’atteggiamento di cui sopra non solo non è necessario ma è oltretutto estenuante. Lasciate perderete i dettagli e delegate qualcosa a un collega confidando nel fatto che la situazione andrà comunque nel migliore dei modi. Amore: in coppia, desiderate mantenere l’armonia nella relazione? Allora evitate di discutere continuamente cercando di imporvi a tutti i costi! Soli: un/a ex potrebbe tornare ma prima di dire sì, dovreste parlare delle aspettative reciproche.

Oroscopo 5 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Se da un po’ vi trovate di fronte a una decisione ma avete difficoltà, non sapete proprio come muovervi, potrebbe essere arrivato il momento di sentire l’opinione di chi vi circonda. Il buon aspetto Venere-Saturno rappresenta un invito a rivolgervi agli amici più cari, saggi, pratici e chiedere loro un consiglio: eviterete di fare una scelta che in futuro potrebbe complicarvi la vita. Con questo transito tuttavia è possibile che arrivi una somma di denaro per un lavoro svolto qualche tempo fa oppure che firmiate un accordo nell’ambito professionale o privato. Amore: in coppia, dopo aver rimuginato troverete le soluzioni ai problemi, il partner sarà d’accordo con ciò che proporrete e ciò darà il via a un miglioramento. Soli: simpatici, estroversi, farete un incontro che accenderà il vostro desiderio. E farete di tutto per conquistare la persona. Farete centro!

Oroscopo 5 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con il buon aspetto Venere-Saturno, potrebbe nascere un’alleanza redditizia di lavoro con una persona ma prima di ogni altra cosa dovete mollare lo scetticismo nei suoi confronti e pensare che su certe questioni potrebbe saperne più di voi. Il che vi garantirà un sodalizio di successo. In generale, è una fase in cui tutto ciò che farete o deciderete in questi giorni, vi permetterà di imboccare la direzione giusta. Troverete delle soluzioni sagge anche riguardo ad alcune questioni che vi preoccupano da tempo e proverete un piacevole senso di sollievo e di libertà. Amore: in coppia, se capite che il lavoro, vi costringe a qualche assenza di troppo, organizzate il programma così da essere più presenti. Soli: potreste avere un incontro emozionante e al contempo misterioso. Evitate di lasciarvi travolgere della passione, prestate attenzione ai campanelli d’allarme.

Oroscopo 5 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ una giornata piacevole, nel lavoro la vostra capacità di adattarvi a tutte le situazioni e alle persone vi sarà molto utile. Ma non solo: potreste trovare la soluzione a una questione complicata. Se state cercando un impiego, saprete come muovervi, come esprimervi e dal colloquio ne uscirete vincenti. Al contempo, concedetevi un po’ di relax in compagnia dei familiari o degli amici cari: circola grande armonia e comprensione. E’ inoltre un ottimo martedì per riprendere i contatti con amici che non sentite da un po’ o per ampliare il giro delle conoscenze. Amore: in coppia, se ci sono stati dei problemi oggi vedrete la situazione più chiaramente e insieme al partner ritroverete l’intesa. Soli: prenderete delle decisioni importanti in relazione a un incontro recente. Rappresenterà un punto di svolta nella vostra vita affettiva.