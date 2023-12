L’oroscopo del 6 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 6 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 6 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il buon aspetto Luna-Plutone vi dota di splendide energie e vi mette in grado di portare a termine progetti importanti o, volendo, vi dota di quella forza di volontà utile a eliminare qualche abitudine malsana e dare il via a quelle attività che permettono di rilassarvi o appagano il desiderio di apprendere e scoprire. Al contempo, Nettuno in Pesci dopo cinque mesi oggi riprende il moto diretto e sarà d’aiuto a ritrovare la chiarezza così da poter decidere quali situazioni – personali o di lavoro – vanno portate avanti o lasciate definitivamente alle spalle. Puntate in alto! Amore: in coppia, cercate di mantenere la calma: rischiate di dire al partner parole che non apprezzerà affatto. Cercate la lite? Soli: tendenza a criticare, a mettere tutto in discussione ma alla fine potrebbe essere utile.

Oroscopo 6 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata in cui avete la possibilità di capire chiaramente ciò che conta davvero e a cosa non dare importanza. Condividete dunque il vostro affetto con amici e familiari e vi sentirete più sereni e felici. Offrite amore e abbracciate le persone a cui volete bene! Su un altro piano, il buon aspetto Mercurio-Giove indica che se avete discusso, litigato o è in corso una causa legale, troverete un’intesa. C’è comunque un altro lato positivo: il passaggi astrale può rivelarsi molto favorevole alla conclusione di un accordo, di un contratto, di un colloquio o un incontro di lavoro. Amore: in coppia, Giove nel vostro segno introduce nella relazione l’armonia, la stabilità e l’impegno. Parlate delle aspirazioni poiché toccherete il cuore del partner. Soli: l’amore arriva ma non abbiate fretta di concludere. Accertatevi che la relazione sia all’altezza delle vostre aspettative.

Oroscopo 6 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Avete dosi massicce di pazienza per cui è il momento perfetto per parlare con qualcuno che la mette sempre a dura prova. Se c’è stato un confronto o una conversazione difficile che temevate è la giornata ideale per affrontare la situazione. Potrebbero ad esempio accollato una mole incredibile di lavoro ma avete taciuto. La pazienza vi dà una prospettiva diversa, vi dota di quel coraggio che vi è mancato e oggi metterete uno stop ad alcuni atteggiamenti che vi hanno frustrato. Ma il lato migliore di questa giornata è che scoprirete che non avevate proprio nulla da temere. Amore: in coppia, poca armonia ma ciò vi permetterà di prendere coscienza di alcuni comportamenti, vostri o del partner, che vanno modificati. Soli: è una giornata di riflessione, in cui capirete ciò che non va. Un passo necessario.

Oroscopo 6 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Belle energie, combattivi: niente e nessuno potrà fermarvi e abbatterete qualsiasi ostacolo. Ma non solo, prenderete le decisioni giuste e il boss, i colleghi, saranno entusiasti del vostro atteggiamento. E’ una giornata, inoltre, in cui potrebbero arrivare notizie che vi renderanno felici oppure una proposta si rivelerà molto interessante. In generale è una fase in cui il settore della comunicazione è al top: qualsiasi conversazione, nonché viaggi e spostamenti – saranno motivo di soddisfazione. In programma ci sono accordi e incontri che andranno a vostro vantaggio. Amore: in coppia, l’intesa è al top, i progetti sono in movimento: vacanze, casa o forse il matrimonio o un bebè… Soli: alcune conversazioni costruttive con una persona, vi daranno un assaggio della relazione che è sul punto di nascere.

Oroscopo 6 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

La vostra reputazione splende e dopo tanto impegno, meritate il giusto successo. Nel lavoro – e anche nella vita personale – desiderano i vostri consigli, ritengono preziosa la vostra presenza. Tuttavia invece di distribuire pareri a destra e sinistra, consentite alle persone che si rivolgono a voi di trovare da sole le risposte di cui hanno bisogno. Il vostro incoraggiamento sarà utile utile a farle evolvere. Su un altro piano: le questioni finanziarie potrebbero essere al centro delle conversazioni familiari ma non ci saranno discussioni poiché troverete le soluzioni giuste. Amore: in coppia, il dialogo è all’insegna dell’armonia, ritagliate del tempo per dolci conversazioni e trascorrere momenti magici. Soli: incontri inattesi! Siate voi stessi, splendidi, determinati e attirerete l’attenzione di chi vi attrae.

Oroscopo 6 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Avete ben chiari gli obbiettivi che volete raggiungere, studiato delle solide strategie? Tenete presente che più saranno ben strutturati e tanto più li realizzerete velocemente. Se sapete dunque cosa dovete fare e come muovervi oggi potreste fare passi da gigante. Non è il momento di rimandare né di seguire un ritmo lento: la posta in gioco è troppo alta per permettervelo. Dovete dunque essere più disciplinati del solito. Infine, un consiglio astrale: occhio a chi cerca di manipolarvi o tenta di ingannarvi: piedi per terra e mostrate fermezza! Ne avete tutto da guadagnare. Amore: in coppia, è una giornata in cui potreste rendervi conto che alcuni atteggiamenti nei confronti del partner non giocano a vostro favore. Soli: rispetto a una persona che vi attrae, mettete uno stop: potrebbe non essere interessata a voi.

Oroscopo 6 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Nettuno in Pesci dopo cinque mesi riprende il moto diretto: prima di prendere delle decisioni impulsive cercate di conoscere i fatti. Al contempo, visto che il pianeta sosta nel vostro settore della forma fisica, c’è qualche “vizio” in cui siete intrappolati e di cui dovreste liberarvi? Ora che siete più determinati potete vincere una cattiva abitudine facendo un passo alla volta, se occorre anche con il valido sostegno di un amico. Con Mercurio in Capricorno, dovete attenervi agli aspetti pratici delle situazioni e non seguire a occhi chiusi soltanto quello che desiderate. Amore: in coppia, siete un po’ inquieti ma senza un vero motivo ma l’immaginazione potrebbe prendere il sopravvento. Tornate con i piedi per terra! Soli: Nettuno vi spinge a credere a tutto e al contrario di tutto. Non lasciatevi ingannare dalle false impressioni.

Oroscopo 6 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Cambiate continuamente idea riguardo a una decisione da prendere, siete esitanti? Con Nettuno che dopo cinque mesi riprende il moto diretto, potrebbe essere difficile capire quale percorso imboccare. La cosa migliore è che qualunque scelta farete sia basata sui fatti e non sulla fantasia. Il pianeta oggi è in dissonanza con la Luna: potreste essere spinti ad aiutare una persona ma si tratta di vera generosità o solo per ottenere maggiore considerazione nei vostri confronti oppure per avere in cambio qualcosa? In questo caso chiedete: la relazione sarà più chiara. Amore: in coppia, la gelosia gioca brutti scherzi per cui evitate di controllare il partner. Ciascuno ha bisogno del suo spazio di libertà. Soli: se avete un flirt, la persona potrebbe darvi una delusione. Evitate di andare avanti in una storia che non fa per voi.

Oroscopo 6 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Le idee non vi mancano davvero, sono decisamente brillanti ma dovete fare una distinzione tra ciò che è possibile realizzare e ciò che invece è molto lontano dalla realtà. Adottate dunque un atteggiamento analitico, anche nei confronti di persone che non vi piacciono molto. Se vi prendono nel verso sbagliato anziché irritarvi, evitatele senza voltarvi indietro. Prestando loro attenzione, date più più potere sulla vostra vita di quanto meritino! Dedicate il vostro tempo, le vostre energie e le vostre attenzioni a chi permette di dare il meglio di voi. Amore: in coppia, potreste pensare che il partner vi trascuri poiché non asseconda immediatamente le vostre esigenze. Ma non è che siete troppo esigenti? Soli: se una persona vi attrae, farete in modo che vi noti. Ma evitate di insistere più di tanto.

Oroscopo 6 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la dissonanza Luna-Nettuno potrebbero farvi una proposta interessante ma vaga per cui prima di dire “si” fate delle ricerche o, ancora meglio, delle domande precise. Potrebbero esserci degli equivoci e solo dopo esservi impegnati scoprire di aver commesso un errore. Prima di firmare un contratto o qualsiasi altro documento leggete attentamente, anche le postille che sembrano meno importanti o le scritte minuscole. Seguire questa semplice accortezza vi metterà al riparo da una eventuale cantonata di cui in seguito pagare il prezzo. Amore: in coppia, è la giornata giusta per esaminare ciò che non va. Allora, carte in tavola senza esitare e parlatene con la dolce metà. Soli: le amicizie sono preziose, vi offrono la serenità e il sostegno di cui avete bisogno. Siete per caso innamorati di una persona che non è disponibile?

Oroscopo 6 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La dissonanza Luna-Nettuno odierna vi rende distratti ma sul fronte finanze dovete invece essere molto attenti e spendere il meno possibile. Potreste lanciarvi allegramente in un acquisto che sembra un buon affare e scoprire in seguito che non lo è affatto, persino inutile. Prima di aprire il portafoglio di fronte a un’offerta che all’apparenza ritenete sia ottima, pensateci due volte. Controllate il budget e se vedete che non è in salute, cercate di risparmiare anche se ciò significa accantonare, seppure temporaneamente, un progetto di tipo personale o di lavoro. Amore: in coppia, se il partner non dice quotidianamente che vi ama, non ne fate un dramma! E comunque potete pur sempre dirlo voi… Soli: è un mercoledì poco favorevole agli affari di cuore. Accettate gli inviti degli amici, uscite in loro compagnia.

Oroscopo 6 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Nettuno nel vostro segno, dopo cinque mesi riprende il moto diretto e vi mette in grado di fare una netta distinzione tra ciò che è vero e utile e ciò che non lo è. Tuttavia, per oggi con la dissonanza tra la Luna e il pianeta, evitate di dare per scontato che se qualcosa viene presentato in modo professionale lo sia davvero e offrirà risultati d’oro. La persona potrebbe solo tentare di influenzarvi e voi cadere nella trappola. Prendete tempo e in caso di dubbio chiedete consiglio a un amico fidato che è esperto di questo tipo di situazioni: risparmierà di avere parecchi problemi. Amore: in coppia, circola confusione emotiva per cui siate teneri con la dolce metà, assicuratevi di comunicare chiaramente, in modo sincero e trasparente. Soli: in caso di incontro, occhio alle illusioni e alle delusioni. Siate realistici.