L’oroscopo del 7 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 7 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 7 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con il Sole e Marte in Sagittario, nell’aria circola una notevole quantità di energia positiva, anche se alcune situazioni o questioni non sono andate nel verso da voi desiderato i due pianeti indicano che non dormirete sugli allori. Se avete esitato a chiedere una mano oppure semplicemente un buon consiglio, con l’odierna Luna in Bilancia capirete l’inutilità di gestire l’impossibile da soli! La voglia di progredire per raggiungere i vostri obbiettivi avrà la meglio. Amore: in coppia, prudenza poiché le tensioni potrebbero sfociare in discussioni accesi: puntate invece alla comprensione reciproca. Soli: siete stufi della solitudine ed è comprensibile ma la ricerca a tutti i costi di una storia potrebbe portare a qualche delusione.

Oroscopo 7 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la Luna in Bilancia siete spinti a mettere ordine nelle questioni di lavoro o riguardanti il vostro benessere. Sarete pronti, inoltre, a riflettere su quei problemi correlati allo stile di vita e trovare un modo per semplificare le cose. Chiedetevi tuttavia se questo urgente bisogno di mettere ordine non riguardi la vostra mente. Potreste essere alle prese con una questione di denaro, una somma che vi devono o che voi dovete e non sapere bene come muovervi. Amore: in coppia, piccoli sbalzi d’umore ma nulla di grave. Anche se non sarete d’accordo sui dettagli riuscirete comunque a scendere a dei compromessi. Soli: il lavoro ha la precedenza assoluta sugli affari di cuore? Con piccoli aggiustamenti potrete dedicarvi alla conquista!

Oroscopo 7 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il buon aspetto Luna-Marte accende il desiderio di dedicarvi ad attività divertenti e creative, tuttavia fate attenzione: prima di dare il via a un hobby o a qualsiasi altra cosa che vi entusiasma considerate quanto vi costerà. Anche se gli amici potrebbero incoraggiarvi ad andare avanti dicendo che il denaro non è tutto, prima di spendere una somma ingente, cercate di capire se l’interesse è solo passeggero, come spesso accade al vostro segno (un po’ volubile). Amore: in coppia, il partner vi dedicherà mille attenzioni, pensa a voi, al vostro benessere ed è felice solo se lo siete anche voi. Quanto amore… Soli: il desiderio di trovare l’anima gemella è sempre più forte e siete determinati a conquistare, a raggiungere il vostro obbiettivo!

Oroscopo 7 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Bilancia, scatena dubbi o esitazioni che potrebbero rallentare il ritmo della giornata o impedire di prendere delle decisioni. In questo caso fate il punto della situazione e chiedete consiglio a chi vi circonda e di cui vi fidate. Vi ascolteranno con attenzione e vi offriranno un aiuto concreto. In generale, è una giornata in cui dare la priorità ai compiti più complessi: concentrarvi infatti, vi permetterà di canalizzare eventuali emozioni represse. Amore: in coppia, non è il momento di dare il via conversazioni importanti. Le idee sono poco chiare e potreste destabilizzare il partner. Soli: meglio rimandare incontri e appuntamenti romantici. Le vostre parole potrebbero scatenare confusione.

Oroscopo 7 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Armatevi di pazienza poiché oggi sarà d’aiuto a tollerare la presenza di persone polemiche che nessun altro riesce a sopportare. Se lavorate in gruppo, potrete inoltre aiutare i colleghi ad accettare il punto di vista degli altri così da prendere velocemente le decisioni giuste. E’ un giovedì in cui potrebbero accollarvi molto lavoro ma le responsabilità extra apriranno le porte a splendide opportunità. Prima di irritarvi o arrabbiarvi guadate dunque il lato positivo. Amore: in coppia, assaporate i momenti trascorsi con il partner. Una cenetta romantica è un’ottima occasione per accendere dolci emozioni. Soli: è la felicità! Dovete soltanto sorridere e nessuno vi resisterà. In ogni caso, cercate di fare una scelta saggia…

Oroscopo 7 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Rallentate il ritmo, procedete senza fretta anche se oggi doveste avere la scadenza di un importante compito di lavoro. Impegnarvi di più non significherà che sarete più veloci. E’ il momento di chiedere una mano alle persone che al momento del bisogno sono sempre disposte a offrire il loro tempo e il loro sostegno. Dite no all’orgoglio e permettete loro di aiutarvi così da andare avanti con calma e la sicurezza che porterete a termine quanto dovete. Amore: in coppia, gli sbalzi d’umore del partner potrebbero bloccare le dimostrazioni d’affetto. Evitate polemiche, dire cose di cui in seguito pentirvi. Soli: se chi vi corteggia avrà un atteggiamento che non gradite, parlerete senza giri di parole ma rischiate di fare una predica.

Oroscopo 7 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Le azioni contano più delle parole: visto che il buon aspetto Luna-Marte vi dota di forza e splendide energie, lavoro o vita personale, anche se oggi dovrete muovervi su più fronti porterete a termine con determinazione l’elenco delle cose da fare. Affrontate anche eventuali progetti, obbiettivi, compiti e responsabilità con fiducia poiché sarete all’altezza della situazione. Se c’è qualcosa che di recente avreste voluto intraprendere o iniziare, è la giornata ideale! Amore: in coppia, le conversazioni sincere anche riguardanti le questioni di denaro favoriscono l’armonia e la complicità reciproca. Soli: passione in vista! In ogni caso siate prudenti, prima di lanciarvi in una nuova avventura distinguete il vero dal falso.

Oroscopo 7 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna in Bilancia sosta alle spalle del vostro segno: oggi e domani avrete voglia di stare per conto vostro, riflettere e stare alla larga dal frastuono del mondo esterno. Il transito, al contempo, rappresenta un’opportunità per una o più conversazioni da cuore a cuore che faranno nascere in voi e nell’altra persona, un grande senso di sollievo. Non è escluso che qualcuno vi parli di questioni molto delicate che, tranne a voi, non vuole confidare a nessun altro. Amore: in coppia, con il partner deciderete di risparmiare in previsione di un acquisto importante, potrebbe trattarsi di nuova casa. Soli: siete un po’ sognatori, desiderate vivere una storia d’amore straordinaria. Ma dovete metterci del vostro non solo fantasticare.

Oroscopo 7 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con il buon aspetto Luna-Marte, oggi siete ottimisti, molto convincenti, avete il potere di influenzare chi vi circonda ma, attenzione, sfruttate queste potenti energie per motivare le persone a un cambiamento positivo, suggerire qualcosa che le spinga a fare qualcosa per migliorare la loro vita. Evitate, dunque, messaggi umilianti o competitivi. Al contempo, potreste avere idee brillanti per fare soldi ma per concretizzarle avrete bisogno del sostegno di altri. Amore: in coppia, vi prenderete molta cura della dolce metà che apprezzerà, come deve, le vostre attenzioni. Rafforzerete il legame. Soli: giornata ideale per fare il punto della vostra situazione. Volete trovare l’amore? Non vi resta che uscire, accettare gli inviti!

Oroscopo 7 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Rimanere dietro le quinte oggi vi farà sentire a vostro agio, il silenzio vi offrirà la possibilità di concentrarvi sui progetti che avete a cuore e gli obbiettivi riguardanti la carriera, nonché esplorare il potenziale di nuove idee e opportunità. Tuttavia, se avete bisogno di un’opinione, chiamate un caro amico per sentire il suo punto di vista. Infine, qualcosa su cui avete lavorato sodo per tanto tempo ora inizierà ad avere risultati promettenti. Avanti tutta! Amore: in coppia, ritagliate del tempo per parlare e risolvere con il partner eventuali conflitti tra i rispettivi desideri, esigenze e sentimenti. Soli: non è una giornata romantica, in programma non ci sono incontri né l’inizio di una storia d’amore. Domani andrà meglio.

Oroscopo 7 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Anche se è più facile da dire che da fare, pensate positivo! In questo momento potreste avere la sensazione di perdere terreno, nel lavoro o negli affari e ciò scatenare pessimismo. Tenete presente che eventuali problemi, la sensazione non raggiungere il successo sono solo temporanei! Con i transiti odierni, è il giovedì perfetto per placare le emozioni, rallentare il ritmo e apprezzare ciò che avete realizzato fino a oggi anziché preoccuparvi di ciò che accadrà in futuro. Amore: in coppia, voglia di evadere dal solito quotidiano ma per conto vostro. Non saprete come dirlo al partner e sentirvi a disagio. Soli: per voi la situazione è diversa: apprezzate la solitudine poiché vi permette di trascorrere una giornata tranquilla.

Oroscopo 7 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo

Qualsiasi cosa abbiate pianificato per il programma della giornata, cercate di mantenere le cose semplici. Se nel lavoro concentrerete l’attenzione in modo ossessivo sui dettagli vi stresserete e a quel punto diventerete molto agitati, irritabili, rischiando di prendervela con chi vi circonda. Può essere un giovedì piacevole dunque sarebbe un peccato rovinarlo. Per oggi evitate di essere perfezionisti, svolgete compiti e responsabilità senza complicare tutto. Amore: in coppia, di fronte a una decisione non lasciate il peso e la responsabilità al partner. Potrebbe accusarvi di vigliaccheria. Soli: indecisi tra due persone? Dovete scegliere poiché chi troppo vuole nulla stringe e oltretutto rischiate di apparire superficiali.