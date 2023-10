L’oroscopo del 8 ottobre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 8 ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 8 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Anche se insieme a una persona avete un obbiettivo da raggiungere, oggi collaborare potrebbe essere l’ultima cosa che avete in mente. Potrebbe infatti sembrare po’ arrogante e poco disposta ad ascoltare. Non createvi problemi: è domenica e avete sicuramente altro da fare: ad esempio accettare un invito e uscire in buona compagnia. Amore: in coppia, volendo avete la possibilità di allentare le tensioni e far di nuovo spazio all’armonia con il partner. Soli: voglia di stare per conto vostro e non è escluso che un/a ex sia ancora al centro dei vostri pensieri. E’ ora di guardare al futuro e non al passato!

Oroscopo 8 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

Più protettivi del solito oggi sarete spinti a prendere cura delle persone care e della casa. Avvertite infatti il bisogno di mettere le cose in ordine, risolvere alcune questioni e avete ottime idee per organizzare tutto in modo più pratico. Farlo vi rilasserà: spostare l’attenzione su qualcosa che vi interessa può funzionare a meraviglia e farvi sentire ottimisti. Amore: in coppia, forse state cercando di risparmiare ma il partner proporrà un’uscita. Fate qualche concessione e la serata sarà romantica. Soli: è nella cerchia delle amicizie che Cupido potrebbe scoccare la freccia! Innamoramento in programma.

Oroscopo 8 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una domenica positiva a patto che siate disposti a concentrare le vostre energie e l’attenzione su qualcosa di produttivo, uscire e distrarvi anziché riflettere continuamente su qualcosa che probabilmente non sta andando per il verso giusto. Per oggi, mollate mentalmente la questione in modo da schiarire le idee e poter prendere le decisioni migliori. Amore: in coppia, con il partner, oggi sembra che non sarete sulla stessa lunghezza d’onda, la comunicazione non è al top. Soli: riguardo a una nuova storia, prima di saltare alle conclusioni cercate di rallentare, osservare i comportamenti dell’altro/a, rivedere, riflettere.

Oroscopo 8 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Per timore di scatenare delle discussioni in famiglia, oggi potreste essere spinti a tacere. Eppure le vostre parole hanno potere e parlare apertamente potrebbe essere un’opportunità per annunciare dei cambiamenti attesi da tempo. Anche se il fatto potrebbe agitarvi, è un buon momento per uscire allo scoperto. Non preoccupatevi degli altri, fatelo per voi. Amore: in coppia, anche se capite che l’atmosfera sta diventando elettrica, come detto non dovete prendere le distanze ma parlare chiaramente. Soli: è una domenica in cui siete selettivi: perché no se avete la possibilità di scegliere? In ogni caso, non fate troppo i/le difficili… Oroscopo 8 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto) In caso di disaccordo, probabilmente per cose di poco conto, oggi punterete i piedi, vorrete avere ragione a tutti i costi. Forse vi sentirete più forti dell’altro, penserete che potete imporvi ma questo atteggiamento irriterà gli amici o i familiari e guastare la giornata. Lasciate andare! Ha davvero importanza chi ha ragione e chi ha torto? Amore: in coppia, con il partner per capirvi è sufficiente un solo sguardo! Nell’aria c’è dolcezza e sensualità, l’amore reciproco è sincero. Soli: in vista c’è un’avventura: cercate di vivere il presente senza investire troppo sull’incontro che pur passionale potrebbe essere passeggero.

Oroscopo 8 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Chi vi circonda oggi potrebbe pensare che il vostro ritmo sia troppo veloce e in effetti non tutti saranno in grado di tenere il passo. Non dovete porvi problemi: lasciate che gli altri seguano il ritmo che ritengono più agevole. non dovete modificare gli orari per adattarli ai bisogni delle persone. Tanto più che fare per conto vostro non creerà alcuna tensione. Amore: in coppia, il partner potrebbe fare delle critiche costruttive per cui evitate di offendervi, riflettete e accettatele! Soli: negli affari di cuore potreste essere indecisi tra due persone che vi attraggono e non sapere quale scegliere. Sarà d’aiuto seguire l’istinto.

Oroscopo 8 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) Non è detto che qualsiasi obbiettivo abbiate in mente di raggiungere debba essere grandioso. Chi vi circonda vi ammira, vi stima già dunque rilassatevi. Per oggi stabilite alcuni obbiettivi minori e non arrabbiatevi se le cose non progrediranno. Non state state partecipando a una gara per cui concentratevi su quei compiti più piccoli che dovete svolgere. Amore: in coppia, circolano delle tensioni ma anziché parlarne senza sosta, fate appello alla sensualità e andate oltre. Soli: uscite dalla vostra zona di comfort. Abbiate il coraggio di vivere una grande avventura! I passaggi odierni accentuano la vostra sensualità.

Oroscopo 8 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La dissonanza Marte-Plutone oggi è esatta e dovreste evitare di essere troppo esigenti con chi vi circonda. E’ comunque possibile che sia il contrario, ovvero che una persona cara o le circostanze vi impongano qualcosa che non è di vostro gradimento. Vi ribellerete e farete bene: non dovete arrendervi poiché con il tempo la situazione potrebbe ribaltarsi. Amore: in coppia, la serata promette molto bene: vi divertirete a giocare al gatto e al topo…Soli: non vi farete mancare nulla! Giochi di sguardi, di seduzione: è un intrigante e bel mix per vivere con una persona una grande avventura d’amore.

Oroscopo 8 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Desiderate cogliere al volo un’opportunità che vi permette di provare qualcosa di nuovo ma al contempo chiedervi se sia quella giusta per voi. Avete tante cose a cui pensare, inclusa la famiglia, e ciò rendervi indecisi. Con l’aspetto Mercurio-Plutone vedrete chiaramente cosa potrebbe o meno funzionare e a quel punto sarete sicuri della vostra decisione. Amore: in coppia, è giusto dare spazio alle esigenze del partner ma tenete presente che non dovete trascurare le vostre. Soli: l’atmosfera è leggera, in programma ci sono dei flirt e nuove conoscenze ed è inoltre un’ottima giornata per corteggiare chi vi attrae!

Oroscopo 8 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la dissonanza Marte-Plutone nel tuo segno, potreste non rendervi conto di quanta energia impegnerete questa domenica. Ma avere troppe cose in ballo prima o poi potrebbe comportare stress e rischiate di commettere qualche errore. Per oggi, date la priorità solo alle cose più urgenti ed evitate di dire “sì” a chi vi chiede un “piccolo favore”. Amore: in coppia, la relazione procede bene, i desideri, gli obbiettivi e i progetti del partner collimano perfettamente con i vostri. Soli: vi sentite pronti a mettere tra parentesi la vostra libertà per vivere una storia d’amore? Potrebbe essere il momento giusto.

Oroscopo 8 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Avete voglia di rendere felici le persone care e sarete molto generosi. Se la vostra situazione finanziaria lo consente, mettete mano al portafoglio senza problemi. In caso contrario, dite no alle spese ed eviterete di cacciarvi in una situazione difficile. E’ importante pensare prima di tutto a voi, dunque evitate di mettere a repentaglio il budget. Amore: in coppia, i passaggi odierni nell’intimità annunciano momenti piccantini, con il partner è passione a tutto campo! Soli: è la giornata ideale per sfruttare il vostro fascino e conquistare! Non abbiate fretta di concludere e gustate ogni attimo!

Oroscopo 8 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Litigare con un amico o un familiare oggi non sarà d’aiuto poiché nessuno avrà la meglio sull’altro e oltretutto potrebbe rovinare una relazione fino a oggi positiva. Rischiate di dire cose di cui potreste pentirvi. Tanto più che tra qualche giorno avrete dimenticato il motivo dei dissapori. Anziché arrabbiarvi, fate dunque qualcosa di divertente e rilassante. Amore: in coppia, in programma ci sono progetti a due molto importanti… Potrebbe trattarsi di un cambiamento di casa o per molti, il desiderio di concepire un bebè. Soli: flirt, avventure: i pianeti mettono in primo piano la vita affettiva e il vostro cuore batterà forte!