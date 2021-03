Oroscopo Bilancia domani 5 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno della Bilancia

Oroscopo di domani 5 marzo 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): difendere una persona cara

Oroscopo Bilancia di domani 5 marzo: umore

Marte in Gemelli risveglia il vostro spirito combattivo e voi che normalmente non siete aggressivi, oggi lo sarete. Forse per difendere una vostra idea, una causa. Probabilmente la questione riguarderà un’ingiustizia o una critica alle persone a cui volete bene, e quando è così siete capaci di tutto. Persino dire le cose in modo aggressivo.

E’ possibile, inoltre, che oggi vi impegnerete eccessivamente in un determinato compito e sarete infastiditi. Chiedetevi se è necessario. Potrebbe essere solo una questione di abitudine che vi fa muovere in questo modo. Come dovrebbe essere la vostra giornata ideale? Pensateci.

Oroscopo Bilancia di domani 5 marzo: amore

In coppia: ipersensibili, in caso di discussione con il partner oggi avrete difficoltà a mantenere la calma.

Soli: non è giornata di incontri né di conquiste. La verità è che siete molto indecisi, avete dubbi sul vostro fascino. Riprendetevi!