L’oroscopo del 24 maggio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 24 maggio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Siete sul punto di operare una grande svolta: avete finalmente la possibilità di eliminare tutto ciò che vi ha bloccato. I passaggi odierni creano una formula magica in cui le idee si fondono bene con la realtà. È un momento molto creativo, elaborate delle strategie, pianificate e poi muovetevi! Lasciate che l’intraprendenza apra la strada e concretizzerete ciò che avete in mente! Questa nuova fase andrà avanti dunque aspettatevi un aumento delle responsabilità. Amore: in coppia, la relazione vi dà la sicurezza di cui avete bisogno ma un po’ vi annoiate e vorreste cambiare qualcosa. Parlatene: per essere felice l’Ariete ha bisogno di azione. Soli: fuggite da qualsiasi storia impegnativa ma se avete incontrato quella che potrebbe essere l’anima gemella, cambiate musica!

Toro (22 aprile-20 maggio)

In questo momento, pur volendo molto bene alle persone care non sono totalmente in sintonia con voi. Non dovete sorprendervi se con loro avete difficoltà a comunicare. Esprimervi con sincerità può sembrare complicato ma si tratta di una difficoltà che vi state imponendo? E’ una giornata in cui dire chiaramente ciò che pensate e parlare con la voce del cuore. Potreste rimanere sorpresi dall’affetto con cui sarete accolti. Aspettatevi il meglio e lo otterrete. Amore: in coppia, spensieratezza e amore, mescolati a quel tocco di romanticismo che conquisterà la dolce metà. Non è certo un leggero calo del morale che impedirà di divertirvi. Soli: motivati a conquistare ma è possibile che subentri qualche indecisione. Cercate di essere meno esigenti e non avrete delusioni.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

iLa dissonanza odierna tra la Luna e Saturno punta i riflettori sulle responsabilità di lavoro o personali. Il che implica che non potrete fare ciò che più vi piace. Oggi potreste sentirvi giù di corda ma un amico o un familiare con un atteggiamento ottimista, saprà come tirarvi su di morale! E’ solo una giornata “no”: tenete presente che Venere nel vostro segno domani sarà abbracciata da Giove! Transito fortunato, realizzerete le vostre ambizioni! Amore: in coppia, il vostro senso dell’umorismo oggi è assente, prenderete alla lettera tutto ciò che dirà il partner, il che renderà complicato il dialogo. Soli: una persona, con cui flirtate da qualche giorno o settimana, vi parlerà di avere un bambino e/o di convivere… E’ una scelta impegnativa: a voi decidere dunque cosa fare,

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Siete ipersensibili, assorbite le energie di chi vi circonda per cui se potete cercate di proteggervi dalle persone negative, che tendono al pessimismo. Oggi siete spinti a riflettere su alcuni progetti e obbiettivi ma attenzione a notare solo gli ostacoli anziché ciò che è positivo e che vi porterà al successo. Sul posto di lavoro affronterete i compiti in modo efficiente, farete un’eccellente impressione ma evitate di farvi carico di più responsabilità contemporaneamente. Amore: in coppia, Marte in Ariete semina discordia nella relazione. Se state pensando di fare passi avanti, cercate di trovare un compromesso ma dovrete mettere le carte in tavola. Soli: sex appeal al top, un flirt si trasformerà in una storia seria: l’amore sta andando nella giusta direzione.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Ciò che pensano gli altri non vi interessa ma con i passaggi odierni potreste trovarvi di fronte, lavoro o vita personale, a una o due persone pronte a criticare ciò che direte e reagirete. Evitate di sprecare del tempo per imporre le vostre opinioni o di avere un atteggiamento competitivo poiché non ne vale la pena. E oltretutto con un atteggiamento eccessivamente fumantino potreste danneggiare la vostra immagine. E stasera, uscite e distraetevi con gli amici! Amore: in coppia, avete capito cosa conta davvero ma al contempo ora volete mantenere una certa forma di indipendenza all’interno della relazione. Si tratta dunque di evolvere tenendo conto di entrambi. Soli: durante eventuali incontri, non mancate di mostrare generosità e dolcezza. E’ un modo per distinguervi.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

La dissonanza tra la Luna in Sagittario e Saturno in Pesci per il vostro segno non è di tutto riposo. Potrebbe infatti delle tensioni all’interno di quelle relazioni che ritenete siano diventate monotone o che vi limitano. E’ una fase in cui volete fare ciò che è meglio per voi anche se va contro le aspettative di chi vi circonda. Reprimere la rabbia non è una soluzione utile. Cercate invece di esprimere con coraggio la verità, con calma e tatto, senza offendere il diretto interessato. Amore: in coppia, volete introdurre qualcosa di nuovo nella relazione e alla dolce metà piacerà questo atteggiamento. Vi lancerete insieme verso nuove avventure. Soli: siete decisi a lasciare alle spalle la riservatezza, o la timidezza, e a essere più intraprendenti. E’ un’ottima idea, vi permetterà di conquistare!

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ un venerdì in cui potreste sentirvi sotto pressione poiché dovete prendere una decisione o, ancora peggio, prendere posizione in una lite che riguarda altre persone. La cosa migliore, nel secondo caso, è mantenere le distanze, non esprimere giudizi che potrebbero avere un effetto boomerang e ritorcersi contro di voi. Stasera avrete la possibilità di rilassarvi, potreste ricevere, ad esempio, degli ospiti oppure uscirete con gli amici o i familiari. In generale, sarete circondati da persone che vi vogliono bene e con cui c’è molta complicità. Amore: in coppia, vibrazioni astrali positive accendono il desiderio, la passione, avete intenzione di trascorrere una serata molto piccante. nonché bollente! L’eros è in primo piano. Soli: avete voglia di vivere momenti di passione, di autentico piacere e dunque farete in modo di scovare incontri hot. Non dobbiamo aggiungere altro.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

I passaggi odierni vi offrono la possibilità di costruire nuove basi, migliorare la vostra vita cambiando alcuni atteggiamenti e introducendo nuove abitudini, Soprattutto oggi in cui le energie sono latitanti, forse vi sentite stanchi, stressati e poco inclini a prendere cura dei compiti, delle responsabili o, eventualmente, dei progetti che avete in cottura. Potreste aver voglia di concedervi un regalo, una gratificazione ma prima di lanciarvi in un acquisto è meglio riflettere. Amore: in coppia, i problemi sono solo un vecchio ricordo e oggi con il partner. Pianificate nuovi progetti e tutto diventa possibile! Soli: volete sentirvi liberi di amare, abbattere tutti i limiti e tabù. Oggi fate ciò che volete e niente e nessuno vi farà cambiare atteggiamento. Per la serie o la va o la spacca…

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Saturno in Pesci: potreste sentirvi sotto pressione a causa delle richieste delle persone care o peggio, provare sensi di colpa per aver pensato a voi stessi. Potreste forse dedicare un po’ più di tempo a una persona cara ma certamente non a scapito della vostra felicità o delle vostre ambizioni ed esigenze. In serata l’atmosfera sarà perfetta per appagare la voglia di avventura, di vivere nuove esperienze e divertirvi. Amore: in coppia, avete stabilito un rapporto di forza notevole al punto che il partner non discute più né si oppone. Il suo interesse è rivolto altrove ma è questo che volevate? Soli: la delusione che provate è collegata alle illusioni. Mettendo le persone su un piedistallo, inevitabilmente prima o poi finiscono per scendere.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Di recente nelle relazioni familiari potrebbero esserci state delle tensioni che hanno ostacolato un dialogo sereno. Un po’ di rancore taciuto o sottili giochi di potere hanno fatto il resto e peggiorato la situazione. Ma oggi questa atmosfera per voi sarà insopportabile e adotterete i provvedimenti necessari per chiarire la situazione, indipendentemente dalle conseguenze. La Luna alle spalle del vostro segno, continua a ricordarvi la necessità di ricaricare le batterie. Amore: in coppia, potreste essere pentiti di una decisione presa di recente ma non sapere come dirlo al partner. Pensate che la prenda giustamente male. Ma ne siete proprio sicuri? Soli: nostalgia per un/a ex e vi direte che non avreste dovuto chiudere la relazione. Fareste meglio a ricordare il motivo…

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

L’odierna dissonanza Luna-Saturno non annuncia eventi spiacevoli ma chiede solo di essere pazienti. In mente potreste infatti avere un bel progetto ma per oggi non è possibile fare passi avanti. Dite no all’agitazione poiché riuscirete a concretizzare, forse anche con il sostegno di qualcuno. Con il Sole, Venere e da domani anche Giove – il pianeta della fortuna – in Gemelli, avete via libera per progredire nei progetti che avete in cottura e al contempo attuarne di nuovi. Amore: in coppia, un’uscita imprevista per uscire dal quotidiano, con il partner sarete più dolci e più divertenti, teneri amanti pieni di attenzioni. Soli: incontro con una persona di cui apprezzerete la bellezza interiore. Vivrete bei momenti conditi da risate, gioia di vivere e conversazioni interessanti.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la Luna in Sagittario in dissonanza con Saturno nel vostro segno oggi potreste sentirvi un po’ frustrati e dovete fare attenzione alla tendenza a limitarvi, a rimanere in ombra anziché brillare e caricare in avanti. In caso di dubbio, procedete lentamente ma in modo costante. Questa sera concedetevi una pausa di relax così da sciogliere le tensioni interiori e poter risolvere alcuni eventuali problemi di lavoro o personali con uno stato d’animo più tranquillo. Amore: in coppia, in programma c’è una splendida serata, degna dei più bei film romantici! La dolce metà vi farà una dichiarazione d’amore in piena regola. Soli: se state cercando l’anima gemella, oggi avete l’opportunità di trovarla. Un incontro inaspettato fa finalmente rinascere la speranza e la voglia di amare.