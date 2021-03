Oroscopo Cancro domani 4 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno del Cancro

Oroscopo 4 marzo 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): puntare alla tranquillità

Oroscopo Cancro 4 marzo: umore

Fino al 23 aprile, Marte in Gemelli sosterà alle spalle del vostro segno: è un periodo in cui vorrete riflettere, agire su questioni personali e portare alla luce eventuali frustrazioni e rabbia represse. Potreste sentire che siete svuotati, stanchi e avere bisogno di tempo per recuperare le energie. La tranquillità è una risorsa preziosa e il transito potrebbe spingervi ad apprendere tecniche come la la meditazione o lo yoga.

Al contempo sarete più empatici del solito, forse davvero troppo, e difenderete persone che non hanno bisogno di voi. Saprebbero sbrigarsela da sole ma lo farete poiché provate affetto, volete il loro bene.

Oroscopo Cancro 4 marzo 2021: come va l’amore?

In coppia: se il quotidiano rende grigia la relazione, una conversazione sincera sarà d’aiuto a migliorare la situazione.

Soli: se il ricordo di un/a ex vi tormenta, prima di lanciarvi tra le braccia di un’altra persona è meglio aspettare.