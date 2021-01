Oroscopo del 13 gennaio 2021: le previsioni e l’oroscopo del 13 gennaio degli astri per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo di mercoledì 13 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Gemelli (affrontare una questione importante) e Bilancia (dialogo sereno in famiglia).

Oroscopo del 13 gennaio, gli astri segnalano al Gemelli che c’è la necessità di affrontare una questione importante e alla Bilancia di aprire un dialogo sereno in famiglia.

Oroscopo 13 gennaio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): affrontare una questione importante



Oroscopo Gemelli 13 gennaio: umore

Il Novilunio in Capricorno al vostro segno indica la necessità di affrontare una questione importante riguardante il denaro o gli affari. Tuttavia, con una gestione esperta al riguardo potreste sentirvi molto più positivi di quanto non accadeva da tempo.

La Luna Nuova rappresenta un’opportunità per arrivare al cuore di ciò che vi ha preoccupato e trovare una soluzione che funzioni davvero. Il cambiamento, annuncia l’oroscopo, è inevitabile e anche se accettarlo può sembrare scoraggiante, tenete presente che ne vale la pena.

Oroscopo Gemelli 13 gennaio: amore

In coppia: che si tratti di eros o di attività da fare insieme al partner oggi avete voglia di introdurre pepe nella relazione.

Soli: una vecchia storia potrebbe riaffacciarsi nella vostra mente, potreste capire di aver commesso degli errori.

Oroscopo 13 gennaio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): aprire un dialogo sereno in famiglia

Oroscopo Bilancia 13 gennaio: umore

Con il Novilunio in Capricorno, tutto ciò che è legato alla casa, alla famiglia e alle vostre radici nei prossimi giorni e settimane, potrebbe acquisire importanza. La decisione di cambiare abitazione, ingrandire la famiglia farà emergere nuove possibilità e idee. Un’iniziativa, annuncia l’oroscopo, sarà foriera di un nuovo futuro.

Non importa quali progetti abbiate in mente, è tempo di realizzare la vita domestica com’è nei vostri desideri così da provare sicurezza, benessere e comfort. Per oggi, cercate di accordare maggiore attenzione alle persone care e aprire un dialogo sereno in famiglia.

Oroscopo Bilancia 13 gennaio: amore

In coppia: il partner vorrebbe più attenzioni e ciò essere motivo di discussione. Distendete l’atmosfera.

Soli: cercate di essere meno esigenti e mostrate più dolcezza. Conquisterete più facilmente!

Oroscopo 13 gennaio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): un cambiamento è nell’aria

Oroscopo Acquario 13 gennaio: umore

Nell’attesa della prossima Luna Nuova nel vostro segno che vi farà ottenere sicuramente una riuscita, l’odierno Novilunio in Capricorno indica la necessità di fare il punto sui vostri progetti, eliminiate quelli che volano troppo alto, che non hanno basi solide. Concentratevi invece su uno per cui vale veramente la pena di impegnarvi.

Giove nel vostro segno è probabile abbia fatto arrivare – o lo farà nel giro di poco – una proposta inattesa o un rapido progresso del progetto in questione. L’oroscopo segnala che potreste percepire in modo molto forte che il cambiamento è nell’aria ma evitate di forzare gli eventi, lasciate che tutto si snodi in modo naturale.

Oroscopo Acquario 13 gennaio: amore

In coppia: siete entrambi nervosi e ogni occasione è buona per punzecchiarvi. Potrebbero esserci delle discussioni per questioni di denaro.

Soli: accettate l’invito di un amico: potreste conoscere una persona che vi affascinerà. In caso di conquista, occhio all’impulsività.

