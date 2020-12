Oroscopo del 15 dicembre 2020. Le previsioni degli astri per Ariete, Leone, Sagittario

Oroscopo di martedì 15 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Leone (concentratevi sulle priorità) e Sagittario (pronti a dare una mano a tutti).

Oroscopo 15 dicembre 2020 Ariete (21 marzo-21 aprile): vi sentite più forti.

Siete alla ricerca di qualcosa di diverso e migliore e se il Novilunio in Sagittario ha accentuato la vostra motivazione, nei prossimi giorni lo sarete ancor di più. Sta per iniziare un nuova fase. In questo periodo avete lavorato sodo ma un cambiamento potrebbe rendere le cose più facili.

La vostra situazione vi appare chiara e ciò è d’aiuto a fare scelte, a prendere le decisioni migliori. L’oroscopo annuncia che vi sentite più forti, potete superare quelle insicurezze che probabilmente vi hanno impedito di fare ciò che avete sempre desiderato.

In coppia: dimostrerete apertamente i sentimenti al partner o sarà lui/lei a essere più affettuoso del solito.

Soli: se avete iniziato una storia di recente è un buon momento per alimentare la fiamma dell’amore!

Oroscopo 15 dicembre 2020 Leone (23 luglio-23 agosto): fascino e magnetismo.

Venere entra in Sagittario ed è un ottimo momento per progredire, prendere decisioni importanti che andranno a vostro vantaggio. E’ un transito che fa entrare nella vostra vita la leggerezza, calore e grazia. Ma non solo vi dota di fascino e magnetismo!

L’oroscopo annuncia che nel corso del passaggio – fino all’8 gennaio – darete più spazio alla creatività, al divertimento. Oggi è un buon momento per organizzare, ordinare e analizzare anche se potrebbe essere necessario contrastare l’impazienza. No alle distrazioni e concentratevi sulle priorità.

In coppia: sensualità, desiderio, voglia di ri-conquistare la persona amata! La passione sarà a mille.

Soli: voglia di fare nuovi incontri e Cupido è pronto a scoccare la freccia. Colpirà il vostro cuore e a quello di una persona che già conoscete.

Oroscopo 15 dicembre 2020 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): amicizie al top.

Venere sbarca nel vostro segno, fino all’8 gennaio, e lavoro o vita privata fare di tutto per farvi voler bene. Sarete gentili, pieni di buone intenzioni, pronti a dare una mano e tutti vi apprezzeranno. Emanate belle vibrazioni e chi vi circonda farà altrettanto.

L’oroscopo annuncia che in questo periodo le amicizie di sempre saranno al top ma avrete la possibilità di stringerne delle nuove. Ovunque porterete un raggio di sole! Potreste essere consapevoli che dovrete cambiare alcune aree della vostra vita.

In coppia: nessuna tensione, nessun conflitto. Insieme vi sentite forti, siete l’incarnazione dell’amore.

Soli: se volete fare un incontro, andate in posti dove sapete che c’è maggiore possibilità. Non restate chiusi in casa.

