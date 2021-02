Oroscopo del 28 febbraio 2021: le previsioni e l’oroscopo per tutti i segni oggi 28 febbraio, per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo per domani domenica 28 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Bilancia (il dolce far niente) Acquario (in sintonia con chi vi circonda).

Oroscopo del 27 febbraio, gli astri segnalano alla Bilancia che è una domenica di dolce far niente e all’Acquario che è in sintonia con amici e familiari.

Oroscopo di domani 28 febbraio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): rallentare e divertirvi



Oroscopo Gemelli domani 28 febbraio: umore

I passaggi odierni sono d’aiuto a migliorare la vostra vita personale, le relazioni. Siete inclini a voler rallentare il ritmo e avrete la possibilità, in effetti, di mollare e divertirvi. E inoltre farete divertire gli altri: quando volete, in questo siete maestri/e! Ricorderete a voi stessi che non dovete essere costantemente “attivi”.

Tuttavia è un buon momento per identificare quei processi mentali o quelle attività che prendono troppo tempo ed energie. Eliminate, dunque, ciò che vi mette a terra: farete un favore a voi stessi.

Oroscopo Gemelli di domani 28 febbraio: amore

In coppia: in modalità tenerezza e seduzione, avrete voglia di stare tra le braccia del partner e non pensare a niente.

Soli: liberi dal passato, accoglierete una nuova storia d’amore: sarà una ventata d’aria fresca.

Oroscopo di domani 28 febbraio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): il dolce far niente

Oroscopo Bilancia di domani 28 febbraio: umore

La Luna in Vergine al vostro segno chiede di rilassarvi, di ricaricare le batterie, interagire al minimo nella vita sociale poiché la prossima settimana dovrete concentrare le energie sui progetti. E non è un caso che oggi i pianeti suggeriscano il riposo, il dolce far niente.

Nei prossimi giorni quando Marte entrerà in Gemelli – transito per voi molto positivo – dovrete accelerare il ritmo, fare più del solito e abbattere tutto ciò che rappresenta un freno, un ostacolo al vostro progresso.

Oroscopo Bilancia di domani 28 febbraio: amore

In coppia: in sintonia con il partner, avrete conversazioni piacevoli e prenderete decisioni importanti.

Soli: se vi sentite in colpa nei confronti di una persona che ancora tiene a voi, rimuginare non serve a niente. Passate ad altro.

Oroscopo domani 28 febbraio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): in sintonia con chi vi circonda

Oroscopo Acquario di domani 28 febbraio: umore

Con la Luna in Vergine, è una buona domenica per sbarazzarvi di piccole cose lasciate in sospeso – mail, telefonate, ecc. – e fare piazza pulita. Ma non è escluso che decidiate di lasciare alle spalle, definitivamente, una determinata questione. In entrambi i casi, proverete un senso di benessere che nemmeno immaginate! In serata, la Luna entrerà in Bilancia: di buonumore, sarete in sintonia con chi vi circonda, amici e familiari. Può essere abbiate l’occasione di uscire – rispettando l’orario del coprifuoco – e trascorrere bei momenti!

Oroscopo Acquario di domani 28 febbraio: amore

In coppia: piccoli momenti di dolcezza, penserete solo a voi due, lasciando alle spalle eventuali preoccupazioni.

Soli: le persone vi considerano simpatici, intraprendenti, affascinanti: avete dunque le carte in regola per incontrare l’amore!

