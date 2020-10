Oroscopo del 27 ottobre, cosa dicono gli astri per voi, segno per segno. In evidenza Toro (riemergono vecchi problemi) e Vergine (attenzione ai dettagli nelle questioni di soldi).

Oroscopo del 27 ottobre, gli astri mettono in guardia i Toro (risolvere vecchi problemi di lavoro) e Vergine (non trascurate i dettagli). Ma anche per gli altri segni l’indicazione generale è: sicurezza quando comunicate.

Ariete (21 marzo-21 aprile): mantenere la pace e l’armonia.

Umore

Molto empatici, vi sarà facile entrare in sintonia con i pensieri e sentimenti di chi vi circonda e ciò darvi un vantaggio in qualsiasi conversazione. Con Mercurio retrogrado in Scorpione – fino al 3 novembre – una in particolare potrebbe essersi bloccata. L’oroscopo segnala che nei prossimi giorni le cose potrebbero cambiare.

Un’atmosfera conviviale vi spingerà a risolvere il problema. Non rimanere sulla difensiva può essere la chiave per risolvere. In questo momento, oltretutto, siete particolarmente motivati a mantenere e a creare la pace e l’armonia nella vita personale e nelle relazioni strette. In ogni caso, fate in modo che nessuno approfitti della vostra gentilezza.

Amore

In coppia: forse siete fisicamente stanchi ma rischiate di far esplodere una discussione totalmente inutile.

Soli: attraverso gli amici potreste conoscere una persona. Nascerà un’avventura passionale, seppure effimera.

Toro (22 aprile-20 maggio): nel lavoro ritardi e rallentamenti.



Umore

Potreste considerare un problema personale o di lavoro da una prospettiva completamente nuova e che comporterà dei vantaggi. L’oroscopo segnala che ritardi e i rallentamenti delle situazioni, pur fastidiosi, ora possono darvi la possibilità di riesaminare le cose. Non sarà tempo sprecato.

Con Mercurio retrogrado in Scorpione, fino al 3 novembre, sul lavoro potrebbero riemergere vecchi problemi e quei progetti che sembravano perfetti potrebbero aver bisogno di una rielaborazione. Infine, un consiglio: una maggiore leggerezza vi permetterà di avere più sicurezza in voi stessi e nelle situazioni. Al contempo sarà d’aiuto a mantenere al meglio le relazioni. Evitate, dunque, un atteggiamento rigido.

Amore

In coppia: il buonumore vi spinge a fare progetti con la dolce metà. Occhio che siano realistici.

Soli: potreste essere divisi tra due persone. La scelta spetterà soltanto a voi. Fidatevi dell’istinto.

Gemelli (21 maggio-21 giugno): la sensazione che nessuno vi capisca.

Umore

Più sensibili del solito, vi sentite fuori fase, avete la sensazione che il mondo circostante non vi capisca. L’atteggiamento migliore sarebbe quello di impegnare le energie in qualcosa di produttivo, sfruttare al massimo il buon senso, sarà terapeutico anche per l’umore.

L’oroscopo vi suggerisce di non fidarvi di tutto ciò che vi dicono, di andare oltre le apparenze. Vi state chiedendo se qualcuno vi stia prendendo in giro? Oggi vi sarà più facile scoprirlo, potrete contare sull’intuito a patto che siate sinceri con voi stessi. Con la Luna in Pesci, siete mentalmente affaticati e l’immaginazione può portarvi fuori strada.

Amore

In coppia: generosità, empatia, amore vi permetteranno di evitare qualsiasi tensione.

Soli: la giornata non è ideale per la conquista. Siete agitati, confusi, non sapete bene quel che volete.

Cancro (21 giugno-22 luglio): in famiglia la comunicazione non è al top.

Umore

Mercurio in moto retrogrado in Scorpione, torna nel vostro settore della casa, della famiglia e stimola il desiderio di comunicare con i propri cari o organizzare la vita domestica. Tuttavia, fino al 3 novembre la comunicazione potrebbe non essere facile e in casa qualche problema di tipo pratico, meccanico, che richiederà la vostra attenzione.

L’oroscopo annuncia che potrebbero riemergere vecchie questioni. Dopo il 3 novembre le cose si sbloccano, torna la chiarezza e la comprensione nelle questioni personali e riguardanti la famiglia, l’abitazione. Con la Luna in Pesci, siete un po’ nostalgici. Dite no a eventuali rimpianti e guardate dritti al futuro.

Amore

In coppia: il partner ai vostri occhi è un po’ passivo e non è escluso che oggi non mancherete di sottolinearlo.

Soli: affascinanti, non avrete alcuna difficoltà a conquistare. E’ possibile che cambierete l’oggetto dei vostri desideri.

Leone (23 luglio-23 agosto): nervosi e un po’ stressati.

Umore

Ciascuno ha la sua personalità e vede le cose in diversi modi. L’oroscopo a voi dice di tenerlo a mente nel caso doveste negoziare un accordo. La cosa migliore sarebbe rimandare a domani, con la Luna in Ariete, ma non potendo ricordate che discutere e imporvi non sarà d’aiuto. Potreste inoltre essere contrariati poiché alcune cose non vanno come da voi previsto.

Sarete nevosi, un po’ stressati. Forse contavate sul sostegno di una persona o non manterrà la parola data. Siete troppo emotivi, calmatevi! Con Mercurio in Scorpione retrogrado fino al 3 novembre, è improbabile che le comunicazioni siano al top. Distaccatevi dalla routine, prendete una pausa, apportate dei leggeri cambiamenti.

Amore

In coppia: alti e bassi nella relazione, con il partner siete molto ostinati. Evitate di affrontare argomenti spinosi.

Soli: potreste essere attratti da una persona ma nulla di veramente serio. Per cui, non partite in quarta.

Vergine (24 agosto-23 settembre): programmare il futuro.

Umore

Con la Luna in Pesci in buon aspetto con Giove e Plutone, conversazioni e discussioni avranno una svolta positiva. Possono essere vivaci, accese ma in un modo che consentirà a voi e agli altri di esprimere le emozioni, ciò che pensate con grande sincerità.

L’oroscopo tuttavia segnala che riguardo a qualsiasi questione di tipo pratico – anche di tipo finanziario, non dovete trascurare i dettagli così da non commettere errori. Più in generale, è il momento di programmare il futuro, tagliare senza rimpianti i legami col passato e iniziare a realizzare i progetti. Evitate di indulgere in tristi riflessioni e infischiatevene, se arrivano, delle critiche.

Amore

In coppia: l’inquietudine si mescola al buonumore. Ma al partner non mostrerete il vostro stato d’animo. Avete bisogno di pace.

Soli: il caso avrà un ruolo importante. In modo fortuito potreste incontrare una persona che vi attrarrà e sarà amore al primo sguardo.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre): sistemerete parecchie situazioni.

Umore

Mantenere l’equilibrio emotivo riguardo a una questione familiare potrebbe non essere una cosa semplice. Ci sono dei momenti, come questo attuale, in cui non riuscite a essere risoluti come vorreste. L’oroscopo segnala una giornata pesantuccia ma cercate, per quanto vi è possibile, di mantenere un certo distacco anche se vi sentite sopraffatti dalle emozioni.

Fino al 10 novembre, potreste avere la sensazione che la famiglia non vi dia il sostegno desiderato o non vi apprezzi quanto vorreste. La buona notizia è che Venere, giovedì, entrerà nel vostro segno e pian piano più in generale vi aiuterà a sistemare parecchie questioni.

Amore

In coppia: il partner vi sembrerà vicino e in altri momenti distratto. Sicuri che sia così? Fugate qualsiasi dubbio e malinteso.

Soli: in cerca di passione, di avventure inedite ma il cuore non partecipa. I sentimenti sono altrove.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre): alla larga da situazioni stressanti.

Umore

Cercate di rilassarvi mentalmente, evitate di pensare e ripensare agli stessi problemi ma soprattutto di controllare tutto. Il self control in questo momento è al top ma dovete assicurarvi di utilizzarlo al momento giusto. L’oroscopo vi invita a non rifiutare qualcosa che potrebbe essere giusta per voi, anche se si tratta di una tentazione.

Pensate che le tentazioni siano negative? Uno sgarro alla dieta, ad esempio, non comporterà una tragedia. Fate appello al buon senso, ne avete in abbondanza. Cercate, per quanto vi è possibile di stare alla larga da situazioni stressanti. Nel lavoro siete in una fase di trasformazione, per alcuni di parla di grande cambiamento.

Amore

In coppia: la relazione non è al top, sembra che qualsiasi cosa faccia il partner oggi vi dia sui nervi.

Soli: se avete iniziato di recente una storia, a sorpresa potreste perdere la testa per un’altra persona. Caos totale.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre): pensare troppo non è d’aiuto.

Umore

Eccessivamente coinvolti in un problema avete difficoltà a vedere chiaramente la situazione. L’unico modo per risolverlo è distaccarvene, seppure momentaneamente, così da fare chiarezza mentale. L’oroscopo, riguardo a noie quotidiane, preoccupazioni che creano stress annuncia che dovete difendervi e quando volete sapete bene come fare. Con la Luna in Pesci siete particolarmente fermi, anzi testardi.

Nessuno avrà il potere di intimidirvi. Il che va bene ma cercate di rilassarvi mentalmente, soprattutto evitate di pensare troppo. A partire da giovedì arriverà il bel sostegno di Venere in Bilancia. Una persona sarà molto affettuosa e amichevole nei vostri confronti e farà di tutto per far tornare il buonumore, sarà di grande conforto.

Amore

In coppia: il denaro potrebbe essere motivo di discussione. Vi rimproverate a vicenda di spendere troppo.

Soli: fantasticate, con nostalgia, su un amore ormai chiuso da tempo. I ricordi prendono il sopravvento.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): nel lavoro si aprono nuove porte.

Umore

E’ un gran bel martedì! Sfruttate le cose belle e buone che vi regala la vita senza porvi problemi inutili. Non è escluso che stringiate nuove conoscenze o che contattiate una persona che non vedete da un po’ di tempo. In questo momento, l’oroscopo annuncia che siete anche molto concentrati su un’idea oppure parlerete di un progetto che avete a cuore e che vorreste concretizzare al più presto.

Nel lavoro si stanno aprendo nuove porte, arrivano parecchie opportunità. Potrebbe, ad esempio, liberarsi un posto e sarà vostro. Se lavorate nel settore creativo o artistico, la congiunzione Luna-Nettuno in Pesci vi doterà di grande ispirazione, sarete particolarmente produttivi.

Amore

In coppia: entusiasmo, benessere e tanta voglia di dichiarare il vostro amore al partner.

Soli: aperti, disponibili, sprigionate serenità. Sono assi nella manica che dovete giocare al meglio.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio): se avete bisogno di una mano, chiedete.

Umore

Il Sole in Scorpione continua la sua sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni e potreste avere la sensazione che obblighi, compiti e responsabilità lavorative si stiano accumulando. Ciò non significa, segnala l’oroscopo, che dovete affrontare tutto da soli. Se avete bisogno di una mano, chiedete e troverete chi vi sarà di grande sostegno.

Più in generale, il vostro modo di parlare confonde chi vi circonda. Siate chiari, diretti e, lavoro o vita personale, di sicuro non scatenerete malintesi. Evitate inoltre di impantanarvi in dubbi e riflessioni inutili, che creano solo ansia. Ascoltando l’intuito, la voce interiore, sarete in grado di prevenire alcuni problemi.

Amore

In coppia: avete la capacità e la possibilità di creare un’atmosfera amorosa e romantica. L’intesa erotica sarà al top.

Soli: in questo momento privilegiate le amicizie, eppure è in agguato un colpo di fulmine! Emozioni molto intense.

Pesci (20 febbraio-20 marzo): esaminare i problemi finanziari.

Umore

Venere sosta negli ultimi gradi della Vergine, giovedì entrerà in Bilancia, potrebbe essere un’opportunità per telefonare a una persona così da risolvere una questione che sta complicando la relazione. Anche se non vorreste fare il primo passo, l’oroscopo segnala che ciò avrà il potere di rafforzare il legame. Per cui, prendete l’iniziativa.

Con Mercurio retrogrado in Scorpione, fino al 3 novembre, è il momento di esaminare i problemi che ruotano intorno alle finanze, a eventuali debiti e trovare un nuovo equilibrio. Prendetevi cura della pianificazione del budget, pensate a quali voci di spesa possono essere ridotte oppure eliminate del tutto.

Amore

In coppia: con il partner navigate in un oceano d’amore. E per alcuni non è escluso l’annuncio di una prossima nascita!

Soli: potere di seduzione al top e lo utilizzerete alla grande. Una persona vi attrarrà e sarete ricambiati.