Oroscopo del 4 novembre, cosa dicono gli astri per voi, segno per segno. In evidenza Ariete (poca lucidità) e Gemelli (prudenza nelle spese).

Oroscopo del 4 novembre, gli astri mettono in guardia l’Ariete (meglio chiedere dei consigli) e Gemelli (analizzare il rapporto con il denaro). Per gli altri segni l’indicazione generale è: anche se pesano, rispettare le regole.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Ariete (21 marzo-21 aprile): l’organizzazione del tempo.

Umore

La presenza dei pianeti in Capricorno nel vostro settore della carriera, delle ambizioni, vi appesantiscono e potreste chiedervi quanto tutto sarà più facile e le responsabilità si allenteranno. Visto che non sarà immediatamente, l’oroscopo annuncia che la cosa migliore sarebbe una diversa organizzazione del tempo. Vi sentirete meno oberati.

È un buon momento inoltre, per chiedere consiglio o un punto di vista diverso a persone di cui vi fidate. Vedrete una situazione personale o di lavoro con maggiore chiarezza. In questo periodo siete abbastanza emotivi e avete difficoltà a giudicare con la necessaria lucidità. E’ un ottimo mercoledì per apprendere cose nuove e connettervi con chi vi circonda.

Amore

In coppia: vorreste pace e armonia ma il partner aver voglia di battibecco su alcune piccole questioni. La vostra pazienza sarà l’arma vincente.

Soli: una relazione un po’ ambigua prenderà una piega positiva. Approfittate di questa giornata.

Toro (22 aprile-20 maggio): giocare la carta della franchezza.



Umore

Potreste sentirvi pronti a concretizzare un’idea che bolle in pentola da tempo. La congiunzione Giove-Plutone per il vostro segno è positiva e rappresenta un trampolino di lancio verso nuove situazioni. Concentrate l’attenzione sugli aspetti pratici. Sarete in grado di fare più di quanto pensavate e concretizzerete ciò che avete a cuore.

L’oroscopo vi consiglia di accordare maggiori attenzioni alle persone care e essere di sostegno. Se ci sono stati malintesi, non detti che minano i rapporti è tempo di giocare la carta della franchezza così da poter correggere il tiro. E’, infine, un buon mercoledì per firmare un contratto o portare a termine una negoziazione.

Amore

In coppia: avete la possibilità di parlare, con la dovuta calma e il rispetto, di ciò che non va.

Soli: affascinanti, con la battuta pronta, potreste conquistare una persona più giovane di voi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno): mantenere in equilibrio le finanze.

Umore

La congiunzione Giove-Plutone in Capricorno sosta nel vostro settore del denaro e dei problemi che può comportare nella vostra vita, che peraltro sembrano ripetersi. L’oroscopo vi dice di analizzare in profondità il rapporto che avete con il denaro poiché potrebbe celare altro. Una mancanza affettiva, forse, che compensate lanciandovi nello shopping.

Riflettendo potreste scoprire dei modi per mantenere in equilibrio le finanze. Cercate per quanto vi è possibile di migliorare la sicurezza per il futuro. Prudenza, dunque, nelle spese. La Luna oggi è nel vostro segno, accentua la vostra curiosità e annuncia una giornata ricca di nuovi incontri.

Amore

In coppia: circola armonia, parlerete di progetti con il partner guardando al futuro.

Soli: conversazioni romantiche con una persona speciale che conquisterà il vostro cuore.

Cancro (21 giugno-22 luglio): arriva il sostegno di una persona.

Umore

Potreste ricevere aiuto e sostegno da un’altra persona (o più persone) e ciò essere fondamentale per il vostro futuro, per le idee che avete sviluppato. L’oroscopo annuncia che una conoscenza, anche nuova, potrebbe entrare in gioco. Collaborare potrebbe essere d’aiuto a dare il meglio di voi e le idee, i progetti potrebbero concretizzarsi nelle prossime settimane. E’ una giornata in cui avete bisogno di calma.

Concedetevi dunque un po’ di tempo per conto vostro, sarà utile. Con la Luna in Gemelli c’è la fine del vostro ciclo lunare e dovete ricaricarvi emotivamente. Quando, stasera, la Luna si sposterà nel vostro segno vi sentirete tranquilli delle decisioni prese, in pace con voi stessi.

Amore

In coppia: avete fatto scelte importanti e c’è la possibilità di fare ulteriori passi avanti. Grandi progetti.

Soli: incredibile capacità di stringere nuove conoscenze. Lanciatevi alla conquista dell’amore!

Leone (23 luglio-23 agosto): inviti, conversazioni piacevoli.

Umore

La Luna in Gemelli sosta nel vostro settore della comunicazione. Avete voglia di distrarvi, di qualche diversivo che renda frizzante la giornata così da alleviare la pressione avvertita di recente. Oggi siete più amichevoli del solito, nella vita sociale brillate ma non solo potete concludere felicemente una negoziazione o risolvere dei conflitti.

L’atmosfera odierna è ideale per voi: inviti, uscite, conversazioni piacevoli e interessanti. Approfittatene! L’oroscopo segnala che un’idea che avete in mente da tempo potrebbe essere vicina a decollare, prima di quanto pensavate. Potrebbe trattarsi di qualcosa di importante, anche per il futuro, motivo per cui vale la pena affinché funzioni, di impegnare parecchie energie.

Amore

In coppia: rivelerete entrambi, un lato piacevole della personalità che si era perso nel tempo o tra le pieghe del quotidiano.

Soli: flirtate parecchio, volete trovare una persona con cui divertirvi insieme. E non avrete alcuna difficoltà.

Vergine (24 agosto-23 settembre): dare il via a un progetto.

Umore

La congiunzione Giove-Plutone in Capricorno al vostro segno chiede: siete pronti a dare il via a un nuovo progetto personale o di lavoro? E’ infatti un ottimo momento per organizzarvi e scovare eventuali difficoltà così da iniziare alla grande. L’oroscopo consiglia di esaminare nel dettaglio, soprattutto se sapete che il progetto potrebbe comportare dei rischi, così saprete cosa dovete aspettarvi e certamente non avrete sorprese.

La Luna in Gemelli odierna rischia tuttavia di scombussolare alcune piccole abitudini. Nulla di drammatico sia chiaro ma potreste sentirvi sotto pressione e provare agitazione. Nel lavoro visto che siete sempre disponibili con i colleghi, se oggi avrete bisogno di una mano potrete contare su di loro.

Amore

In coppia: evitate che qualche rimuginamento interiore o una questione legata al quotidiano interferisca nella relazione. Lasciate tutto alle spalle e dedicatevi al partner.

Soli: una persona vi ammira, vorrebbe conquistarvi ma voi la tenete a distanza e, forse, non è quel che vorreste. E’ un errore.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre): buon senso e ragionevolezza.

Umore

Alcuni sviluppi positivi, vi metteranno in grado di far progredire un progetto riguardante la casa. Potreste trovare una via d’uscita che in precedenza era bloccata e ciò essere molto gratificante. Tuttavia, dato che Marte in moto retrogrado sosta nel vostro settore delle relazioni, è possibile che alcune persone vi daranno l’aiuto che vi aspettate e che potrebbero dare.

Più in generale, l’oroscopo annuncia che oggi vi sentite più a vostro agio nell’esprimere le idee e i sentimenti. Spezzare la routine vi farà stare bene. Nel corso di questo mercoledì nelle conversazioni mostrerete grande buon senso, calma e ragionevolezza. Sarete una sorta di leader!

Amore

In coppia: buonumore, generosità, tanta voglia di condividere bei momenti con il partner.

Soli: appuntamento romantico con una persona conosciuta di recente. Non sarà il grande amore ma vi farà un gran bene.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre): la soluzione giusta a un problema.

Umore

Se siete alle prese con un problema complicato, una persona cara potrebbe avere la risposta giusta. Potrebbe trattarsi di un amico o di qualcuno un po’ esperto in materia. Non è escluso che una passeggiata nel verde, in piena tranquillità, sia d’aiuto a vedere le cose in modo diverso e avere una nuova prospettiva.

Più in generale il vostro radar interiore è ancor più in azione e saprete comprendere meglio i bisogni, i pensieri e le motivazioni di chi vi circonda. Nel lavoro siete molto creativi, motivati e grazie al vostro talento nel comunicare riuscirete a galvanizzare colleghi e persino il boss. Sosterranno le vostre idee.

Amore

In coppia: grande tenerezza, rispetto e senso dell’umorismo. Condividete delle confidenze.

Soli: favorite le uscite, gli incontri! Se volete conquistare un cuore è la giornata ideale.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre): uno sguardo alle questioni di denaro.

Umore

Esaminare le finanze ora potrebbe essere utile a capire se sono in equilibrio e di quanto denaro disponete. E’ importante soprattutto se avete intenzione di investire i soldi in qualche potrebbe avere un impatto positivo sul vostro futuro. Di qualsiasi cosa si tratti, per mandarla avanti guardate gli aspetti pratici e le potenzialità difficoltà.

L’oroscopo, più in generale annuncia che oggi avrete conversazioni soddisfacenti con gli amici, le relazioni on online e sarà più facile appianare alcuni malintesi, più di quanto sia stato nelle ultime settimane. Mantenendo un atteggiamento obbiettivo, potrete inoltre fare il punto sulle conoscenze. Vedrete chiaramente quali sono le relazioni che vale la pena di mantenere.

Amore

In coppia: in caso di discussione, occhio a ciò che dite. Rischiate di andare oltre, esagerare.

Soli: una persona è letteralmente conquistata dal vostro fascino. Farà di tutto per ottenere un incontro.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): armonia e accordo con chi vi circonda.

Umore

E’ un’ottima giornata per riflettere e parlare di alcuni progetti personali o di lavoro. Uno in particolare potrebbe esse più importante di qualsiasi altro realizzato in precedenza. Motivo per cui dovete impegnarvi ed essere ben organizzati. Valutate dunque attentamente i pro e i contro, soprattutto se dovete investire del denaro.

Con le persone che vi circondano, l’oroscopo segnala grande armonia e accordo, le conversazioni saranno utili e realistiche. Concedere attenzione ai problemi che avete evitato in passato sarà più semplice e avrete più informazioni utili a trovare una soluzione. Più in generale, oggi cercate di utilizzare le energie in modo concreto.

Amore

In coppia: se non volete che la relazione subisca qualche perturbazione, cercate di rivedere al ribasso le vostre esigenze.

Soli: voglia di flirtare, di comunicare e conquistare! Se qualcuno vi resiste cambiate metodo.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio): momenti gioiosi, situazioni divertenti.

Umore

Con la Luna in Gemelli, oggi provate il bisogno di distrarvi, evadere, avere conversazioni leggere che fanno bene al morale. Vivrete momenti gioiosi, situazioni divertenti . E’ comunque un momento, annuncia l’oroscopo, anche di credere fermamente in voi stessi, difendere le vostre idee e, all’occorrenza, imporle. La vostra originalità e l’audacia saranno apprezzate.

Una persona del passato, inoltre, potrebbe contattarvi per riprendere la frequentazione oppure, in caso di rottura, tentare una riconciliazione. Sul fronte lavoro, se siete in cerca di un impiego la giornata sarà fruttuosa ma, ovviamente, mettendoci del vostro. Mandate dunque CV, parlatene con chi pensate che al riguardo possa darvi una mano.

Amore

In coppia: al partner riservate mille dolci attenzioni e sarà conquistato/a. La sua felicità è la vostra.

Soli: nuove conoscenze online. Messaggi, videochiamate. L’atmosfera è leggera e parla di flirt.

Pesci (20 febbraio-20 marzo): voglia di aiutare e comprendere le persone.

Umore

L’armonia tra la Luna in Gemelli e Venere in Bilancia potrebbe far emergere ricordi piacevoli e spingervi a contattare una persona. Se lo farete, la giornata sarà illuminata da una luce speciale. L’oroscopo annuncia che avete grande facilità ad aprirvi agli altri, pensate che in fondo siamo tutti sulla stessa barca. E avrete voglia di aiutare, comprendere le persone, mettervi nei loro panni.

Non è escluso, inoltre, che stringerete nuove conoscenze. E visto che l’istinto è infallibile nonché l’efficienza, nel lavoro saprete distinguervi e otterrete successo. Prudenza, invece, sul fronte finanze. Moderatevi.

Amore

In coppia: bel dialogo, la vostra creatività oggi non ha limiti! E combinata al fascino la serata sarà indimenticabile.

Soli: più che le storie impegnative, oggi tendete al flirt, alle conversazioni simpatiche. E comunque attraete!