Oroscopo di domenica 24 gennaio 2021: Toro, Vergine e Capricorno, oroscopo 24 gennaio

Oroscopo di domenica 24 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Toro (sicurezza in voi stessi) e Vergine (stringere relazioni utili).

Oroscopo del 23 gennaio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): più sicurezza in voi stessi



Oroscopo Toro 24 gennaio: umore

I sogni possono diventare realtà, a patto che siate disposti a fare qualcosa al riguardo. I transiti infatti vi rendono esitanti e potreste chiedervi se prendere l’iniziativa rispetto a un’idea o sarebbe meglio metterla in secondo piano. Potreste riuscire con molta pianificazione e perseveranza, dedicando parecchie ore, rimboccando le ,maniche.

Sarà dura ma concretizzerete ciò che avete a cuore. Sicurezza in voi stessi, annuncia l’oroscopo, poiché è attraverso questa che riuscirete – anche in generale – a raggiungere gli obbiettivi personali o lavorativi.

Oroscopo 24 Gennaio Toro: amore

In coppia: circolano dubbi sulla relazione, siete entrambi troppo gelosi. Controllate reciprocamente ogni passo!

Soli: non credere più nell’amore è il modo più giusto per non incontrarlo! E’ solo insicurezza che va eliminata.

Oroscopo 24 Gennaio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): stringere relazioni utili

Oroscopo Vergine del 24 gennaio: umore

I pianeti vi spingono a intrattenere buone relazioni nella vita sociale, dove potreste essere al centro dell’attenzione e stringere legami utili per concretizzare alcuni progetti che concretizzerete nel giro di qualche mese. Vi sentirete rassicurati, penserete al futuro in modo positivo.

L’oroscopo annuncia che è un periodo favorevole per intraprendere qualcosa in team o in famiglia o, ancora insieme agli amici. A patto che ciascuno abbia un ruolo ben definito. In caso contrario, aspettatevi di dover discutere per difendere il vostro punto di vista.

Oroscopo Vergine del 24 gennaio: amore

In coppia: voglia di cambiare qualcosa nella relazione e con gli aspetti positivi, qualsiasi decisione sarà quella giusta.

Soli: non uscite, non accettate gli inviti e poi vi stupite se l’amore non arriva? Mettete il naso fuori casa, potreste incontrare l’anima gemella.

Oroscopo del 24 gennaio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): la strada è libera

Oroscopo Capricorno del 24 gennaio: umore

Le attività della giornata vi offriranno diverse possibilità, al punto che potrebbe essere difficile decidere dove dirigervi. Ma per la prima volta, dopo molto tempo, farete ciò che volete senza dover chiedere il permesso a nessuno. Non ci sono resistenze, la strada è libera.

E qualsiasi cosa sceglierete sarete vincenti, a patto che ne siate profondamente convinti. Non è gratificante questo senso di ritrovata libertà? L’oroscopo annuncia che inoltre siete meno critici e più aperti, disponibili e affettuosi con le persone care.

Oroscopo Capricorno 24 gennaio: amore

In coppia: Venere nel vostro segno vi spinge a rafforzare la relazione. E farete di tutto per riuscirci.

Soli: in cerca di una storia sincera ma a voi sembra un’impresa disperata. Guardate intorno a voi…

