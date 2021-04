Oroscopo e previsioni tutti i segni del 1 aprile 2021, Oroscopo Toro, Vergine, Capricorno: oroscopo 1 aprile per tutti i segni

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo 1 aprile 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): una fase totalmente nuova



Oroscopo Toro umore

Oggi e nei prossimi giorni, svilupperete piena consapevolezza che è il momento di mollare qualcosa e il buon aspetto tra Sole e Saturno, segna l’ l’inizio di una fase completamente nuova. Tuttavia, prima dovrete esaminare con attenzione eventuali blocchi, i settori in cui vi ritrovate continuamente a concludere poco.

Ciò potrebbe essere dovuto a emozioni represse che una volta riconosciute vi permetteranno di raggiungere il successo. Su un altro piano: le conversazioni, soprattutto con gli amici, sono particolarmente profonde e al contempo gratificanti.

Oroscopo toro amore

In coppia: unirete le forze per concretizzare un progetto. Alcuni potrebbero persino pensare di trasferirsi in un’altra città.

Soli: giornata un po’ ambigua: da un lato siete pronti a conquistare e dall’altro siete diffidenti. Quale aspetto prevarrà?

Oroscopo 1 aprile Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): puntate alla leggerezza

Oroscopo vergine umore

La Luna in Sagittario accentua le emozioni: evitate riflessioni negative, di ingigantire le preoccupazioni riguardanti il lavoro, la salute, cercate di essere leggeri. Non è escluso che una conversazione con un familiare o un amico faccia emergere dei ricordi – forse poco piacevoli – che pensavate di aver dimenticato e sarete scombussolati.

Ma farete di tutto affinché nessuno se ne accorga: mostrare ciò che provate per voi sarebbe un gesto di debolezza, di vulnerabilità e sono sempre emozioni che non vi piace provare poiché attivano la vostra insicurezza.

Oroscopo vergine amore

In coppia: coccolate il partner, offrite tenere attenzioni. Evitate di imporvi e siate più comprensivi.

Soli: l’aspetto Mercurio-Plutone vi spinge a stringere nuove conoscenze e annuncia numerosi incontri.

Oroscopo 1 aprile 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): conversazione cuore a cuore

Oroscopo capricorno umore

Grazie al passaggio di Saturno che invita all’organizzazione potreste aver dato il via ad abitudini quotidiane che vi consentono di raggiungere meglio gli obbiettivi. Tuttavia, alcune potrebbero essere diventate così ripetitive che avete perso traccia dell’impatto che hanno su di voi.

In questo caso, potrebbe essere il momento di rivalutare le priorità e rinnovare il programma con nuove attività. Su un altro piano: una conversazione cuore a cuore con un amico, un familiare o un figlio, sarà molto istruttiva per entrambi.

Oroscopo capricorno amore

In coppia: splendide conversazioni con il partner, siete in sintonia perfetta e la complicità è palese.

Soli: grande sicurezza e ciò potrebbe non piacere a chi vi corteggia. Cercate di essere più calorosi.

