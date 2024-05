L’oroscopo del 8 maggio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 8 maggio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna Nuova in Toro sosta nel vostro settore delle finanze rappresenta un invito a realizzare un budget realistico, prima di iniziare a spendere cercate delle offerte in modo da risparmiare e concedervi qualche comodità in più e al contempo avere un buon livello di sicurezza finanziaria e poter affrontare eventuali momenti di magra. Se inoltre volete far emergere il vostro lato imprenditoriale, il transito sarà d’aiuto a dare il via nel miglior modo possibile. L’importante è che siate costanti. Amore: in coppia, conversazioni affettuose, simpatiche, coinvolgenti. E’ anche così che rafforzate la relazione. Soli: volete conquistare? Col fascino che avete potete riuscire in un batter di ciglia.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Con il Novilunio nel vostro segno è tempo di liberarvi da quelle relazioni negative o semplicemente smettere di offrire loro la vostra preziosa energia così da poter progredire. Il transito vi dota di una volontà di ferro, una forte determinazione utili a concretizzare un progetto. Vi muovete con rinnovata speranza ed è un atteggiamento che non mancherà di essere notato, probabile si aprano davanti a voi delle opportunità entusiasmanti. Mollare il passato vi metterà in grado di brillare! Amore: con il partner sembra che oggi abbiate la formula segreta per il nirvana sentimentale. Soli: se nel mirino avete una persona, avete le carte in regola per vivere una grande passione!

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il Novilunio in Toro sosta alle spalle del vostro segno, rappresenta un’opportunità per fare chiarezza e capire dov’è che nel lavoro potreste esservi limitati o se siete stati sottovalutati. E’ una fase di riflessione e la cosa migliore da fare è distaccarvi o mollare un problema che è stato motivo di frustrazione. L’atmosfera potrebbe essere pesantuccia per cui se avvertite il bisogno di stare per conto vostro, rimanere dietro le quinte, fatelo senza pensarci due volte: ricaricherete le batterie. Amore: in coppia, in modalità “peace & love”, oggi non ci saranno malintesi, insieme vi sentite appagati. Soli: un incontro recente, oggi potrebbe fare concreti passi avanti. La storia decolla!

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la Luna Nuova in Toro, un incontro nella vita sociale vi permetterà di aprire alcune porte. Grazie a una relazione avrete la possibilità di cambiare, in meglio, la vostra situazione. In generale, con questo transito avrete voglia di entrare in nuove cerchie e sviluppare altri interessi. Il passaggio per voi è eccellente: se avete bisogno di un aiuto concreto non lasciate nulla di intentato. Chiedete e otterrete ciò che desiderate: usate il fascino oppure fate leva sui sentimenti delle persone poiché funzionerà. Amore: in coppia, è il momento di realizzare un sogno con il partner: forse un bebè, una casa più grande. Soli: un incontro potrebbe scatenare l’immaginazione: non mettete il carro avanti ai buoi.

Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna Nuova in Toro accentua la vostra motivazione, l’ambizione, nel lavoro il desiderio è quello di sentirvi apprezzati e di raggiungere i vostri obbiettivi. Il messaggio del transito è chiaro: al vostro segno dice di sfruttare i vostri punti di forza e promuovere le vostre abilità in tutti i modi possibili, soprattutto ora che Marte è in Ariete! Potrebbe arrivare una promozione inaspettata o un’offerta che vi metterà in grado di distinguervi dalla massa. Non è escluso inoltre che entri una somma di denaro. Amore: in coppia, se avete bisogno del sostegno del partner, chiedete! Lasciate che ricambi e vi spalleggi. Soli: conquistate ma c’è qualcuno che riesce a rapire il vostro cuore?

Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna Nuova in Toro per il vostro segno è un transito eccellente, rappresenta un invito ad ampliare gli orizzonti, andare oltre i limiti che vi siete imposti. Potreste ad esempio, pianificare un bel viaggio che desiderate fare da tempo oppure decidere di trasferirvi all’estero… Non è escluso che sarete spinti a lanciarvi in nuove avventure professionali e ci sarà chi vi darà il sostegno di cui avete bisogno. Potreste inoltre dare il via a un secondo lavoro per guadagnare di più. Amore: in coppia, potrebbe esserci qualche piccola discussione ma ricordate che l’amore è il motore della relazione. Soli: l’insistenza di chi vi corteggia è divertente ma fino a un certo punto. Vi sentite sotto pressione!

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

L’odierno Novilunio in Toro sosta nel vostro settore della trasformazione, non c’è momento migliore per dare il via a un nuovo inizio. Cosa volete veramente con tutto il cuore? È ora di abbattere alcuni schemi emotivi negativi che vi impediscono di ottenerlo. Il transito al vostro segno parla anche di denaro: che vi è dovuto o che eventualmente volete chiedere in prestito. Non ci sono ostacoli, ciò che state cercando di ottenere vi sarà dato prima di quanto da voi previsto. Amore: in coppia, il partner oggi cederà ai vostri desideri: basterà uno sguardo, un sorriso…Soli: è una giornata favorevole agli incontri, siete irresistibili e farete girare la testa a una persona in particolare!

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna Nuova in Toro apre un nuovo capitolo nei vostri rapporti di lavoro e negli impegni ed è il momento di brillare! Potete aspettarvi imprevisti colpi di scena, nuove relazioni potrebbero offrire delle opportunità che fino a oggi non avete mai preso in considerazione. Avete tonnellate di volontà e determinazione: niente e nessuno potrà mettervi i bastoni tra le ruote! Con un socio potreste raggiungere nuovi obbiettivi, perfezionare i progetti in corso o ampliare il giro della clientela. Amore: in coppia, sempre innamoratissimi del partner oggi sarete ancora più generosi e toccherete il suo cuore. Soli: sex appeal al top e la primavera vi mette voglia di volare di fiore in fiore…

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna Nuova in Toro sosta nel vostro settore del sosta nel vostro settore del lavoro, del quotidiano, della forma fisica. Potreste sentirvi motivati a cambiare qualcosa, a introdurre qualche buona abitudine, riprendere a fare sport, ad esempio, oppure farne di più se già lo praticate. Potreste inoltre prendere in considerazione un nuovo lavoro o, ancora, gestire un’attività in proprio. Di qualunque cosa si tratti sarà un grande passo avanti che contribuirà alla crescita personale. Amore: in coppia, cercate di essere più attenti nei confronti del partner. Evitate di scatenare incomprensioni o dubbi. Soli: flirt a gogo! Accenderete l’interesse di una persona ma non è detto che nasca una storia.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il Novilunio in Toro per il vostro segno è uno splendido transito: vi permette di ottenere una riuscita e vi troverete al centro della scena. Anche se non è una cosa che a voi piace molto, attirerete l’attenzione e per una volta, dovrete essere orgogliosi di voi stessi! Lo siete infatti raramente, solitamente pensate che avreste potuto fare meglio ed è un errore. Mostrare le vostre qualità sarà liberatorio, soprattutto se smetterete di preoccuparvi di ciò che potrebbero pensare gli altri. Amore: in coppia, circola grande complicità e siete pronti a mostrare apertamente l’amore che provate per la dolce metà. Soli: un amico potrebbe presentarvi una persona e sarà amore, attrazione reciproca!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna Nuova in Toro sosta nel vostro settore della casa, della famiglia: la priorità oggi è dedicare più tempo e attenzioni alle persone care o se eventualmente avete discusso con un familiare fare pace. Il transito rappresenta inoltre un’opportunità per apportare dei cambiamenti nell’abitazione o pensare anche a un trasloco. Al contempo una somma di denaro sarà motivo di soddisfazione. Potrebbe non essere enorme ma sarà comunque la benvenuta. Amore: in coppia, la Luna Nuova in Toro accende il desiderio, la passione: in programma c’è una serata piccantina! Soli: potrebbe scattare una attrazione irresistibile e nascere una storia intensa, ricca di splendide emozioni.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il Novilunio in Toro sosta nel vostro settore della comunicazione: se avete intenzione di dare il via a qualcosa di nuovo, ad esempio un sito web o un corso di studi, il transito rappresenta un invito ad andare avanti, ad ampliare le vostre conoscenze. La Luna Nuova apre un ciclo favorevole all’apprendimento, allo sviluppo di nuovi interessi, a stabilire nuovi contatti, stringere nuove relazioni ed esplorare diversi canali di comunicazione. Se dovete avere una conversazione importante, andrà meglio del previsto. Amore: in coppia, c’è grande intesa, il partner si sente amato e desiderato come il primo giorno! Soli: realizzerete il desiderio di essere corteggiati, sentirvi al centro dell’attenzione.