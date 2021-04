Oroscopo 11 aprile 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): eliminare situazioni stressanti



Oroscopo Toro umore

Con la Luna Nuova in Ariete, nelle prossime settimane sarete pronti a eliminare situazioni stressanti, superate ed entrare in contatto con le emozioni, rigenerarvi e scegliere ciò che va bene a voi anziché quello che gli altri ritengono sia meglio per voi. Potreste ad esempio decidere di trasferirvi o cambiare il tipo di lavoro che attualmente svolgete.

E’ il momento ideale per dare il via eventualmente a una pratica che vi faccia sentire meglio: la meditazione, lo yoga o il tai chi potrebbero essere di grande aiuto.

Oroscopo toro amore

In coppia: circola un po’ di insoddisfazione, delle tensioni interiori ma troverete il modo affinché regni l’armonia.

Soli: potreste avere la possibilità di vivere una storia seria, con una persona che incarna il vostro ideale. Non rovinate tutto a causa dell’impulsività.

Oroscopo 11 aprile Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): la soluzione ai problemi di denaro

Oroscopo vergine umore

La Luna Nuova in Ariete è in buon aspetto con Giove e sarete pronti ad apportare delle modifiche nello stile di vita così da migliorarlo. Potreste inoltre rafforzare un’amicizia o una collaborazione lavorativa oppure voltare pagina in una relazione e ripartire da zero.

Al contempo, se avete problemi di denaro – compreso qualche debituccio – metterete in moto i neuroni e troverete la soluzione. Al contempo, evitate l’analisi eccessiva delle situazioni o di soffermarvi su cose che non potete controllare. E’ un inutile spreco di energie.

Oroscopo vergine amore

In coppia: un po’ di inquietudine, qualche contrarietà ma riuscirete comunque a spazzare via i dubbi.

Soli: è una domenica in cui avrete difficoltà ad aprirvi al mondo circostante e non è il massimo per conquistare.

Oroscopo 11 aprile 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): un problema familiare

Oroscopo capricorno umore

La Luna Nuova in Ariete potrebbe coincidere con la decisione di imboccare una nuova direzione per quanto riguarda la casa. E’ ora di mollare il vecchio e introdurre il nuovo. Potreste ad esempio semplificare i lavori domestici acquistando qualche elettrodomestico: risparmierete tempo e avrete l’opportunità di dedicarne di più a voi.

Al contempo il transito può mettere in luce un problema familiare: una situazione che si ripete, di cui non riuscite a sbarazzarvi e vi infastidisce. E’ il momento di risolvere definitivamente.

Oroscopo capricorno amore

In coppia: è una domenica a stento riuscirete a controllare la tendenza a dire parole spiacevoli. Appianate invece le tensioni.

Soli: giudicate una persona prima di conoscerla ed è evidentemente un errore. Cercate di ascoltare chi avete di fronte.

